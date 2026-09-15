Atualização das Normas de Orientação Clínica: uma prioridade, a bem da qualidade dos cuidados de saúde e da sustentabilidade do SNS

Precisamos de um plano calendarizado de revisão das NOC prioritárias, com prazos públicos, metodologia transparente e participação alargada das sociedades científicas.

Quinze anos depois do protocolo que devia ter transformado a Medicina em Portugal, muitas das Normas de Orientação Clínica (NOC) entretanto emitidas, estão obsoletas: os médicos ficam desprotegidos, os doentes expostos e o SNS empobrece, ao desbaratar recursos em exames e prescrições, muitas vezes sem critério técnico-científico.

O que são as NOCs? São documentos oficiais com recomendações baseadas na melhor evidência científica para ajudar os profissionais de saúde a tomar decisões.

O vazio é conhecido, e denunciado, mas persiste. A pergunta incómoda impõe-se: a quem interessa este imobilismo?

É um tema estrutural, fora da espuma dos dias, avesso a sound bites e à exposição mediática.

Em 2012, a Ordem dos Médicos e a Direção-Geral da Saúde (DGS) assinaram um protocolo histórico que consagrou um novo modelo de orientação clínica em Portugal. Com o bastonário José Manuel Silva e a participação decisiva do Dr. Álvaro Beleza, o acordo estabeleceu que as NOC passariam a ser elaboradas em articulação estreita entre as duas instituições, com peritos indicados por ambas.

Esse ano marcou a consolidação do modelo, com dezenas de normas emitidas e ciclos de seminários para discutir a sua aplicação prática.

O objetivo era claro: substituir o vazio de informação por diretrizes baseadas na evidência científica, uniformizando a qualidade dos cuidados no SNS e protegendo, simultaneamente, médicos e utentes.

Um escudo científico e jurídico

As NOC nunca foram, apenas, um exercício técnico. Constituem um pilar fundamental da prática médica, funcionando como guia para a correta aplicação da leges artis. A Portaria n.º 224/2015 determina, expressamente, que a prescrição de medicamentos deve atender às normas emitidas pela DGS, em articulação com a Ordem dos Médicos, garantindo que estas não são impostas unilateralmente, mas antes validadas por peritos, após reuniões de consenso.

Centenas de peritos médicos e economistas da saúde reuniram-se e milhares de documentos foram analisados, resultando num quadro normativo aceite por todos.

O protocolo, assentou em quatro pilares: articulação institucional na emissão das normas; fundamentação na melhor evidência científica, com atenção ao custo-benefício e à prescrição; defesa da leges artis, assegurando que o médico que segue as normas tem a melhor garantia em processos judiciais; e proteção contra pressões comerciais de laboratórios ou de grupos económicos, permitindo resistir à prescrição de medicamentos ou de meios complementares de diagnóstico não indicados.

O imobilismo e os seus beneficiários

Esse edifício está hoje a envelhecer perigosamente. A Medicina evoluiu, surgiram novos fármacos, novos exames, novas evidências e novos protocolos internacionais. As NOC portuguesas, em larga medida, não acompanharam esta evolução.

Este imobilismo é responsabilidade partilhada do Governo, da DGS e da Ordem dos Médicos, a quem tenho alertado com frequência e veemência.

A desatualização abre espaço para que ‘especialistas’, ao a IA, muitas vezes ligados à indústria farmacêutica e a interesses comerciais, ocupem o lugar que deveria ser da autoridade científica independente. O médico fica desprotegido, o doente exposto e o SNS paga a fatura em exames desnecessários, prescrições sem critério e desperdício de recursos escassos.

O que está em causa

Atualizar as NOC não é uma questão burocrática: é uma questão de qualidade assistencial, de segurança do doente, de sustentabilidade financeira do SNS e de dignidade profissional.

Precisamos de um plano calendarizado de revisão das NOC prioritárias, com prazos públicos, metodologia transparente e participação alargada das sociedades científicas. Precisamos de retomar os ciclos de discussão que marcaram 2012 e de coragem institucional para enfrentar interesses instalados.

O protocolo de 2012 consagrou a independência clínica e a segurança jurídica do médico. Honrá-lo hoje significa atualizá-lo, não o deixando morrer por inércia. O SNS, os médicos e os doentes portugueses merecem melhor.

Médico de Família