A confiança como infraestructura

E se a confiança já não pode ser percecionada, terá, então, de ser demonstrada e migrar da reputação para a prova, com identidades verificadas, acessos registados e proveniência documentada.

Há uma intuição económica antiga, formulada por Kenneth Arrow e retomada pela nova economia institucional, segundo a qual a confiança é uma das instituições que mais discretamente determinam a prosperidade. Onde abunda, as transações fazem-se com rapidez e economia. Onde escasseia, exigem-se demasiadas garantias, verificações e intermediários que consomem margem sem gerar valor. A confiança é, nesta leitura, uma forma de capital, sujeita a acumulação ou a dissipação.

A Inteligência Artificial introduziu nesta equação uma perturbação que merece ponderação. Durante séculos, a confiança assentou em sinais percetivos, desde um rosto reconhecido ou uma voz familiar ou uma caligrafia idiossincrática. Eram heurísticas imperfeitas, mas onerosas de falsificar e residia nesse custo o seu valor probatório. Contudo, a difusão dos modelos generativos reduziu-o quase a zero, em que, além do problema de fraude, resulta a depreciação de um sistema de verificação que a economia herdou sem nunca ter precisado de o justificar.

Deste ponto às declarações catastróficas feitas recentemente por um dos investigadores da Anthropic, que vem juntar-se a outras, como Bill Gates, percebemos que o problema é bastante mais estrutural do que possamos imaginar. E se a confiança já não pode ser percecionada, terá, então, de ser demonstrada e migrar da reputação para a prova, com identidades verificadas, acessos registados e proveniência documentada. Ou seja, o que antes se presumia como válido, depende agora de toda uma infraestrutura que tem um impacto económico, pelo que, aqueles que a construírem a menor custo disporão, provavelmente, de uma vantagem comparativa ainda mal reconhecida.

Portugal chega a este momento com uma dupla fragilidade que convém não dissociar. Em 2025, 11,5% das empresas nacionais com mais de dez trabalhadores recorriam a inteligência artificial, contra 19,95% na média europeia. Entre as razões apontadas para esta utilização estão o custo, a escassez de conhecimento interno e incerteza regulatória. Ou seja, não foi feita nenhuma referência a tecnologia, apenas a déficits organizacionais. São, aliás, as mesmas que o Centro Nacional de Cibersegurança identifica ao notar que a digitalização das empresas não foi acompanhada por maturidade equivalente.

E para ajudar ao desafio da economia e da competitividade, existe, agora, o Regime Jurídico da Cibersegurança, que está em vigor desde abril e que transpôs obrigações que a diretiva europeia estende à cadeia de abastecimento. Numa economia de subcontratação como a nossa, esta exigência desce por via contratual até fornecedores que a lei não abrange, o que pode exigir que a demonstração de maturidade anteceda a negociação de preço.

Seria imprudente concluir sem admitir o reverso de que a regulação também onera quando se converte em formalismos burocráticos. De tal forma, que a Comissão decidiu-se pelo adiamento das obrigações relativas ao Regulamento da Inteligência Artificial, por se tratar de um ‘sistema de risco elevado’ e alegando que impor deveres sem instrumentos de execução pode produzir ainda mais incerteza, a mesma que retrai o investimento.

Num momento em que o contexto geopolítico põe em causa cânones antigos e a inteligência artificial parece desafiar a humanidade, é fundamental percebermos como é que o país se pode preparar o próximo nível de exigência de segurança digital e assegurar a confiança dos operadores económicos.

Observatório de Segurança e Defesa da SEDES