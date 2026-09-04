Ventura esteve bem. Encostou o governo ao PS, e os socialistas ao governo

O Chega será nas próximas semanas o líder indiscutível da oposição, graças a Luís Neves. Além disso, o Chega obrigou o PR a fazer parte do problema com o MAI; e provavelmente da solução.

Sábado, 29

A esquerda alemã quer banir o AfD

Não tenho qualquer dúvida, o AfD é o partido de extrema-direita mais perigoso em toda a Europa. Longe vão os tempos em que era o partido de economistas que defendiam a saída da Alemanha. Hoje é um partido extremista, com uma componente forte de saudosistas do regime Nazi. Aliás, é um partido que mistura heranças nazis com influências soviéticas, por isso tem tanta força no leste alemão. Além disso, e por causa da sua orientação ideológica, é um partido pró-russo e pró-chinês. Neste momento, a Rússia é a maior ameaça à segurança europeia. E a China é a maior ameaça à economia europeia. Por todas estas razões, seria terrível o AfD chegar ao poder.

Apesar do que escrevi, considero que a posição de alguns entre as esquerdas alemãs a propor a ilegalização da AfD é um erro imenso. Em democracia, os partidos políticos combatem-se politicamente, e não usando a lei para os banir. O problema é a AfD estar em primeiro lugar nas sondagens e existirem tantos alemães a apoiar o partido. Se se banisse o AfD, não se resolveria a insatisfação profunda de milhões de eleitores alemães. Esse é o verdadeiro problema.

Domingo, 30

E a crise de Ceuta continua

Há semanas, quase há um mês, Pedro Sánchez afirmou que a crise de Ceuta estava resolvida. Não está. Aliás, está longe de estar resolvida. Há violência e ataques nas ruas de Ceuta, confrontos entre locais e os refugiados, e manifestações contra Sanchez. Os habitantes de Ceuta queixam-se de abandono por parte do Governo espanhol. Com a sua falta de vergonha habitual, e também com a total ausência de escrúpulos, Sánchez acusou Israel de ter ajudado a causar a ida de refugiados para Ceuta. Obviamente, não apresentou qualquer prova ou evidência. Mas o ataque a Israel é um dos recursos rápidos usados por Sánchez quando enfrenta dificuldades políticas.

O PM enfrenta mesmo dificuldades políticas grandes. As sondagens efetuadas depois do início da crise de Ceuta mostram o PSOE a perder apoio. Segundo a última sondagem, o PSOE perderia cerca de 20 deputados, baixando para 101. O PP aumentaria de 137 para 143 deputados. Mas o grande aumento seria com o Vox, de 33 para 61 deputados. A soma dos deputados dos partidos de direita daria maioria absoluta, seriam 204 deputados, e são necessários 176 deputados.

A crise de Ceuta pode significar não só a derrota do PSOE nas próximas eleições, como uma maioria parlamentar de direita.

Segunda. 31

O encontro entre Xi e Putin

Cada vez que Putin e Xi se encontram, volta a discutir-se as relações entre a China e a Rússia. É uma relação assente em vários dilemas. A China não quer que a Rússia perca a guerra na Ucrânia, mas também não deseja uma Rússia demasiado forte. Moscovo teme a dependência em relação à China, mas precisa do apoio de Pequim para não perder na Ucrânia e para a economia sobreviver. Nunca haverá confiança entre russos e chineses.

Depois, há as questões territoriais. A Rússia e a China partilham uma das maiores fronteiras terrestres no mundo. No espaço da Eurásia, há inevitavelmente conflitos e guerras entre potências com fronteiras comuns. Além disso, a China olha para parte do leste da Rússia como território chinês, conquistado nos tempos do colonialismo europeu. Para o regime chinês, esse território é semelhante a Hong Kong e a Macau: heranças dos imperialismos europeus.

Um confronto entre a China e a Rússia será inevitável. É uma questão de tempo.

Terça, 01

Mais ataques no Golfo

Os ataques militares recomeçaram no Golfo. Os norte-americanos bombardearam instalações militares na ilha de Larak, origem da maioria dos ataques iranianos contra navios no estreito de Ormuz. Os iranianos preparavam-se para lançar mísseis de curto alcance com minas para o mar do Golfo. Os iranianos responderam com ataques contra bases militares norte-americanas na região e contra navios no estreito de Ormuz.

O contexto que levou a esta escalada foi o sucesso das operações militares dos Estados Unidos no estreito de Ormuz. Desde meados de julho, o trânsito de ‘tankers’ com petróleo tem aumentado. Entre meados e fins de Julho, passaram cerca de 5 milhões de barris de petróleo por dia por Ormuz, e durante o mês de agosto foi subindo até cerca de 8 milhões de barris por dia, um pouco mais de 50% do trânsito antes do início da guerra no fim de fevereiro (cerca de 15 milhões de barris por dia).

Mas, mais importante do que o aumento da exportação de petróleo dos países árabes do Golfo, foi a elevada eficácia do bloqueio norte-americano aos portos do Irão. Desde 14 de julho, o Irão não consegue enviar navios com petróleo dos seus portos. Ou seja, o Irão parou de exportar petróleo. Esse é o problema do estreito de Ormuz para o Irão: 100% das exportações de petróleo do Irão passam pelo estreito. O Irão não tem pipelines para exportar petróleo por fronteiras terrestres. Ora, as receitas do petróleo são vitais para a economia iraniana.

Quarta, 02

A moção de censura do Chega

Há duas maneiras de olhar para a moção de censura do Chega ao Governo. Uma mais puritana, seguindo a letra da Constituição, afirma que a moção de censura não faz sentido. Na verdade, não há um funcionamento irregular das instituições, apesar das ameaças do ministro, que revelam sobretudo imaturidade política (embora sejam relevantes politicamente).

A outra maneira de olhar para a moção de censura é mais política e corresponde à pratica do nosso regime. Já houve, no passado, muitas moções de censura sem que houvesse um funcionamento irregular das instituições. Neste caso, os critérios têm a ver com a existência de situações graves no governo (ou assim entendidas por quem apresenta a moção de censura), e com os interesses e cálculos políticos dos partidos que apresentam as moções. É assim que todos os partidos fazem política em Portugal. O Chega pode ser um partido anti-regime, mas neste caso da moção de censura, está a fazer política de acordo com a tradição do regime.

Olhando para a moção de censura de um ponto de vista político, Ventura esteve bem. Encostou o governo ao PS, e os socialistas ao governo. O PS vai salvar o governo da censura. Ou seja, o Chega será nas próximas semanas o líder indiscutível da oposição, graças a Luís Neves. Além disso, o Chega obrigou o PR a fazer parte do problema com o MAI; e provavelmente da solução. Neste momento, olhando para as decisões, as declarações, os recados, e os silêncios, parece que há uma aliança entre o Governo e o PS, de um lado, e outra entre o Chega e o PR (apenas no caso do MAI, obviamente).

Politicamente, isto é um sarilho para o governo. Não lhe interessa estar demasiado colado ao PS, nem estar em conflito, simultaneamente, com o Chega e o PR. O governo terá que desmanchar as alianças que, de um modo inteligente, Ventura foi construindo e que de um modo trapalhão, Luís Neves, permitiu que se fossem fazendo.

Neste momento, o MAI transformou-se num problema para o Governo. Não se fala de outra coisa senão de Luís Neves. O Governo deveria estar a falar do melhor Verão, quase sem incêndios, em muitos anos. Mas ninguém fala disso. Porquê?

Aliás, quando o líder parlamentar, Hugo Soares, e o cabeça de lista da AD nas eleições europeias, Sebastião Bugalho, são obrigados a darem entrevistas nas televisões e nas rádios para justificar as declarações e o comportamento de Luís Neves, há mesmo um problema com o MAI. E não é apenas um problema criado pela ‘bolha’ política e mediática. Quando se vai à televisão e à rádio é para falar para o país, e não para a ‘bolha’.

Quinta, 03

O sucesso histórico de Meloni

O Governo de Meloni é o mais longo da história italiana desde 1943. Nada mau, para uma ‘fascista’ e uma ‘saudosista de Mussolini’. Há uma coisa que nunca mudará: a incapacidade das esquerdas de distinguirem fascistas de não-fascistas.