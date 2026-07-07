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Como o mau capitalismo nos transforma em produtores não pagos

Talvez por isso a empregada do food court seja, afinal, a figura mais lúcida deste história verídica. Numa sala cheia de gente absorta em telemóveis, a fazer gratuitamente aquilo que já foi trabalho de alguém, foi ela, e só ela, que se recusou a entrar na equação sem se fazer contar nela.
João Maurício Brás
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Um amigo (LG) descreveu-me o seu almoço num centro comercial, o que nos leva ao cerne de uma evidência que já nem a esquerda debate: a de que nem todo o capitalismo é bom.

«Acabo de almoçar num sinistro "food court" de um centro comercial da zona oriental de Lisboa, enquanto fazia tempo para a abertura de um serviço público ali instalado.

Quando acabei, peguei na bandeja e preparava-me para a levar ao móvel de recolha de tabuleiros. No preciso momento em que me levanto, uma empregada de origem africana aproxima-se e diz-me: "Pode deixar, que eu levo."

Sorri e respondi, educadamente: "Deixe estar. Eu coloco. Não me custa nada."

Ela endureceu a expressão e respondeu-me, quase como se estivesse a repreender-me: "Eu levo. É assim que ganho o meu dinheiro."

Larguei o tabuleiro e deixei-a levá-lo.

Enquanto me afastava, pensando naquele episódio com o seu quê de insólito, rodeado por dezenas de pessoas absortas nos respetivos telemóveis, percebi: aquela mulher é que é esperta. Enquanto nós, clientes, fazemos gratuitamente aquilo que antes era trabalho de alguém (levantar o tabuleiro, separar o lixo, devolvê-lo ao lugar), ela entendeu uma coisa simples: se todos lhe retirarem essas pequenas tarefas, um dia deixa de ser necessária.

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No meio daquele "food court" triste, talvez fosse a única pessoa verdadeiramente consciente do valor (reduzido) do seu (nosso) trabalho.»

Este episódio é uma boa porta de entrada para um fenómeno bem mais vasto. Perguntamo-nos muitas vezes o que é este novo tipo de capitalismo, extrativo e amoral, se existe, se é apenas uma invenção da esquerda ou de uma qualquer obscura visão antiliberal, mas há exemplos bem concretos. O conhecimento cada vez mais aprofundado da psique humana permite um tipo de exploração único que, a par da chamada economia da atenção, vai além da ideia de que as novas tecnologias sempre implicaram o fim de certas profissões. Estamos num novo registo, em que o consumidor é também transformado em produtor não pago, realizando trabalho para a empresa que lhe vende os produtos. O consumidor substitui, por exemplo, os operadores de caixa dos supermercados, fazendo ele próprio o registo e o pagamento dos produtos que compra; num restaurante, levanta e devolve o tabuleiro e separa o lixo; ou, no sistema IKEA, monta os móveis que compra. Com isto não só se destroem profissões (dando maiores lucros a certo tipo de empresas), como, ao consumirmos os seus produtos, ainda trabalhamos para elas gratuitamente.

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Este fenómeno tem nome próprio, atribuído por quem pensou sobre ele antes de nós. Ivan Illich chamou-lhe shadow work, ou trabalho de sombra, conceito que cunhou nos anos 80 para descrever esta atividade não remunerada, transferida silenciosamente do produtor para o consumidor e disfarçada de simples "uso" de um produto ou serviço, razão pela qual nunca é contabilizada como tal.

Poder-se-ia objetar que isto não é mais do que economia da experiência, otimização de custos ou self-service economy. São três coisas distintas, e vale a pena separá-las: a economia da experiência desenha o ato de consumir como algo agradável em si mesmo; a otimização de custos elimina etapas caras do processo produtivo; a self-service economy transfere essas etapas para o cliente sem as eliminar. O que temos aqui é a otimização de custos disfarçada de economia da experiência, através dos mecanismos da self-service economy: a empresa não reduz o trabalho, apenas muda quem o faz e deixa de lhe pagar por ele.

Há vantagens reais para o consumidor que não se podem ignorar: poupança de tempo, rapidez, autonomia e a possibilidade de evitar filas e a interação social que, para muitos, é desgastante. Não é por acaso que tanta gente escolhe voluntariamente o self-checkout mesmo havendo uma caixa com funcionário livre ao lado. Estamos perante uma nova etapa da rentabilização do conhecimento profundo da psique humana: estes sistemas são desenhados, com recurso à economia da atenção e a técnicas comportamentais, para parecerem escolhas voluntárias e agradáveis (gamificação do checkout, barras de progresso, sensação de eficiência e controlo), de forma que o utilizador sinta que está a ganhar algo, não que foi posto a trabalhar.

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O problema não é a conveniência em si, mas o que acontece à poupança de custos gerada. Em teoria, se o consumidor absorve parte do trabalho, o preço final devia refletir essa poupança. Na prática, isso raramente acontece: o valor extraído fica do lado da empresa, sem ser repartido em preços mais baixos. É aí que a conveniência se transforma em exploração.

O que Illich descreveu nos anos 80 agravou-se de um modo que ele próprio ainda não podia prever. Por um lado, o disfarce tornou-se psicologicamente mais sofisticado: já não basta transferir a tarefa, é preciso desenhá-la de forma a parecer desejável, recorrendo a décadas de investigação comportamental entretanto acumulada. Por outro, a escala mudou de natureza: o que era trabalho pontual, como montar um móvel ou encher um depósito, tornou-se contínuo e ubíquo através do smartphone, presente em cada scroll, cada CAPTCHA, cada avaliação deixada. E, por fim, juntou-se-lhe um elemento que nos anos 80 nem existia como categoria económica relevante: a extração de atenção e de dados, que faz com que o consumidor não apenas realize o trabalho gratuitamente, mas ainda gere, ao fazê-lo, informação comportamental que a empresa recolhe e rentabiliza. A lógica do shadow work manteve-se a mesma; o instrumento tornou-se incomparavelmente mais preciso e o seu alcance tornou-se quase total.

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Em relação a estas práticas, a palavra "amoral" deixa de ser um adjetivo e passa a ser uma descrição de comportamento: um sistema que gera custos evitados (em salários que deixam de existir, em horas de trabalho transferidas para o cliente sem retribuição) e não devolve nada desse ganho a nenhuma das duas partes que o produziram (nem ao trabalhador que perdeu o posto, nem ao consumidor que o substituiu) não tem contrapartida moral embutida no seu próprio funcionamento. Não é que ignore deliberadamente a possibilidade de uma vida melhor, mais bem remunerada, mais digna; é que essa possibilidade nunca entra na equação. A equação é uma só: lucro crescente, e todos os instrumentos disponíveis (tecnológicos, comportamentais, psicológicos) são recrutados ao seu serviço. Não há decisão de excluir o bem-estar humano do cálculo; há apenas ausência desse termo na fórmula. É essa ausência, e não uma intenção maligna, que torna o sistema amoral: não escolhe fazer mal, simplesmente nunca foi construído para perguntar se faz bem.

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Talvez por isso a empregada do food court seja, afinal, a figura mais lúcida deste história verídica. Numa sala cheia de gente absorta em telemóveis, a fazer gratuitamente aquilo que já foi trabalho de alguém, foi ela, e só ela, que se recusou a entrar na equação sem se fazer contar nela.

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