A incompetência genocida de Israel

A presença do comediante Jerry Seinfeld no festival Commedia a La Carte Fest levou a que alguns humoristas portugueses cancelassem a sua participação.

O motivo é o apoio de Seinfeld a Israel. Um judeu a apoiar Israel é realmente estranho, mas no mundo da comédia tudo é possível. Seinfeld nem sequer reconhece a Palestina como Estado. E como Portugal também é uma comédia, até 2025 também não a reconhecia.

Tudo isto terá levado Inês Aires Pereira a afirmar que «não se pode normalizar o genocídio».

Ora aqui começa outra polémica: o genocídio dos palestinianos por Israel.

O governo israelita contrapõe que se está apenas a defender dos ataques de grupos terroristas que, esses sim, visam o extermínio dos israelitas. E afirma ainda que a maioria dos mortos civis palestinianos resulta de serem usados como escudos humanos pelo Hamas.

Seja como for, se os humoristas dizem que está a haver um genocídio em Gaza, então deve ser verdade.

Porém, este é um genocídio que descredibiliza duplamente Israel.

Não apenas pelo horror da palavra, mas pela incompetência israelita. Porque se genocídio significa tentar acabar com um povo, então Israel não percebe nada de genocídios. Eis os factos: desde 1990 a população palestiniana passou de 1,98 milhão para mais de 5,59 milhões de habitantes em 2026. Ou seja, nos últimos 36 anos os israelitas têm falhado clamorosamente a sua tentativa de exterminar o povo palestiniano. Pelos vistos, não aprenderam nada com os Pogrom russos, o Holocausto nazi e outras tentativas de outros povos para lhes limpar o cebo.

Às tantas, o governo de Israel usa um sistema burocrático semelhante ao português para o seu genocídio. Um comandante do Tzahal acorda com vontade de exterminar uns 10 mil palestinianos, mas vai ter de preencher um formulário de vinte páginas, apresentar

várias licenças, um certificado de registo criminal e depois aguardar o parecer de 6 entidades especializadas em genocídio; além disso, a mulher também tem de assinar o pedido em duplicado. Dois anos depois, lá aparece a licença genocida, mas, entretanto, o comandante já se reformou ou perdeu a vontade.

Também não ajuda nada haver 2 milhões de palestinianos a viver tranquilamente em Israel que usufruem dos mesmos direitos políticos – 13 deputados no Knesset - e do acesso a serviços de saúde, educação e segurança social do Estado de Israel. Ora, porque é que não começam por estes? Porque é que não os metem num gueto ou num campo de concentração? Não sobraram umas latinhas de Zyklon B?

Realmente, isto é demasiada incompetência genocida.

Pior ainda, até 2023 cerca de 150 mil palestinianos atravessavam diariamente a fronteira para trabalhar em Israel e cerca de outros100 mil iam tratar-se nos seus hospitais. Ora por que motivo os médicos israelitas que tratam palestinianos não andam com a biografia de Joseph Mengele no bolso? Está lá tudo o que é preciso saber sobre o papel de um médico num genocídio. Mas, em vez disso, salvam a vida a homens, mulheres e crianças que era suposto exterminarem. E até deixam que os LGTB palestinianos saiam do armário em Israel – onde não os prendem ou matam como na sua terra.

Em suma, é indiscutível que o estado de Israel quer promover o genocídio dos palestinianos, mas revela-se incompetente. Podiam olhar para o que grupos islâmicos fazem aos cristãos na Nigéria, no Sudão ou na Síria e melhorar os seus procedimentos administrativos de genocídio. Mas a reforma do genocídio palestiniano é como a reforma do Estado português. Há forças ocultas, há um sistema nebuloso, há um polvo que não permite que se faça nada.

No caso de Portugal, talvez seja os governos não quererem abdicar do controlo dos cidadãos e da distribuição de tachos. No caso de Israel, talvez seja um costume estranho aos seus vizinhos árabes: democracia, direitos humanos, liberdade de expressão.

Já agora, perguntem aos humoristas que cancelaram Jerry Seinfeld por que motivo não existem humoristas na Palestina ou não há nenhum humorista árabe no festival Commedia a La Carte Fest?

Terão sido exterminados por Israel?