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Alguém devia dizer a verdade a Ronaldo

Mete-se pelos olhos dentro que, apesar da sua longevidade espantosa como jogador, aos 41 anos Ronaldo já não está ao nível que se exige para a titularidade na seleção.
José Cabrita Saraiva
José Cabrita Saraiva
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Nos dois jogos de preparação para o mundial, frente ao Chile e à Nigéria, vimos um Cristiano Ronaldo muito diferente daquele que ainda existe na cabeça de muitos portugueses.

Mais lento, menos explosivo, sem a capacidade de ser letal a que nos habituámos. Nalguns momentos foi mesmo desastrado, sempre ineficaz.

Se foi assim com adversários de segunda linha, como será contra uma grande equipa?

Mete-se pelos olhos dentro que, apesar da sua longevidade espantosa como jogador, aos 41 anos Ronaldo já não está ao nível que se exige para a titularidade na seleção. Mas há quem recuse ver o óbvio – ou finja não ver – e continue a olhar para Ronaldo como se ainda fosse o melhor jogador do mundo.

Comentadores, jornalistas, adeptos contribuem para essa espécie de ficção ou de cegueira coletiva.

E, depois, à sua volta todos lhe devem dizer: ‘Tens de jogar’, ‘Tu és fundamental’, ‘És o melhor do mundo’, etc., etc., etc. Até porque Ronaldo é uma marca que gera milhões e com certeza dá milhões a ganhar a muita gente.

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Mas alguém devia dizer-lhe a verdade e explicar-lhe que não é bom para ele arrastar-se em campo, falhar golos relativamente fáceis, perder bolas que noutros tempos não perderia.

Por outro lado, esta obsessão coletiva com Cristiano Ronaldo – basta ver os títulos dos jornais – está objetivamente a prejudicar a seleção. Só para dar um exemplo: por que há de ser o jogador que não marca um golo de livre direto há não sei quantos jogos que continua a apontar os livres mais perigosos quando temos excelentes batedores de livres, como Bruno Fernandes? Porque Ronaldo tem recordes para alcançar? Porque quer chegar à marca dos mil golos?

Ou será que nós, portugueses, lhe devemos alguma coisa? A fortuna, as casas, os carros, os fãs, a fama não serão ainda suficientes?!

Ronaldo é o maior futebolista português de sempre, está entre os cinco melhores do mundo de todos os tempos. Não deixaria de o ser se neste mundial começasse alguns jogos no banco, onde poderia ser muito mais útil à equipa. O que já conquistou ninguém lho tira. Mas, se continuar a fazer exibições a este nível, pode sair com a sua imagem muito desgastada. O fosso entre o Ronaldo que existe na cabeça de muitos portugueses e o Ronaldo real aos 41 anos é cada vez maior.

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A Seleção Nacional não pode ficar refém de um homem, mesmo que seja o seu maior símbolo, nem pode dar-se ao luxo de andar com ele ao colo, em detrimento do coletivo. Mais do que a tentar bater recordes para sua glória pessoal, Ronaldo mostraria a sua verdadeira grandeza dando lugar a outros jogadores. Também eles merecem ter a sua oportunidade.

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