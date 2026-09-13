As contas que não estamos a saber fazer

Os eleitores estão cansados de serem enganados e seguem aqueles que dizem o que querem ouvir acreditando que poderão mesmo ter uma alternativa.

O momento é delicado com uma equação cheia de incertezas. As ameaças de segurança, o crescimento de partidos e movimentos que arrastam multidões, mas levantam muitas dúvidas, o aumento louco e descontrolado dos combustíveis e os seus efeitos e, principalmente, a dificuldade em percebermos uma ação dentro das nossas democracias que possa parar uma marcha acelerada para o desconhecido.

O desgaste na chamada política tradicional é evidente. Na Alemanha a AfD ganha estrondosamente eleições, capitalizando o descontentamento de quem sofre uma crise económica, tem agora problemas de segurança que liga aos migrantes e não vê horizonte numa liderança que corre ao armamento e à retórica da ameaça de uma guerra sem resolver os problemas das pessoas. A Alemanha viveu muito bem com o gás e petróleo bem baratos, vindos da Rússia. Esta ligação foi decisiva para o crescimento forte da economia do país e agora a AfD e outros partidos olham para a Ucrânia como o problema e a Rússia como o regresso à solução, sem explicarem o que isto significa.

Trump logo aplaudiu esta vitória da AfD e Putin deve ter celebrado mais este passo na desintegração da Europa e no caminho para esse abismo de que vos falo.

A seguir será França e parece inevitável que o fenómeno da chegada ao poder destes partidos extremistas alastre a muito mais países.

A política tradicional tem sérias responsabilidades nisto.

O combate à corrupção é sempre tardio e pressionado pela comunicação social e pelas oposições. A ética de quem governo deixa muitas vezes tanto a desejar e a resposta aos reais problemas das pessoas é feita de acordo com taticismos, sondagens e calendários eleitorais. A pessoas percebem isso e a descrença num determinado estilo de fazer política e de governar vai crescendo. Os eleitores estão cansados de serem enganados e seguem aqueles que dizem o que querem ouvir acreditando que poderão mesmo ter uma alternativa.

A realidade da governação desses partidos mostra que muito do que criticam acabam por depois também fazer. São os contratos com familiares para os executivos, os ajustes diretos os negócios de interesse e até a desfiliação desses partidos apenas para garantirem um ‘taxo’ numa outra cor política. Há de tudo; ladrões de malas, pedófilos, homossexuais que criticam ferozmente a homossexualidade, assumidos nacionalistas contra a presença de migrantes, mas casados com eles…Basta estar atento.

Mas esse é o problema. A nossa sociedade está a procurar informação fora dos meios independentes e escrutinados e acaba por acreditar facilmente em narrativas propaladas nas redes sociais e em grupos mais ou menos restritos de influenciadores e outras figuras populares que nascem e crescem nas redes sociais.

Podemos dizer que a escolha é das pessoas. Mas será que elas já perceberam bem isso?

Ou nas contas que têm de fazer para esticar o ordenado até ao fim do mês, porque o gás, a gasolina, a casa, a comida, a escola…estão a aumentar todos os dias. Com tudo isto a tirar o tempo e a paciência para ainda tentarem perceber como vai o mundo e em que sentido isto tudo gira a cada dia?

A incerteza no Irão é brutal e a falta de soluções para a guerra pode ter efeitos que ninguém consegue realmente contabilizar neste momento.

O preço de uma crise generalizada, muito provavelmente, será uma boa parte da nossa Democracia, como a conhecemos hoje. Numa situação de aperto, os autoritarismos terão todo os espaço e facilmente convencerão as pessoas a aceitarem soluções que hoje consideramos impensáveis.

Os sinais estão todos ai, são claros, mas parece que ninguém os quer ler.

Dizemos sempre que nas democracias tudo depende de nós. Será mesmo assim?