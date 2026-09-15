Telemóveis proibidos escola? Vamos ver os seus efeitos práticos

Os professores e funcionários também usam telemóvel. Vão ser proibidos de usar telemóvel na escola? Os pais quando forem à escola também vão ser proibidos de usar telemóvel?

Estou para ver a eficácia desta medida?! A mim preocupa-me muito mais a indisciplina, a falta de professores e as condições nas escolas. O acessório é inimigo do essencial.

Há escolas que as casas de banho dos alunos não têm papel higiénico, as portas não fecham, as sanitas não têm tampa, não têm sabonete líquido para lavar as mãos.

Quero ver onde vão arranjar dinheiro para recipientes próprios para colocar os telemóveis de forma segura e não serem roubados ou terem cacifos individuais? A solução que sempre defendi, à entrada da sala silenciar ou desligar o telemóvel e colocá-lo na mochila, ou que haja um local na sala de aula para os alunos deixarem os seus telemóveis.

A escola deve regulamentar sem exageros. Estou cansado de viver num país cheio de normas que não são cumpridas. A forma como se usa um telemóvel numa escola, já devia ter acontecido há muito tempo. Proibir não, impor regras sim.

Eu penso na liberdade e na autoridade familiar. Os pais não se podem demitir das suas funções. Coloca-se a questão de direitos e liberdades e concomitantemente de educação e pedagogia.

Detesto uma sociedade policial, apoio uma sociedade informada e responsável.

Eu sou, a favor de uma sociedade livre e democrática, e, tendencialmente, contra imposições e proibições. A liberdade implica responsabilidade.

Os professores e funcionários também usam telemóvel. Vão ser proibidos de usar telemóvel na escola? Os pais quando forem à escola também vão ser proibidos de usar telemóvel?

Convém lembrar: “O exemplo do meu poder tem que ser igualado pelo poder do meu exemplo. O bom exemplo vem de cima.

Uma coisa é proibir de usar o telemóvel na escola, outra coisa bem diferente, é proibir o uso de telemóvel dentro da sala de aula.

Um aluno devia poder levar o seu telemóvel para a escola, porém dentro da sala de aula deve ser informado que não o pode usar e será punido. Sendo reincidente terá que deixar o telemóvel num local seguro.

Um telemóvel é sempre importante como meio de ligação à família, poder dar ou receber um recado importante.

Todos nós sabemos os malefícios do tabaco, porém as pessoas continuam a fumar. Assumem esse acto conscientemente.

Os telemóveis também trazem malefícios como os provocados pela exposição ao ecrã, o seu uso excessivo, isolamento social e consequências na saúde mental.

Cabe aos pais ensinar os seus filhos como devem usar o telemóvel na escola. Proibir que um aluno leve o telemóvel para a escola, sou contra. Todavia, limitar o seu uso em contexto de sala de aula, sim.

Deve haver clareza nas regras para não haver equívocos. A mim não me repugna nada que um aluno que esteja doente possa ligar para a sua mãe ou familiar para o vir buscar à escola, usando o telemóvel.

O Estado não tem nada que andar constantemente a proibir isto e aquilo. Porém, se prejudicar o normal funcionamento de uma instituição pode tomar a decisão de não poder levar o telemóvel: sala de aula; consulta médica; audiência em tribunal; conduzir um autocarro; entre outros. Fora, desse contexto não tem nada que se imiscuir.

Estou curioso para saber dos progressos desta medida e se vai assistir-se a uma melhoria do ensino e do aproveitamento.

Não sejamos hipócritas o Estado anda sempre a dar lições do que se deve fazer e depois não cumpre. O exemplo é a melhor forma de guiar os outros. No Parlamento é uma vergonha, está um deputado no uso da palavra e outros ao telemóvel.

O Estado deve preocupar-se com uso de telemóveis para fugas ao fisco, corrupção, fraudes e afins.

Eu não admito, nem nunca admiti que, o Estado interferisse na minha vida e na minha forma de ser e pensar. Era o que faltava um director de uma escola dizer, se filho meu pode ou não pode usar telemóvel!

Está proibido fumar numa Escola e bem. Não é por isso que há menos alunos a fumar. Eu nunca fumei e sei o mal que faz, contudo, há gente que fuma, isso é um problema delas. Detesto censura. Sou a favor que as pessoas se cultivem, estejam informadas e depois cada um decide.

Os pais têm o dever de educar os seus filhos. Essa missão não deve ser do Estado. Ponto final!

Educar a usar o telemóvel em determinados locais e com sensatez. Se a escola desse educação aos portugueses estavam muito mais bem educados. Certo? Mas não estão infelizmente.

Eu não aceito que me digam o que devo fazer. Como pai não me demito das minhas funções de educar filho meu e de lhe fazer ver os prós e contras do uso do telemóvel.

Fundador do Clube dos Pensadores