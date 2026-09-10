Livros com penas

Aqui vende-se de tudo. Além das velharias, ferramentas, loiças, pequenos eletrodomésticos estragados, todo o tipo de frutas e hortaliças, queijos, enchidos e até aves de capoeira. A meio da feira, encontro um tapete de livros anarquicamente despejados em cima de um lençol. Alguns não têm capa, outros estão em vias de a perder. No meio deste maralhal pode haver alguma coisa que me interesse.

Depois de vasculhar um pouco, aparece-me uma relíquia – sei que não tem qualquer valor comercial, mas permitam-me que lhe chame assim na mesma –, uma folha de papel pardo dobrada ao meio, onde se lê ‘Concurso Lendas de Portugal – 1963’. Lá dentro, encontro fixados com um grampo dezenas de recortes do jornal O Século. Só depois reparo que estão numerados: são 90.

Interessam-me também as notícias, quase sempre mutiladas, impressas no verso das ditas lendas. ‘Morreu menina que nasceu com o coração à vista’ – por baixo, a fotografia de um astronauta a preparar-se para uma missão. Trata-se de Gordon Cooper, o primeiro americano a passar mais de 24 horas no espaço e também o primeiro a dormir em órbita. Outro título que me chama a atenção: ‘No dia 1 de junho a feira popular de Lisboa será inaugurada com um notável conjunto de atrações’ (ainda há dias lá passei e estavam a construir um prédio enorme). Outro ainda: ‘O Presidente Kennedy recebeu o Sr. Dr. Franco Nogueira’. Kennedy viria a ser assassinado ainda nesse ano de 63. Pela amostra, vou ter muito com que me entreter. E ainda nem passei os olhos pelas lendas.

Apanho também quatro números da National Geographic com temas de capa que me cativam: Paris subterrânea, Titanic, as maiores árvores do mundo e a Bíblia do Rei Jaime.

Por fim, encontro um volume grosso em espanhol, Los Premios Nobel de Literatura. Grosso é um eufemismo: tem 1932 páginas e inclui, entre outros, A Saga de Gösta Berling, de Selma Lagerlöf, Os Buddenbrook, de Thomas Mann, e Fundamentos de Filosofia de Bertrand Russell, em versões integrais. A capa em couro tem gravado um N com um ramo de louro que me faz sempre pensar no monograma em Napoleão.

No interior, entre as páginas de papel-bíblia, escondem-se seis penas. Quatro, com os seus azuis iridescentes, são claramente de pavão. As outras duas têm um padrão cinzento e branco também curioso. Uma rápida pesquisa revela-me que são de peru – uma ave que não aprecio especialmente.

Logo por coincidência, o número da National Geographic sobre a Paris subterrânea traz um artigo sobre penas, a sua origem, forma e função. Descubro que Charles Darwin ficou ‘encalhado’ precisamente nas penas de pavão, que pareciam desmentir a sua célebre teoria: como podiam elas fazer parte do processo de evolução, se constituíam um enorme obstáculo ao voo?

A resposta é simples:as penas não cumprem apenas uma função. «Diversas aves também usam as penas para se manterem frescas ou quentes, para produzir ruído muscular, flutuar ou deslizar na neve, concentrar o som para melhorar a audição, construir ninhos, auxiliar na digestão, transportar água e escapar de predadores, largando as penas como um lagarto liberta a cauda», leio no artigo. No caso do pavão, como é sabido, as penas destinam-se à seleção sexual.

Não são apenas os pássaros; também nós humanos lhes damos usos diversos. Com as penas fizeram-se canetas e cocares, edredões e almofadas, leques e até obras de arte – lembro-me de ver, num museu de Sintra, uma peça que Júlio Pomar intitulou ironicamente ‘É uma pena’. No Velho Oeste (pelo menos segundo os livros do Lucky Luke), combinadas com alcatrão, serviam para humilhar os criminosos. E depois, claro, há quem as use como marcadores de livros, cujas páginas, quando se abrem como asas, também nos ajudam a levantar voo.