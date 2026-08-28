Diplomacia da nostalgia: o recorrente erro europeu de leitura da América

Em abril de 1951, o analista eleitoral Samuel Lubell publicou na Harper’s Magazine um artigo que as diplomacias europeias deviam reler: ‘Who Votes Isolationist and Why’. Batendo à porta de eleitores, condado a condado, concluiu que o isolacionismo americano tinha raízes étnicas e emocionais. Os distritos que mais resistiram à entrada na guerra eram os do Midwest de ascendência alemã e escandinava. A hesitação de 1940-41 era também demografia eleitoral, isto é, democracia a funcionar. Roosevelt tinha de ler o mapa eleitoral ao mesmo tempo que os telegramas de Londres.

Em 2011, a convite do Departamento de Estado, visitei o Arkansas e descobri até que ponto economias locais, do peixe-gato ao arroz, dependiam de mercados externos e chegavam, por essa via, ao Congresso e à política externa. Percebi ali, mais do que em Washington, uma regra elementar: compreender a política externa americana exige começar pelo mapa económico e eleitoral de cada estado.

Vem isto a propósito do debate europeu sobre o «abandono americano». A indignação dominante trata a viragem de Washington como traição à tradição transatlântica ou capricho do líder de turno; e a estratégia europeia resume-se, demasiadas vezes, a esperar que passe, evitando irritar a Casa Branca, sem sequer mostrar liderança aos próprios europeus perante humilhações recorrentes. Persiste a convicção de que existe uma América atlântica à espera de regressar à normalidade. Essa normalidade talvez já não exista.

A viragem antecede Trump e provavelmente sobreviver-lhe-á. Em outubro de 2011, Hillary Clinton publicou na Foreign Policy ‘America’s Pacific Century’; semanas depois, Barack Obama anunciava em Camberra o pivot para a Ásia. Biden acrescentou-lhe «uma política externa para a classe média», subordinando as escolhas internacionais às contas domésticas. Trump juntou geografia e transação: China como rival sistémico, pressão sobre os aliados e recuperação da Doutrina Monroe, da Gronelândia ao Panamá, já formalizada num «Trump Corollary». Obama mudou o mapa; Biden, o critério; Trump somou os dois. A Ucrânia mostrou que a deslocação não é linear – Biden remobilizou a aliança e a NATO cresceu com a Finlândia e a Suécia –, mas uma crise capaz de recentrar temporariamente Washington não anulou a mudança de fundo: o problema europeu é hoje menos um regresso americano ao isolacionismo do que a perda do primeiro lugar, por defeito, na hierarquia dos interesses americanos.

Acresce a demografia. Segundo o Pew Research Center, a população hispânica atingiu 68 milhões em 2024, 20% do total, e respondeu por 56% do crescimento do país desde 2000; a população branca não hispânica, 56,3%, está muito abaixo do peso que tinha na fundação da ordem atlântica. Nada disto faz dos novos americanos anti-europeus, nem autoriza deduzir da tonalidade dos seus apelidos uma posição sobre a NATO. O que muda é mais modesto e mais importante: a familiaridade histórica com a Europa deixou de ser pressuposto automático da política externa americana. O atlantismo tem agora de competir, voto a voto e dólar a dólar, com a China, a imigração, o custo de vida, as narrativas identitárias ou pós-coloniais e a política hemisférica.

Há quem responda com as sondagens, e com razão. Em junho, o Chicago Council on Global Affairs mediu 68% de americanos favoráveis a manter ou reforçar o compromisso com a NATO: 55% entre republicanos, 86% entre democratas. Mas a questão relevante é saber quantos eleitores mudariam o voto quando o custo de defender a Europa concorre com inflação, impostos, imigração ou segurança interna. É aí que a Europa presume mais do que aquilo que consegue demonstrar.

Até a herança europeia que subsiste desaconselha leituras sentimentais. Um estudo de 2021 na Electoral Studies encontrou nos germano-americanos do Midwest a persistência da tradição isolacionista que Lubell identificara, associando-a ao apoio adicional a Trump em 2016: «origem europeia» e «atlantismo» continuam sem ser sinónimos. A Europa perde, assim, nas duas frentes: raramente é prioridade nas novas plataformas eleitorais e enfrenta, no velho eleitorado, uma tradição de desconfiança. A Estónia só pesará no Michigan se alguém explicar ao eleitor de forma muito concreta por que razão defendê-la serve a América.

Pelo que o tal «regresso à normalidade» desejado pelas burocracias e lideranças da Europa equivale a pedir aos eleitos americanos que governem contra as prioridades das suas bases eleitorais. Para um continente que gosta de dar lições de democracia, é uma posição curiosa. Se a mudança é, pelo menos em parte, estrutural e democrática, o que esperamos exatamente que ‘passe’? Esperar dois anos é decidir não decidir. E a fatura será entregue a quem hoje tem vinte ou trinta anos e herdará uma Europa que confundiu nostalgia com estratégia.

A resposta está longe de procurar outro protetor ou de decretar o fim da relação transatlântica: se os Estados Unidos continuam a ser o aliado mais importante da Europa, devem ser estudados com mais rigor do que sentimentalismo. Os serviços diplomáticos europeus já fazem political reporting sobre Washington, o Congresso e os estados; falta transformá-lo num pressuposto formal da estratégia. A União Europeia e os Estados-membros deviam produzir uma avaliação anual das bases domésticas da política externa americana, da demografia à geografia do voto, e integrá-la na definição da política transatlântica: sem interferir na democracia americana, mas precisamente para a levar a sério.

O diagnóstico conduzirá, seguramente, a perguntas incómodas. Que papel devem ter Canadá, México e Brasil numa política externa europeia mais hemisférica? Que relações deveria a Europa construir com os eleitorados americanos (people-to-people diplomacy) para os quais o século XX europeu é já história distante? Como transformar segurança europeia, comércio, energia e tecnologia em interesses americanos reconhecíveis pelo eleitor americano? E quanto terá a própria Europa de fazer por si (para além de comprar brinquedos militares encarecidos) para que a aliança volte a ser percebida em Washington como multiplicador de poder, em vez de mera obrigação herdada?

Em 1951, Lubell encontrou as respostas à porta dos eleitores. Em 2026, a Europa continua à espera de as receber por telegrama.

Washington, 26 de Agosto de 2026