O País real

As ruas já estão diferentes. Com o fim do Verão, já se nota que as pessoas estão a retomar a sua atividade normal. Há escolas a reabrir portas, mais trânsito, mais gente nos passeios, restaurantes com mais procura. Enfim, a rotina a reinstalar-se. O regresso traz também irritações. A selvajaria das trotinetas, que toma conta das ruas, tanto no asfalto como nos passeios, é uma delas. Já é tempo de se pôr cobro ao caos, aos encontrões, aos atropelamentos e ao desrespeito pelos direitos dos outros. Na zona onde vivo, por exemplo, é escandalosa a forma como se despreza o bem estar dos moradores, que tropeçam em parques informais de estacionamento de trotinetas, as quais, escandalosamente, conquistam espaço que não lhes deve nem pode pertencer. Os caçadores de multas observam, mas nada fazem.

Dirão que é um assunto menor, para começar este texto. Sim e não. Atrevo-me a afirmar que, para o comum dos cidadãos, este caso é bem mais interessante do que o dossier Luís Neves e as arremetidas previsíveis de André Ventura. Os políticos deveriam descer ao mundo real para perceber o que realmente preocupa as pessoas, no seu dia a dia. Não pretendo com isto retirar importância ao que se passa com o ministro da Administração Interna, pois é matéria que fere a confiança que tem de se estabelecer entre governantes e governados. A transparência e a retidão de procedimentos são fatores essenciais numa sociedade que se paute pela observância de princípios em que a honestidade e a ética se assumem como faróis comportamentais. O informalismo e a descontração na gestão daquilo que é público – e, portanto, a todos pertence – constituem práticas que desencadeiam suspeições quanto a abusos e aproveitamentos indevidos. Luís Neves fez um grande trabalho como diretor nacional da Polícia Judiciária. Hoje, no entanto, é uma fragilidade neste Governo, independentemente dos méritos que o primeiro-ministro lhe reconheça. Já se escreveu e debateu demasiado sobre este assunto para eu me sentir motivado a repetir considerações que se foram amontoando, em todo o lado, ao longo de semanas.

Importa-me mais insistir naquilo que aflige os portugueses e que o caso Luís Neves vem ofuscando. Sinceramente, interessa-me pouco, nesta altura, a bolha em que vive o líder do Chega, cujo programa de ação se resume a uma característica: o oportunismo. Não me impressionam o frenesim, a gritaria e a tática de aproveitamento de tudo o que possa gerar notoriedade imediata. É-me absolutamente irrelevante a preocupação de André Ventura em tomar a iniciativa em tudo e mais alguma coisa. Trata-se de uma espécie de ser estridente, exibicionista, que quer sempre parecer mais do que é e aparentar mais do que aquilo que efetivamente possui. Assemelha-se, cada vez mais, à criancinha irritante que, na primeira fila da aula, está sempre de dedo no ar para tentar impressionar o professor. A moção de censura que decidiu apresentar, depois de a ter anunciado várias vezes, para ir conquistando espaço nas televisões, é uma inutilidade. Toda a gente o sabe. O joguinho, tipo marotice de miúdos, que visa entalar o primeiro-ministro e o PS, entretém e diverte o mundo político. O outro mundo, o real, aquele em que todos vivemos, observa com desconfiança o manobrismo que substitui programas de ação e promessas eleitorais. Do Chega e dos outros.

São os habitantes deste mundo, que andam com os pés no chão, que sofrem com as longas esperas nos hospitais (Como compreender que, nesta altura do ano, haja demoras de mais de sete e oito horas nos atendimentos das urgências dos nossos hospitais? Nem sequer estamos no pino de qualquer surto gripal!… ). São os seres desta realidade portuguesa que enfrentam dificuldades para arranjar habitação condigna a preços acessíveis. São as pessoas de carne e osso que se debatem com os aumentos dos preços dos combustíveis e com a subida da inflação, que se instala no horizonte, resulte ela de fatores internos ou tenha origem nos atos tresloucados de quem gere a maior potência mundial. São os jovens que procuram oportunidades de emprego. São os professores que lutam por melhores condições nas escolas. Não vale a pena enumerar o rol de angústias que vão surgindo como sombras na vida dos portugueses, pois todos as conhecem. Vale sim a pena insistir na necessidade de chamar à pedra e dar um banho de realismo a quem tem obrigação de agir para proporcionar ou facilitar soluções para os problemas do País. Os subsídios europeus estão a esgotar-se e a economia portuguesa ficará cada vez mais dependente dela mesma, à medida que o dinheiro de Bruxelas for escasseando. Estamos preparados para enfrentar um enquadramento em que se exige que sejamos mais autónomos? Como vamos financiar a nossa Segurança Social e garantir as pensões, dos que as têm e dos que a elas irão ter acesso? Como protegeremos vidas e bens num clima de crescente insegurança nas ruas?

Essas sim são matérias que preocupam as alminhas que por cá habitam e que não são pagas pelo Estado para andarem a brincar à política. Vai chegar o dia em que as pessoas se fartam. Depois não se queixem…

P.S. – 1. Os mercados bolsistas mundiais andam inquietos. As guerras e a dívida americana deixam os investidores nervosos. As obrigações estão a revelar-se cada vez mais atrativas, à medida que os juros sobem. Na Alemanha, no Reino Unido e no Japão, os rendimentos, nos mercados obrigacionistas, atingem os níveis mais altos, em muitos anos. Nos Estados Unidos, os títulos a dez anos aproximam-se dos 5 por cento. É um desafio e um aviso às ações, nomeadamente, às das empresas tecnológicas.

2. O acidente com o elevador da Glória aconteceu há um ano. Doze meses depois, as investigações sobre o que se passou continuam. Não acho aceitável que estas coisas se arrastem. Muito menos considero admissível que ainda não se tenha concluído o processo relativo às indemnizações. Chocante é o apoio financeiro prestado à mulher do maquinista do elevador, que perdeu a vida.

3. O mercado de Verão dos futebolistas está encerrado. Gastaram-se muitos milhões. Mais do que a imaginação, porventura, permitiria. Em Portugal, também foi um corrupio. Os presidentes dos três clubes maiores, cada um com as suas razões, até mesmo por instinto de sobrevivência, esticaram-se. Vamos ver no que dá. Entre o que se comprou e o que não se conseguiu vender fica um saldo que só se apurará quando se fizer o balanço de vitórias na época.