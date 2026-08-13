quinta-feira, 13 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

O sadismo de Dante

Dante e Vergílio chegaram ao oitavo círculo do Inferno, onde cumprem pena os fraudulentos.
José Cabrita Saraiva
José Cabrita Saraiva
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Dante e Vergílio chegaram ao oitavo círculo do Inferno, onde cumprem pena os fraudulentos. À sua volta, esvoaçam demónios com nomes sugestivos: Cagnazzo - canzarrão; Barbariccia - barba eriçada; Graffiacane - esfola-cães; Ciriato - porco; Farfarello - diabrete.

O poeta está aterrorizado.

«Já os pelos eriçados me atravessa

o pavor e atrás vou olhando atento».

E não é caso para menos. Vergílio, sabendo que correm perigo, protege-o com um gesto paternal - «levando-me consigo sobre o peito,/ como seu filho».

Já a salvo, vão deparar-se mais adiante com um lago de gelo. «Lívidas», «as almas lastimosas lá gelavam,/ batendo aos dentes notas de cegonha». Que imagem de pura desolação! As cegonhas batem o bico quando estão com medo, as almas fazem-no certamente por causa do medo e do frio.

Como se não bastassem tais suplícios, Dante acerta com um pontapé na cabeça de uma. «Tu quem és que […] nas caras dos outros acertas co as botas»?, pergunta-lhe o condenado. O poeta promete-lhe fama («teu nome posso pôr em minhas notas») - mas a alma recusa, e compreende-se. Não quer ficar fixada para a posteridade naquela triste situação, com o seu nome a arrastar pela lama.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

E aqui revela-se um Dante fanfarrão, bem diferente do que ainda há pouco tinha os pelos eriçados de pavor.

«Então o segurei pelo cachaço

e lhe disse: ‘Mais val que te nomeies,

ou cabelo a cabelo te desfaço’.»

Quem diria que o distinto poeta era capaz de tal agressividade? Mas a crueldade máxima, parece-me, é atingida logo na página seguinte, quando encontram um homem que rói a cabeça de outro:

«como o pão por fome se manduca,

já seu dente ao de baixo o outro meteu

onde o cérebro vai ligar-se à nuca».

Quando lhe perguntam quem é, o desgraçado limpa a boca aos cabelos da ‘vítima’. E começa a falar:

«Queres que renove aquela

dor que treslouca e o coração espreme,

Só de pensar, antes que fale dela».

Trata-se do conde Ugolino della Gherardesca, que nas lutas entre guelfos (apoiantes do Papa) e gibelinos (apoiantes do imperador romano-germânico) no século XIII, acabou derrotado. «Em 1288, a facção gibelina revoltou-se», escreve o tradutor Vasco Graça Moura em nota de rodapé, e «Ugolino foi fechado numa torre com dois filhos e dois netos e foram deixados morrer à fome em 1289».

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

É essa dor dilacerante que o conde della Gherardesca vai ter de reviver para satisfazer a curiosidade do poeta. Repare-se: não apenas foi trancado numa torre e deixado a morrer à fome; completamente impotente, ainda teve de assistir à morte dos seus filhos e netos. Na dramática descrição de Dante, estes, ao vê-lo morder as mãos de desespero, interpretam esse gesto como fome e pedem-lhe que os coma antes a eles:

«Pai, bem menos nos anoja que de nós comas: e se nos vestiste destas míseras carnes, nos despoja.»

Depois deste final tremendo, Ugolino é condenado ao nono e último círculo do Inferno, onde rói a cabeça de um inimigo para todo o sempre. Caramba, não tinha ainda sofrido em vida o suficiente?

Apeteceria dizer que Dante tinha traços de requintado sadismo, não fosse o uso dessa expressão um grosseiro anacronismo, uma vez que o Marquês de Sade só nasceu em 1740, mais de quatrocentos anos depois de Dante ter escrita a sua obra-prima. Uma comédia divina, sim, mas que não dá assim tanta vontade de rir.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

VERSA
Opinião

Leia também

Os clubes de networking privados

Nunca foi tão fácil enviar uma mensagem para o outro lado do mundo, marcar uma reunião por videoconferência ou acumular milhares de contactos nas redes sociais. No entanto, talvez nunca nos tenhamos sentido tão perdidos no meio de tanta gente. É por isso que os clubes privados estão de volta.
José Paulo do Carmo

O sadismo de Dante

Dante e Vergílio chegaram ao oitavo círculo do Inferno, onde cumprem pena os fraudulentos.
José Cabrita Saraiva

Vamos de férias

Talvez seja esse o verdadeiro espírito das férias portuguesas. Descansamos, apanhamos sol, comemos bem, revemos a família, tiramos fotografias ao pôr do sol... e, pelo sim, pelo não, encontramos qualquer coisa para reclamar. Afinal, se tudo corresse na perfeição, de que falaríamos no regresso ao trabalho e o que publicávamos nas redes sociais?
Nélson Mateus e Alice Vieira

Mais vistos

Destaques