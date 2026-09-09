O cidadão contribuinte líquido do nosso atraso

Há uma longa tradição de explicar o atraso nacional quase exclusivamente pela ação do Estado e das elites políticas, económicas e mediáticas. Essa explicação é largamente correta, mas incompleta. Um modelo político não se sustenta durante décadas apenas por imposição de cima; sustenta-se porque encontra, em baixo, hábitos e disposições que o tornam funcional. O atraso português tem também uma segunda origem: uma cidadania fraca, defensiva e paradoxalmente individualista.

Não se trata de culpabilizar "o povo" de forma abstrata. É reconhecer que o cidadão português médio, longe de ser apenas vítima passiva de um sistema injusto, é muitas vezes agente adaptativo desse sistema. O atraso não decorre só de coerção, mas de um padrão estrutural de conformidade e conivência. Não são traços ontológicos, nem uma generalização errónea: trata-se de um padrão sociológico conhecido, presente noutras sociedades, que em Portugal assume uma forma particularmente estável. Este padrão não é novo. Tem raízes que recuam vários séculos e atravessaram regimes e formas de Estado sem nunca desaparecerem por completo.

Desde a Idade Média, as relações de patronato e a troca de favores constituíram modos normais de organização do poder: a administração funcionava menos através de regras universais e impessoais do que através de vínculos pessoais de lealdade e dependência, e o favor público era concedido em troca de fidelidade, não percecionado como corrupção mas como funcionamento legítimo da ordem social. Mesmo com a implantação de formas institucionais modernas, estas práticas não desapareceram. Durante a Primeira República, o caciquismo político consolidou a primazia das redes locais de influência sobre as regras formais: os caciques controlavam o acesso a empregos e favores administrativos, manipulavam processos eleitorais e funcionavam como intermediários entre o poder central e a população. A relação histórica com o fisco reforçou este padrão. No Império Português, a cobrança de impostos era frequentemente arrendada a particulares, os chamados contratadores, o que tornava a fiscalidade uma atividade percebida como arbitrária e abusiva; a evasão fiscal assumia a forma de resistência silenciosa, socialmente tolerada e moralmente desculpabilizada.

É esta herança que ajuda a explicar o incivismo, o individualismo defensivo e o espírito de clã (os meus, a minha rua, a minha zona), enquanto respostas adaptativas a contextos históricos marcados por fraca confiança institucional, instabilidade das regras e uma longa distância entre o poder e a vida comum.

O comportamento do português raramente é agressivo ou contestatário com as instâncias próprias; assume antes a forma de um incivismo negligente e quotidiano, acompanhado de indulgência moral: pequenas transgressões normalizadas, desatenção ao espaço comum, incumprimentos justificados pela convicção difusa de que "ninguém cumpre" ou de que "não vale a pena ser o único a fazê-lo". Raramente assume a forma de confronto: manifesta-se sobretudo como uma adaptação passiva a um espaço público percebido como pouco exigente e pouco recompensador.

O individualismo correspondente é de tipo defensivo, marcado pela retração e pela autoproteção, bem distinto do individualismo liberal clássico, centrado na autonomia e na responsabilidade pessoal. O indivíduo aprende a não se expor, a não confiar demasiado, a limitar expectativas em relação ao Estado e aos outros. Funciona, sobretudo, como estratégia de sobrevivência num contexto de baixa previsibilidade e de justiça percebida como incerta, mais do que como culto da liberdade pessoal.

Neste cenário, o espírito de clã surge como substituto funcional da confiança pública. Família, amigos e redes informais tornam-se os verdadeiros mediadores da vida social, numa lógica de racionalidade prática: onde as instituições são vistas como distantes, a confiança

desloca-se para pessoas concretas em vez de sistemas abstratos. A lealdade ao círculo próximo tende a prevalecer sobre a lealdade ao bem comum, menos por desprezo deste do que pela perceção da sua fragilidade ou eventual captura.

A repetição destes comportamentos ao longo de gerações moldou a própria moral pública. Criou-se uma tolerância estrutural à informalidade e uma desvalorização do ilícito de pequena escala. A cunha consolidou-se como instrumento de sobrevivência, e a corrupção foi moralmente externalizada, atribuída aos políticos e ao sistema, mesmo quando os próprios cidadãos recorrem à influência pessoal para obter vantagens. É um dos traços mais persistentes da cultura cívica portuguesa: condena-se a corrupção em abstrato, mas relativiza-se o favor concreto; critica-se o sistema, mas adapta-se a ele. O ilícito é sempre o do outro; o próprio é apenas sobrevivência ou esperteza.

Estes traços não são exclusivos de Portugal: encontram-se também no sul da Europa e na América Latina. O que distingue o caso português é a sua combinação particularmente estável e pouco dramática. O incivismo permanece contido, o individualismo discreto, o espírito de clã comedido. Cristaliza-se, em vez disso, uma cultura de acomodação silenciosa a um sistema percebido como imutável: uma sociedade relativamente pacífica e pouco mobilizada, mas estruturalmente desconfiada e resignada.

A comparação com Espanha, Itália e Grécia ajuda a precisar esta especificidade. Em Espanha, o mesmo défice de confiança institucional coexiste com uma cultura de mobilização mais assídua: greves gerais, movimentos como o 15M e uma imprensa mais combativa traduzem o descontentamento em pressão política visível. Em Itália, o clientelismo e a economia paralela atingem dimensões comparáveis às portuguesas, mas ali a desconfiança produziu fragmentação partidária aguda e ciclos de instabilidade governativa que, em Portugal, simplesmente não ocorrem. Na Grécia, a crise da dívida transformou o mesmo tecido de informalidade em confronto de rua e rutura institucional recorrente.

Portugal partilha com estes três países os ingredientes de base: fisco evitado sempre que possível, favor pessoal preferido a regra impessoal, confiança baixa nas instituições nacionais. Mas não replica os seus desfechos. Não há aqui nem a mobilização espanhola, nem a fragmentação italiana, nem a conflitualidade grega. Há antes uma espécie de absorção silenciosa do descontentamento, que se dissolve em resignação privada em vez de se converter em ação coletiva. É esta ausência de tradução política do mal-estar, mais do que o mal-estar em si, que distingue o caso português.

Este padrão tem consequências profundas. Uma sociedade com baixo civismo não sustenta instituições exigentes: a regra é vista como imposição externa, não como pacto coletivo. O Estado, antecipando o incumprimento, responde com mais controlo e mais burocracia; o cidadão responde com mais evasão e mais informalidade. Forma-se um círculo vicioso clássico: o incivismo gera e legitima o estatismo, e o estatismo reforça e justifica o incivismo.

A este défice cívico junta-se uma ausência de exigência política consequente. O cidadão português reclama muito, mas exige pouco de forma persistente: há protesto verbal, mas raramente pressão organizada sobre políticas públicas concretas. O voto é muitas vezes mero gesto identitário ou punitivo, não instrumento de seleção rigorosa de programas e resultados. Esta atitude facilita a continuidade do modelo: elites medíocres não sobrevivem em sociedades exigentes, sobrevivem em sociedades cansadas, desconfiadas e desmobilizadas.

O mais paradoxal e mais corrosivo é a combinação entre individualismo defensivo e espírito de clã. Fora do círculo próximo impera a desconfiança; dentro dele relativizam-se as regras e normaliza-se o tratamento preferencial. O bem comum abstrato é fraco; o interesse particular concreto é forte. Temos assim uma sociedade fragmentada, onde o Estado surge, paradoxalmente, como árbitro omnipresente precisamente porque a confiança horizontal é baixa. Este comportamento alimenta diretamente o capitalismo de relação e o clientelismo

político: um cidadão que procura cunhas e regimes de exceção não pode, ao mesmo tempo, exigir um Estado imparcial e eficiente.

Há ainda um elemento decisivo: a desvalorização do mérito impessoal. O sucesso obtido fora das redes tradicionais é olhado com suspeita; o fracasso é explicado por injustiça externa. Esta atitude reduz a pressão social para a excelência, normaliza o nivelamento por baixo e reforça a ideia de que "ninguém vai muito longe" sem proteção. A ambição tende a emigrar, e o sistema ajusta-se à sua ausência.

Importa sublinhar que este diagnóstico atribui responsabilidade a ambas as partes, numa lógica circular: um Estado pesado, opaco e injusto molda cidadãos defensivos e pouco cívicos, que por sua vez o legitimam e reproduzem. Não basta reformar leis, impostos ou estruturas administrativas se a cultura cívica permanecer frágil; não há instituições rigorosas sem cidadãos à altura delas. Vejamos alguns exemplos concretos: Portugal apresenta um padrão estrutural problemático no que toca à economia paralela, à relação com o fisco e à confiança institucional. Em várias estimativas recentes, a economia informal representa um dos valores mais elevados da União Europeia, só superado pela Grécia e Itália, o que revela uma desconfiança estrutural face ao Estado fiscal. A perceção da corrupção mantém-se preocupante: segundo o Índice de Perceção da Corrupção divulgado pela Transparency International, Portugal tem vindo a descer, ficando abaixo da média da Europa Ocidental e confirmando uma tendência descendente. Os níveis de confiança nos partidos, nos políticos e na Assembleia da República são sistematicamente baixos, muitas vezes abaixo ou perto da média europeia, enquanto a confiança nas instituições europeias permanece das mais altas da UE.

O resultado é a soma de baixa participação cívica, desconfiança generalizada e certa resignação geral. Os portugueses aceitam como "normais" níveis de informalidade e de desconfiança institucional que noutros países europeus gerariam pressão política mais forte. Esta condescendência relativa, ou fatalismo, ajuda a perpetuar o problema, porque reduz a necessidade decisiva de reformas profundas na administração fiscal, no combate à corrupção e na qualidade das instituições nacionais.

No seu conjunto, estes dados confirmam uma cidadania adaptativa e pouco exigente, que tolera a informalidade, desconfia mais do Estado central do que de instituições distantes como a União Europeia, e participa politicamente de forma irregular. Esta cidadania não cria o atraso por si só, mas torna-o estável e previsível, alimentando um círculo em que instituições medíocres produzem comportamentos defensivos, e esses comportamentos legitimam a continuidade das instituições medíocres.

A tese de que o mau Estado gera este clima encontra confirmação histórica robusta: a ineficiência e a falta de imparcialidade do poder público, enraizadas em séculos de patronato, criaram uma cultura em que a informalidade e a adaptação defensiva se tornaram norma. Mas o problema ultrapassa o institucional: é também cultural, e a sua superação exige mais do que reformas técnicas. O progresso exige outro tipo de cidadão: mais exigente, mais cívico, menos tribal, menos dependente de favores e mais comprometido com regras comuns. Sem essa transformação, qualquer reforma estrutural ficará incompleta e mesmo a crítica mais justa às elites sairá moralmente amputada.