... e o regresso ao Algarve!

Chegou aquela altura do ano em que famílias inteiras começam a fazer as malas e rumam a Sul para umas merecidas férias. Por muito que as “modas” levem cada vez mais portugueses para o Alentejo, não há como não definir o Algarve como a grande referência para quem não quer ir para fora. Praias para todos os gostos mas não só. Há quem prefira o recato e o descanso mais isolado e quem se inspire no meio da confusão de chapéus de sol, lancheiras e uma parafernália de brinquedos para as crianças. Diferentes momentos e estados de espírito naquela época do ano em que se deixam os problemas um pouco de lado e se tenta limpar a cabeça de uma sociedade cada vez mais desgastante e multipolar. É tempo de beber uns copos ao final da tarde, de almoçar à beira mar ou jantar num dos muitos bons restaurantes da região.

Se a nível gastronómico as pessoas não se podem queixar, com ofertas para todos os gostos, já no entretenimento a noite algarvia tem vindo a perder parte da sua aura, muito por culpa da mudança de gostos das novas gerações, cada vez mais afastadas dos bares e discotecas clássicos, mas também porque aquilo que existe como escolha é muito igual, sem espaço para grandes rasgos ou projetos diferenciadores que incutam no público uma vontade férrea em ir porque vai ser bom. Já não é a primeira vez que o digo aqui: espaços como o Club Casa do Castelo, o Klub ou o Capitulo V fazem muita falta ao verão algarvio. Adiante. Partindo para o que temos, este ano é de prever a consolidação do sucesso de anos anteriores. O Praia na Villa faz 10 anos e promete novidades: território de um público que gosta de se mostrar e que é considerado por muitos “the Place to be”, este ano não será com toda a certeza exceção.

Um projeto em crescendo e que o ano passado foi uma das melhores escolhas para quem tinha vontade de se divertir, com bom ambiente e várias gerações reunidas. Já o MoTao Vilamoura regressa para celebrar o seu quinto ano. Com uma localização única junto à Marina de Vilamoura, este ano apresenta um novo espaço, o Vivant, em Almancil, que está já a gerar grande expectativa para um público mais jovem e irreverente, do jantar até às 04h da manhã. A competir diretamente com o mesmo público, o Cuá Cuá Club, na Quinta do Lago, outrora T-Club, aparece com uma equipa de relações públicas reforçada e com uma das festas que promete marcar o verão. O sempre apetecível “Remember Casa do Castelo”, de Luís Evaristo e seus companheiros, é ainda hoje uma referência para um público mais velho que ainda gosta de dançar.

Num registo mais alternativo, uma opção que tem vindo a ganhar adeptos por conseguir aglutinar um público que prefere um registo musical diferente, as festas da “Praia da Coelha” já regressaram dia 11 de julho e vale a pena estar atento às redes sociais para saber quando são as próximas. O ano passado foram sem dúvida a grande surpresa pelo ambiente e pelas sonoridades num postal sempre apetecível de diversão com o pé na areia. Deixo ainda um apontamento final para o Club Praia Verde que tem conseguido ao longo dos anos manter a qualidade e afirmar-se como um dos bons espaços do verão, numa zona com pouca oferta deste nível. Aproveitem e divirtam-se, seja qual for a vossa escolha!

A descobrir:

O Pine Cliffs apresenta todos os anos a sua Summer Gala, trazendo artistas mundiais ao Algarve, numa proposta diferente e que procura atrair um público internacional que aprecia qualidade e boa música. Este ano a estrela é Jessie J, a cantora e compositora britânica responsável por grandes êxitos como Price Tag, Flashlight ou o dueto com Ariana Grande e Nicki Minaj, Bang Bang.

Música para dançar no fim de semana: