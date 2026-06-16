Clube dos Pensadores recebe António Tavares e Ricardo Arroja

O ideal seria que o Estado não estivesse viciado na panóplia de fundos europeus. A execução do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) está atrasado.

Em mais um momento de cidadania e participação cívica, o Clube dos Pensadores vai receber António Tavares e Ricardo Arroja para falarem de economia social e empresarial, esta sexta-feira.

Os debates, do Clube dos Pensadores não são uma seca, têm sempre muita gente, há momentos para debater assuntos sérios, mas sempre com humor e ironia, permitindo às pessoas estarem descontraídas e darem umas boas gargalhadas.

Como não havia um debate há três meses, as pessoas têm ligado. Espera-se uma enorme enchente. Vamos falar dos cuidados com pessoas com idade avançada e como está a economia das empresas. E, assuntos que nos tocam nos bolsos. Aliás é o último debate antes das férias grandes.

A economia social, também designada por economia do terceiro sector, tem vindo a ganhar peso nomeadamente no nosso país, muito por força dos efeitos da crise. É importante que este sector de actividade económica assuma o estatuto e o reconhecimento social devido.

O Estado Social deve olhar para a economia social como um aliado no combate ao desperdício da gestão e na implementação de políticas amigas do cidadão mais desfavorecido.

Com o aumento da esperança de vida muito acima dos 80 anos, podemos começar a falar de uma 4.ªidade e das implicações que daí advêm.

A gerontologia social é uma área interdisciplinar focada no envelhecimento, analisando o impacto das mudanças demográficas e o papel da sociedade, visando a qualidade de vida, o envelhecimento activo e a intervenção em problemáticas sociais associadas à longevidade.

A economia empresarial, Portugal tem uma administração pública que é pesada. Este facto não tende a ser favorável à iniciativa económica, pelo contrário tende a ser um factor de bloqueio. Precisamos de um Estado mais eficiente e que permita a intervenção aos privados.

Os salários são nominalmente baixos e o custo de vida em Portugal é cada vez mais alto e cada vez mais próximo daquele que é o custo de vida na Europa, sobretudo nas grandes cidades como Lisboa e Porto. As hipóteses de progressão em Portugal estão limitadas e é natural que haja o êxodo de pessoas qualificadas, pessoas que poderiam fazer mais e trazer mais-valia aqui em Portugal e que, infelizmente não encontram carreira entre nós.

Por outro lado, o ideal seria que o Estado não estivesse viciado na panóplia de fundos europeus. A execução do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) está atrasado.

O Clube dos Pensadores ao longo dos seus 20 anos já recebeu inúmeras personalidades: António José Seguro, Luís Montenegro, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa entre outros

Fundador do Clube dos Pensadores