Microrganismos e Microbiólogos sem Fronteiras

Os microrganismos não reconhecem fronteiras geográficas ou políticas. Circulam no ar, na água, nos solos, nos alimentos, nos animais, nas plantas e no corpo humano. Atravessam oceanos, acompanham migrações, viajam com mercadorias e adaptam-se rapidamente a novos ambientes. As epidemias recentes recordaram-nos isso mesmo. Vírus, bactérias, fungos e outros agentes infeciosos podem emergir ou reemergir quando se alteram os equilíbrios entre humanos, animais e ecossistemas, criando novas oportunidades para a disseminação de microrganismos patogénicos. Contudo, outros microrganismos são indispensáveis à saúde, à fertilidade dos solos, ao equilíbrio dos oceanos, à produção de alimentos e bioprodutos de valor, à reciclagem de matéria orgânica e à própria habitabilidade da Terra.

Tal como os microrganismos circulam entre continentes e ambientes, também o conhecimento científico circula entre laboratórios, universidades, empresas, hospitais, centros de investigação. Também aqui a ideia de “sem fronteiras” ganha pleno significado e a Microbiologia contemporânea é internacional. É também interdisciplinar: interliga biologia, engenharia, medicina, ciência dos dados, química, ecologia, oceanografia, agricultura, ciência de alimentos, energia e ambiente.

O Dia Internacional do Microrganismo celebra-se na próxima quinta-feira, 17 de setembro. Nascido em Portugal, espalhou-se pelo planeta, numa celebração global assinalada em dezenas de países (https://www.internationalmicroorganismday.org/imd-events-2026). Desde a primeira hora que o Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa adere às festividades. Para as celebrações do Dia, o Jardim de Química do Técnico transforma-se num laboratório vivo. A iniciativa “Vem conhecer o mundo invisível que nos rodeia”, organizada pelo Grupo de Ciências Biológicas do Departamento de Bioengenharia do Técnico e do Instituto de Bioengenharia e Biociências (iBB), convida crianças, adolescentes, famílias e curiosos de qualquer idade. No “Trilho da Microbiologia”, através de jogos, experiências e demonstrações, é revelado o fascinante universo microbiano, usando as mãos, os olhos e a imaginação. Mas, para além do entretenimento, pretende-se mostrar que a Microbiologia está no centro de alguns dos maiores desafios contemporâneos. Os microrganismos, apesar de invisíveis, são os arquitetos silenciosos da vida no planeta e poderosas ferramentas para a inovação!

Este ano, o Técnico conjuga esforços com a Academia das Ciências de Lisboa (ACL), acolhendo a transmissão, em direto, do programa da ACL que, em colaboração com a Sociedade Portuguesa de Microbiologia, se associa às comemorações pelo quinto ano consecutivo, criando uma ponte entre a divulgação junto do público e o debate científico ao mais alto nível. Na sessão “Microbiologia sem fronteiras: a diáspora científica portuguesa”, quatro investigadores portugueses e antigos alunos do Técnico, com percursos de formação e profissionais desenvolvidos na Europa e nos EUA, partilharão as suas áreas de investigação em microbiologia e refletirão sobre as oportunidades e desafios de uma carreira no estrangeiro. A esta sessão segue-se o debate “Microbiólogos Portugueses da Diáspora: Uma reflexão no Dia Internacional do Microrganismo”, focado nas condições necessárias para reter, atrair e reintegrar talento, e para que esta diáspora deixe de ser apenas uma perda e passe a ser um ativo estratégico. A Presidente da FCT participará no debate e a Secretária de Estado da Ciência e Inovação encerrará a sessão.

Uma parte significativa dos talentosos portugueses que investigam em microbiologia desenvolve a sua atividade em instituições estrangeiras de referência. A competitividade internacional, a exigência de infraestruturas de ponta e o acesso a financiamento sustentado condicionam profundamente as trajetórias. A precariedade dos vínculos e outras limitações do sistema científico nacional justificam a escolha de uma carreira no estrangeiro, muitas vezes sem perspetiva realista de regresso. Mas seria redutor olhar para a saída destes cientistas apenas pela lente da perda pois constituem uma rede de excelência, com produção de elevado impacto e posições de liderança em laboratórios de topo. São embaixadores da qualidade da formação recebida em Portugal e poderão ser mobilizados em benefício da ciência feita no país.

A tarde na ACL encerra com a apresentação do livro digital “ABC dos Microrganismos Marinhos”, uma iniciativa conjunta do Projeto Marinheiros da Esperança, (serviços de pediatria) e dos Comités Portugueses para a Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI) e para a Década do Oceano, em parceria com microbiólogos de várias instituições, entre elas o Técnico. É uma obra que traz para crianças e famílias a riqueza dos microrganismos que povoam os mares e sem os quais o planeta simplesmente não funcionaria.

Num tempo em que a ciência precisa de mais público e o público precisa de mais ciência, eis um convite para olhar de perto o mundo invisível que nos rodeia e nos sustenta. Em Portugal e na diáspora, dentro de laboratórios de excelência ou em jardins abertos ao público, todos partilhamos a mesma convicção: sem conhecer os microrganismos, não há saúde, inovação biotecnológica, ambiente saudável e desenvolvimento sustentável; não há futuro!

Como participar? No Técnico, a entrada é livre no Jardim de Química, das 14h às 18h. Na ACL, a entrada é livre no Salão Nobre das 14:30-18:15; o programa pode também ser acompanhado em direto por Zoom ou pelo Youtube.

Professora Emérita do Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa