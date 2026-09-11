O debate sobre a moção de censura mostrou que o Orçamento vai ser aprovado

Objetivamente, Montenegro ganhou porque a moção de censura não passou. Aproveitou ainda para começar a aprovar o Orçamento para o próximo ano, apresentando medidas positivas para os reformados e a classe média. Não haja dúvidas.

Sábado, 5

Bardella em Inglaterra

Bardella esteve em Inglaterra numa conferência do Reform Party, com Farage. Anunciaram que quando chegarem aos governos de França e do Reino Unido acabam com a imigração ilegal que atravessa todos os dias o canal da Mancha, entre França e Inglaterra. A imigração continua, assim, a ser o grande tema das direitas populistas na Europa.

Há, contudo, dois problemas: chegarão os dois aos governos dos seus países? No caso de França, é provável que Le Pen seja eleita Presidente no início de maio do próximo ano (segunda volta no dia 2). Mas não é claro que Bardella seja o PM. O RN não tem maioria no Parlamento e as eleições legislativas em França são apenas em 2029. Le Pen poderá ser forçada a fazer um entendimento com outros partidos de direita para construir uma maioria parlamentar e escolher um PM de um desses partidos, mais provavelmente dos LR.

No Reino Unido, a legislatura ainda não vai a meio, por isso ninguém sabe quando serão as próximas eleições. O novo PM, Andy Burnham, pode ser tentado a ir a eleições no início do próximo ano. Seria o melhor para os trabalhistas. A mudança de PM colocou os trabalhistas à frente nas sondagens. Os conservadores não descolam, e o Reform atravessa dificuldades com várias acusações de ter recebido dinheiro indevido. Não sei se Burnham terá coragem para ir a eleições nos próximos meses, mas, se tiver, é muito provável que os trabalhistas ganhem.

Domingo, 6

A vitória da AfD

Como se esperava, a AfD teve uma grande vitória no Lander da Alta-Saxónia. Ficou a três deputados da maioria absoluta, mas acabará por formar governo regional. Será um bom teste à competência executiva da AfD, e está na altura dos partidos populistas deixarem de se limitar a falar e a fazer promessas, e a governar. Agora, vamos começar a ver o que valem.

Há um ponto que me preocupa bastante. A AfD tem vários membros que foram oficiais ou colaboradores na Stasi, os antigos serviços de inteligência da antiga RDA. A Stasi tinha relações muito próximas com a KGB (na verdade, era uma espécie de departamento da KGB na antiga RDA). Continuam a ter relações muito próximas com os atuais serviços de informações russos, herdeiros da KGB. É, aliás, muito provável que Putin tenha recrutado para a Stasi/KGB alguns dos atuais militantes da AfD. Poderá a Alta Saxónia tornar-se uma base na Alemanha para ataques híbridos dos russos na Europa?

Segunda, 7

As eleições brasileiras estão em aberto

Há um mês, Lula era o favorito para vencer as eleições presidenciais no Brasil. Embora não tivesse uma grande vantagem, liderava as sondagens com alguma margem. Tudo mudou num mês. Hoje, Lula e Flávio Bolsonaro estão em empate técnico, não só na primeira, como na segunda volta. As eleições estão em aberto e o cenário da derrota de Lula é uma possibilidade real.

Lula está a fazer uma campanha centrada na defesa da soberania do Brasil e no ataque a Trump e às intervenções americanas na América do Sul. É um tema importante, mas duvido que seja a principal preocupação da maioria dos brasileiros. Flávio Bolsonaro tem insistido na corrupção e na falta de segurança, dois temas centrais para os brasileiros.

Lula tem dificuldades óbvias nos dois temas. Na questão da segurança o seu partido está dividido em relação a classificar os maiores grupos de crime organizado, o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho, como organizações terroristas. Bolsonaro já disse que o fará se for eleito Presidente. A maioria dos brasileiros apoia a designação do PCC e do CV como grupos terroristas.

Mas o tema da corrupção é o mais complicado para Lula. Em primeiro lugar, o seu filho, Lulinha, está a ser investigado por casos de corrupção. É uma enorme complicação para Lula, e uma das investigações envolve um antigo membro do gabinete de Lula. Mais recentemente, surgiram gravações de Alexandre Morais, um juiz do Supremo Tribunal Federal, e próximo de Lula, com o dono do antigo banco Master a pedir ajuda. É ainda mais grave quando se sabe que a mulher de Alexandre Morais era advogada do dono do banco Master. Alexandre Morais é o segundo juiz do STF envolvido no caso do banco Master.

Existem, igualmente, suspeitas sobre Flávio Bolsonaro, também ligadas ao banco Master. Será o tema que poderá salvar Lula. Mas, neste momento, os casos de corrupção que dominam as notícias são as investigações ao filho de Lula e o comportamento de Alexandre Morais.

Terça, 8

A moção de censura do Chega

A moção de censura do Chega permitiu, antes de mais, que André Ventura fosse o principal protagonista da política portuguesa. Luís Neves elevou-o a líder da Oposição e assim continuará nas próximas semanas, liderando os ataques ao Orçamento. É tudo o que Ventura quer. Quando Ventura ganha, José Luís Carneiro perde. E nem a abstenção do PS no voto sobre a moção de censura retirou a imagem de que os socialistas são os principais ajudantes do Governo. A abstenção é quase sempre uma má escolha para um líder político. Ou o PS votava a favor da moção de censura e ia para eleições. José Luís Carneiro não quer ser PM? Não acha que o Governo é mau? Então por que razão adia a possibilidade de fazer um Governo melhor? A outra escolha seria votar contra a moção de censura, atacando o Chega sem hesitações. Assim, ficou em cima do muro. Criticou o Chega mas não votou contra a moção de censura; criticou o Governo, mas permitiu que continuasse a governar.

Objetivamente, Montenegro ganhou porque a moção de censura não passou. Aproveitou ainda para começar a aprovar o Orçamento para o próximo ano, apresentando medidas positivas para os reformados e a classe média. Não haja dúvidas. O debate sobre a moção de censura mostrou que o Orçamento vai ser aprovado. As dúvidas e as hesitações de José Luís Carneiro colocaram o combate entre Ventura e Montenegro no centro da política portuguesa. Por agora, o líder do PS é uma personagem secundária.

Quanto a Luís Neves, terá que se portar bem e estar calado até ao Orçamento ser aprovado. Se não o fizer, depois da aprovação do Orçamento, o seu lugar de ministro pode deixar de estar garantido.

Quarta, 9

Pedro Sánchez, o mentiroso

O PM espanhol foi apanhado, mais uma vez, a mentir. Disse que não havia qualquer documento a avisar do perigo da invasão a Ceuta dos refugiados e imigrantes no fim de Julho, mas três dias antes os serviços de informação de Espanha enviaram um relatório para Sánchez a prevenir contra uma possível invasão. Também avisaram as autoridades marroquinas. Sánchez é um mentiroso compulsivo e inventa explicações. Continua com os argumentos absurdos de que Israel e a Rússia promoveram a invasão de Ceuta e na última versão das suas fantasias acrescentou ‘think-tanks’ americanos próximos de Trump.

Mas a maioria dos espanhóis já percebeu que têm um aldrabão como PM. Ceuta terá sido, muito provavelmente, o fim da do consulado de Sánchez como PM. As queixas dos cidadãos de Ceuta são impressionantes. Não podem ir à praia nem sair à noite na sua cidade. Pior, os filhos não vão às escolas e as mulheres têm medo de ir trabalhar. Estes relatos aparecem todos os dias nas televisões espanholas e causaram uma vaga de solidariedade da população espanhola com Ceuta e os seus habitantes. Depois do que está a acontecer em Ceuta, um PM que permitiu a legalização de mais de um milhão de imigrantes ilegais e que sempre defendeu que a imigração não aumentava a insegurança, acabou politicamente. Em Portugal muitos socialistas e sociais-democratas que sempre negaram que a imigração aumenta a insegurança, deviam ir a Ceuta e ver o que se está a passar. É muito fácil falar a partir do conforto dos melhores bairros de Lisboa. E, já agora, o ministro da Administração Interna também poderia ir a Ceuta.

Quinta, 10

Um economista português, Ricardo Reis, professor na London School of Economics, com uma carreira académica brilhante, era o favorito para se tornar no economista chefe do FMI. Ricardo Reis é um economista excelente, com pensamento liberal clássico, posicionando-se politicamente no centro-direita. Teve a honestidade de criticar Trump, dizendo o que pensa. Resultado: foi forçado a sair da candidatura para economista chefe do FMI. Para quem não saiba, os EUA são os principais contribuintes para o orçamento do FMI. Com Trump no poder, não se pode exercer um dos direitos mais elementares: ser livre para dizer o que se pensa. É muito triste ver os Estados Unidos com um Presidente que não sabe lidar com a liberdade. Em todo este triste episódio, ficam a liberdade, a independência e a honestidade de Ricardo Reis.