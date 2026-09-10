A música está a andar para trás?

Há dias ouvi uma música pela primeira vez (Cause I Have Nothing, da Andrea Liu) e tive uma sensação estranha. Eu conhecia aquilo. Não conhecia a música. Não sabia a letra, nunca a tinha ouvido antes e, mesmo assim, havia qualquer coisa que me soava familiar. A voz, os acordes, a forma como o refrão crescia. Durante uns segundos, podia estar a ouvir uma música dos Take That perdida algures nos anos 90. Só que não estava. A música era nova, embora com o refrão de um clássico da Withney Houston. E comecei a reparar que isto me acontece cada vez mais. Há músicas novas que parecem ter sido encontradas num velho CD que estava esquecido no porta-luvas. O house voltou às pistas. A disco voltou às rádios. Os sintetizadores dos anos 80 estão por todo o lado. As vozes cheias de eco regressaram. Até aquela espécie de produção polida que nos fazia pensar que o futuro seria sempre melhor voltou a ser moderna.

Dua Lipa percebeu isso há algum tempo. The Weeknd transformou os anos 80 numa linguagem pop contemporânea. Fred again.. construiu parte da sua identidade a partir de sons, vozes e emoções que parecem vir de memórias alheias. E há uma geração inteira de artistas a descobrir décadas que, para eles, nem sequer foram vividas. É curioso. Nós chamávamos nostalgia a isto, eles chamam-lhe música nova. Talvez essa seja a diferença. Durante muito tempo, a música popular parecia avançar através de revoluções. Os Beatles mudaram tudo. O disco mudou a pista de dança. O punk mandou tudo abaixo. Os sintetizadores transformaram os anos 80. O hip-hop, o grunge e a música eletrónica fizeram o resto. Havia sempre a sensação de que alguma coisa estava a nascer. Hoje essa sensação é mais difícil de encontrar. Não porque se faça pior música. Faz-se música extraordinária. Mas porque vivemos num tempo em que praticamente tudo já foi inventado, gravado, arquivado e colocado à nossa frente através de um ecrã.

O Spotify tornou o passado instantâneo. Uma pessoa pode ouvir hoje uma música de 1984, amanhã uma de 1997 e, cinco minutos depois, uma artista de 21 anos que misturou as duas. As décadas deixaram de estar umas atrás das outras. Estão todas ao mesmo tempo. E isso talvez explique a quantidade de samples, versões, remisturas e regressos. A indústria descobriu que uma música que nos é familiar tem uma vantagem enorme sobre uma música completamente nova, não precisa de conquistar a nossa atenção do zero. Bastam dois acordes. Uma bateria. Um determinado sintetizador.

Uma voz que entra de determinada maneira e estamos outra vez numa discoteca de 1998, num carro em 2001 ou numa festa onde já não nos lembramos de quem estava connosco, mas lembramo-nos perfeitamente da música. A nostalgia é uma espécie de atalho emocional. E a indústria musical percebeu isso muito bem. Há ainda outra razão. A música também foi apanhada pela economia da atenção. No TikTok, no Instagram ou nos vídeos curtos, uma canção tem poucos segundos para convencer alguém de que merece continuar a ser ouvida. O conhecido é mais seguro do que o desconhecido. É curioso que isto aconteça precisamente quando a tecnologia nos permite fazer praticamente tudo.

Podíamos estar a inventar o som do futuro. E estamos a ressuscitar o passado. Talvez porque a novidade absoluta seja cansativa. Talvez porque, num mundo onde tudo muda demasiado depressa, reconhecer alguma coisa seja reconfortante. A moda já o aplica há décadas. O que ontem era velho amanhã é vintage, depois é tendência e, pouco depois, custa o dobro. Agora acontece com a música. Uma geração que tem acesso a toda a música que alguma vez foi gravada está a descobrir o passado como se fosse novidade. Já não existem propriamente músicas antigas. Existem músicas que ainda não descobrimos. Foi isso que senti quando ouvi aquela canção pela primeira vez. Durante alguns segundos, não estava a ouvir uma música nova. Estava a reconhecer qualquer coisa que nunca tinha ouvido.

A descobrir:

Esta semana, a convite de um amigo, fui ao restaurante “Sem Dúvida”, na Avenida Elias Garcia. Habituei-me durante anos a ir ter com um amigo que por ali morava ao “Fogo de Chão”, mas agora existe mais uma razão para ir àquela rua. Um pregado grelhado com arroz de lingueirão que me encheu as medidas e me deixou com vontade de lá voltar em breve.

Música:

“Cause I have nothing” – Andrea Liu