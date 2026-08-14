Quando em Aljubarrota se rezou por Espanha

Nós somos filhos e agentes duma civilização milenária que tem vindo a elevar e converter os povos a concepção superior da própria vida, a fazer homens pelo domínio do espírito sobre a matéria, pelo domínio da razão sobre os instintos.

Exactamente há 90 anos, enquanto os rebeldes espanhóis que se haviam precipitadamente sublevado em Melilla na tarde de 17 de Julho de 1936, tomavam às forças governamentais da Frente Popular a praça-forte de Badajoz, em Portugal, na Batalha, juntavam-se milhares de peregrinos em Acção de Graças, comemorando o inolvidável triunfo na batalha de Aljubarrota. A sublevação do Noroeste marroquino administrado por Espanha propagara-se à Península Ibérica espanhola, dando corpo a um pronunciamento manu militari contrarrevolucionário para pôr cobro à emergente situação revolucionária que, alimentada sobretudo pelo Partido Socialista (PSOE), dividia Espanha em duas. A insurreição armada de Outubro de 1934, protagonizada pelos socialistas que procuraram ganhar na violência o que haviam perdido nas urnas em Novembro de 1933, ao conseguir resistir às forças governamentais um par de semanas nas Astúrias, mantivera acesa a chama revolucionária. As eleições de Fevereiro-Março (a duas mãos) de 1936, com o voto dos anarquistas, até aí convictamente abstencionistas, trouxera a vitória às forças da esquerda que de imediato retomaram as acções violentas do jacobinismo que era preponderante nas suas vanguardas. O número total de votos apurados confirmou uma Espanha dividida ao meio. Mas o número de candidatos de esquerda (ou com ela alinhados, como era o caso do PNV) confirmados como eleitos aparecer desproporcionalmente mais elevado (mesmo tendo em conta o original regulamento eleitoral que privilegiava coligações) sempre levantou a suspeita de que as eleições haviam sido grosseiramente manipuladas, como, nos dias de hoje, os historiadores Manuel Álvarez Tardío e Roberto Villa García,1 viriam a provar.

Os principais bastiões dos rebeldes centraram-se a norte e, surpreendentemente, a sudoeste, no eixo Sevilha-Cádis. No Norte, principalmente em Navarra, sob o comando do principal organizador da revolta, o General de Brigada Emilio Mola y Vidal, reconhecido como El Director, milhares de milícias da Comunidade Tradicionalista (neo-carlistas) e falangistas (nacional-sindicalistas) haviam-se juntado às sedes das divisões territoriais de Burgos, Saragoça e A Corunha. No Sul, a atrevida e surpreendente acção do General Gonzalo Queipo de Llano assegurara para os rebeldes o domínio de um crítico e estratégico objectivo: a fixação de uma cabeça de ponte europeia para o desembarque das tropas profissionais do Protectorado do Norte de África, arregimentadas pelo General Franco. Queipo era um «herói da República» que se havia revoltado contra a Ditadura de Miguel Primo de Rivera e que, em 15 de Dezembro de 1930, liderara um golpe militar contra a Monarquia que, após falhar, o fizera refugiar-se em Portugal, acompanhado, entre outros, pelo irmão mais novo do General Franco, o Major de Aviação Ramón Franco, e pelo aristocrata filo-comunista Ignacio Hidalgo de Cisneros. Foi um dos 4 generais de divisão (no total de 21), que acompanhou o levantamento e que, praticamente sozinho, garantiu o apoio de grande parte da II Divisão Orgânica, sediada em Sevilha e do importante controlo de Cádis, e depois Huelva.

No entanto, o chamado Alzamiento Militar estava condenado ao fracasso, a partir do momento em que as forças da Guardia Civil em Madrid e em Barcelona se colocaram ao lado do Governo e dominaram os rebeldes. Mas a dinâmica do processo, extremada pela forte convicção dos rebeldes e pela sanguinária e atroz repressão governamental que cedo mostrou àqueles o que os esperava se se rendessem, fez subir de tom um clássico pronunciamento militar que a partir de 24 de Julho, data em que os rebeldes estabeleceram em Burgos a Junta de Defensa Nacional, degenerou numa guerra civil. Esta entregara a Mola o comando das forças do Norte e a Francisco Franco as de África e do Sul. O general Gonzalo Queipo de Llano, comandante da Segunda Divisão Orgânica (Territorial), gozava de uma certa autonomia nas operações da Andaluzia, liderando as forças locais do Sul. O objectivo estratégico permanecia a ocupação de Madrid. As forças de Mola, por basicamente três percursos convergentes2 haviam chegado às proximidades da capital, mas a penúrias de munições, artilharia e meios de Engenharia obrigara-os a parar, lutando agora para defender as posições conquistadas. De Sevilha havia partido a 6 de Agosto, a mais significativa força de choque dos rebeldes, constituída pelos destacamentos de La Legión e de Regulares que, grão a grão, fora possível fazer atravessar o Estreito de Gibraltar nos poucos aviões improvisados para o efeito e que, com grande risco, arriscavam voar num céu dominado pela Aviação, e com um mar controlado pela Marinha, ao serviço do Governo.

As três forças militares saídas de Sevilha iriam constituir, após a conquista de Mérida, a 11 de Agosto, a chamada Columna Madrid, colocada então sob o comando do Tenente-coronel Juan Yagüe, um veterano de Regulares Indígenas que, contrariamente ao que vulgarmente se difunde, apenas tivera experiência de comando com tropas legionárias durante a sublevação socialista das Astúrias, em Outubro de 1934. Composta por três Banderas de El Tercio (La Legión), três Tabores de Regulares, quatro Baterias e pessoal correspondente a três companhias de Engenharia, tinha o Capitão Manuel Chamorro como Chefe do Estado-Maior. À saída de Sevilha, as forças de Infantaria tinham sido agrupadas em três unidades sob a liderança dos tenentes-coronéis Carlos Asensio Cabanillas e Heliodoro Rolando de Tella y Cantos de Uz e do Major Antonio Castejón Espinosa. Seria este último agrupamento que Henrique Galvão, enquanto agente secreto de Oliveira Salazar sob a capa de jornalista, acompanharia até Badajoz. Não cabe neste despretensioso texto evocativo abordar as manobras e vicissitudes da conquista da capital extremenha; fi-lo, com pormenorizado detalhe, no livro The Battle for Badajoz, em 2025, publicado pela KDP da Amazon.

O que resulta curioso e original foi o facto de que, enquanto os sublevados, depois de tomada Mérida e envolvida Badajoz, se encarniçavam na conquista desta cidade, Salazar, que presidia à concentração comemorativa de Aljubarrota, arengava às massas patrióticas para que, provavelmente pela primeira vez na História, rezassem pela infeliz e sofrida Espanha. De um dos terraços do Mosteiro da Batalha, o discurso de Salazar ecoou pela larga multidão que acorrera. O governante afirmou:

Escrevi o ano passado que a crise de pensamento e de consciência que na passagem da primeira para a segunda dinastia atormentou os portugueses, os perigos que afrontaram, as fomes e pestes que sofreram, as lutas em que se empenharam só para manter o direito de não serem governados por outros e vincar a aspiração de continuarem o seu rumo histórico sem sujeição a rei estrangeiro, gravaram para sempre Aljubarrota no espírito da Nação e fizeram desta data a verdadeira festa da independência pátria. E este é o alicerce, este o princípio, esta a fonte de todos os efeitos e glórias futuras, que só por ser livre a pátria são património de portugueses.

Apertados na faixa ocidental da península, entre vizinhos poderosos e o mar imenso, estamos condenados a viver em cada momento o drama da nossa vida; mas sob o olhar benigno da Providência contamos já oito séculos de trabalhos, de sofrimentos, de lutas, de liberdades e, se é sempre o mesmo perigo, é sempre o mesmo milagre.

O grito do Ourique tem de séculos a séculos reboado por montes e vales, penetrou nas veias, caldeou o sangue deste povo, tornou coesa a sua massa, e esta rebelde ao trabalho de dissolução interior com que em nossos dias, mais do que por guerras de conquista, alguns tentam subverter as nações e o seu ideal colectivo. No longo processo histórico, cujo acto mais belo e de mais elevada transcendência é precisamente Aljubarrota, nós podemos ver com diáfana clareza a reivindicação dessa dupla independência – a independência política de país estranho, a independência moral no interior, ou seja, uma Nação livre que livremente se determina para a realização dos seus fins no concerto dos povos.

Fora do estado de loucura, paixão cega, profunda adulteração do sentimento natural não pode haver portugueses cuja acção política seja orientada, dirigida, acarinhada, auxiliada, paga por potência estrangeira, e tudo isso ser a favor da nossa pátria, porque nenhum povo no mundo pode amar mais Portugal do que os portugueses, nem instituição ou governo pode haver que melhor os defenda do que o Governo da Nação.

Pela força das armas o fez compreender Nun’Álvares a irmãos seus, partidários de El-Rei de Castela, que a ele o não convenceram e o herói não pode convencer nem pela voz íntima do sangue nem pela clara razão de Estado: admirável precedente! eterno ensinamento!

Eis a razão ou razões da escolha deste dia para afervorarmos o nosso patriotismo e redobrarmos de ânimo para a nossa vida futura. Agora a razão do lugar.

Estamos no convento piedosamente erigido em comemoração da batalha, e assim chamado por esse motivo, rente à igreja onde gerações de crentes se revezavam em oração, a dois passos da capela do fundador onde repousam D. João I, D. Filipa de Lencastre, os filhos (como se os carinhos dos pais e a devoção filial mesmo na terra sobrevivessem à morte) – família heroica, «ínclita geração», toda sacrificada ao serviço da Pátria no estudo, nas guerras, nas descobertas e conquistas, na governação; e muito perto, na sala do Capítulo, não sei quem, filho do povo decerto, em pleno direito admitido destacadamente à convivência real dos mosteiro, representa os desconhecidos esforços, as contribuições anónimas sobre que assentam as vitórias e a tantos séculos de distância o mesmo sacrifício da vida pela mesma causa da Pátria.

No mesmo discurso com que se reafirmara os pedidos de oração para que a paz e a tranquilidade regressassem à martirizada Espanha, Salazar não poupou avisos aos detentores de potencial ameaça à liberdade e integridade do nosso país:

Não sei que tenhamos em Portugal ambiente de maior espiritualidade, onde a nossa alma mais penetrada se sinta de elevados sentimentos: Deus, a Pátria, a família, o dever, o sacrifício, o desinteresse, a paz dos mortos tem aqui representações ou projecções sensíveis, tocantes, sem que ao mesmo tempo deixe de respirar-se o ar alvoraçado das vitórias.

Nós somos filhos e agentes duma civilização milenária que tem vindo a elevar e converter os povos a concepção superior da própria vida, a fazer homens pelo domínio do espírito sobre a matéria, pelo domínio da razão sobre os instintos. Eu não desejaria por isso que nesta romagem, para exaltação do sentimento da independência nacional, deixassem de ser considerados aqueloutros elementos humanos e sobre-humanos com os quais podem e devem coexistir as pátrias, e em cujo ambiente e defesa há de florescer o nosso nacionalismo. São lutas de civilização – tantos cegos o não veem! – são lutas de civilização aquelas a que assistimos, e é verdade que entra pelos olhos estar a medir-se hoje a vitalidade dos povos pela soma de energias trazidas a este gigantesco debate.

A nossa causa nem se nos pode perguntar qual seja – ela resulta da história e da nossa formação moral; a parte que nela tomam os portugueses há-de aferir-se pelo inteiro sacrifício da vida e da fortuna pelo que para nós excede em valor a fortuna e a vida.

Viestes de todos os cantos do País e representais Portugal inteiro. Escutai. Paira sobre nós o espírito heroico de Nun’Álvares; parecem mesmo ouvir-se as vozes de comando, o retinir das armas, estrondos de batalha: «ainda não», responderia calmo. Mas, quando preciso, à chamada que vos seja feita para lutardes sob a sua bandeira, não deixará um só de vós – sei-o bem – de responder: Presente!

Como recorda Jaime Nogueira Pinto, «A Guerra Civil de Espanha, a Segunda Guerra Mundial e as crises no final do regime definiram melhor a natureza ideológica e institucional do Estado Novo. A resposta aos desafios e dilemas colocados pela Guerra Civil de Espanha reflecte bem a relação entre o interesse nacional e a ideologia na preferência de Salazar por um nacionalismo realista».3 Salazar teve de enfrentar as elites militares que, por haverem triunfado no complexo processo político da Ditadura Militar, eram ainda o verdadeiro sustentáculo do emergente Estado Novo e que privilegiavam tanto a necessidade de resistência ao «perigo revolucionário vermelho» como ao clássico «perigo anexionista espanhol». Como queriam erguer um exército de meio-milhão de homens (o exército português contava então com menos de 24 mil homens), Salazar avisou-os de que, como donos do regime, poderiam tentar esse modelo, mas correriam sempre o perigo de ele não estar pronto a tempo, ou ser mesmo insuficiente, para além do concomitante risco do país poder cair na bancarrota pelos recursos exigidos. Propôs-lhes em alternativa o seu plano que consistia em continuar o investimento na Marinha, estratégica na ligação entre as partes constituintes do território nacional, na criação de uma strike force capaz de acorrer a qualquer ponto da fronteira e aguentar pelo menos 72 horas, para que os canais diplomáticos pudessem pôr em acção as garantias dadas pelos tratados internacionais de mútua defesa subscritos por Portugal, nomeadamente a Aliança Britânica. E convenceu-os, arriscando a sua própria sobrevivência política.

Como seria de esperar, o nacionalismo pragmático e autoritário dos chefes militares espanhóis e o seu anticomunismo, a defesa da unidade de Espanha e o seu apoio à fé católica e à ordem social ameaçada pela Revolução «Vermelha» levaram Salazar e a maioria dos militares e políticos do Estado Novo a simpatizar e a identificar-se discretamente com a causa dos rebeldes. Contudo, como o politólogo Carlos Gaspar, ecoando o que Fernando Santos Costa também salientou ao comentar as opções de Salazar e do governo português,4 a «neutralidade colaborante» com Franco para «inglês ver» não era a única política possível. Gaspar sublinha que Salazar poderia ter mantido relações com o Governo de Madrid, apostando numa possível balcanização de Espanha, seguindo uma política maquiavélica de guerra e razão de Estado para fragmentar o país vizinho, na esperança de que a «tendência federalista» pudesse levar à divisão da «principal potência peninsular».5 Contudo, esse não foi o caminho escolhido. Salazar compreendeu que Portugal, sendo uma nação antiga (na verdade, a mais antiga) da Península Ibérica e da Europa, e possuindo os recursos e os activos cruciais do império ultramarino, estaria melhor com «dois e apenas dois Estados» na Península Ibérica. Embora estivesse consciente das ideias anexionistas e iberistas em alguns dos sectores mais radicais dos rebeldes, esperava que Franco as controlasse. A história provou que ele não estava errado. Como também teve sucesso no modelo escolhido para confrontar a Guerra Civil de Espanha, como analisei e descrevi nos 3 volumes de Portugal and the Spanish War (1936-1939). Not wanting to fall short and not being able to go further.

Historiador

1 Manuel Álvarez Tardío et Roberto Villa García, 1936. Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular, Barcelona, Espasa, 2017, 656 páginas.

2 As colunas militares, um conjunto heterodoxo de tropas regulares e milicianos, estavam sob o comando dos coronéis Francisco García-Escámez Iniesta de Pamplona, ​​​​José Gistau Algarra de Burgos e Ricardo Serrador Santés de Valladolid.

3 Jaime Nogueira Pinto, Portugal, Ascensão e Queda, Ideias Políticas de uma Nação Singular, Alfragide, D. Quixote, 2013, p. 183.

4 Prefácio de Fernando Santos Costa em Dez Anos de Política Externa (DAPE), Vol. III, pp. X-XII. Santos Costa, um Católico devoto, escreveu-o significativamente em 13 de Maio de 1964.

5 Carlos Gaspar, «Relação com a Espanha» em Dicionário de História de Portugal, Supl., Vol. 7, Porto, de António Barreto e Maria Filomena Mónica, Figueirinhas, 1999, pp. 648-657.