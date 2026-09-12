PISA 2025: o jogo das culpas não ensina ninguém a fazer contas

Portugal precisa de um sistema de avaliação externa robusto, contínuo e protegido de ciclos eleitorais, capaz de detetar quebras de aprendizagem em tempo real e não só de quatro em quatro anos, quando chega o PISA e todos se assustam.

Os resultados do PISA 2025 são, por qualquer critério, uma má notícia. Os alunos portugueses recuaram de forma expressiva a Matemática e a Leitura, regredindo cerca de duas décadas nalgumas competências. É o pior resultado desde 2006, e isso deveria bastar para calar, pelo menos por uns dias, a tentação de transformar um problema estrutural numa arma de arremesso político. Não bastou.

Nas últimas semanas assistimos ao habitual espetáculo: o Governo aponta o dedo às políticas da ‘geringonça’ e aos anos em que João Costa tutelou a Educação; o PS acusa o executivo de «leituras simplistas» e de instrumentalizar números que, sublinha, refletem uma tendência internacional de degradação das aprendizagens; e o próprio ex-ministro admite responsabilidade, mas rapidamente a diluiu em fatores externos – o excesso de ecrãs, a falta de acompanhamento familiar, o fim dos exames nacionais no 4.º e 6.º anos, que talvez seja causa, talvez não, «ainda é cedo para dizer». Entretanto, os alunos continuam a chegar ao 9.º ano sem saber interpretar um texto simples.

Há uma verdade incómoda que este debate tende a esconder: as responsabilidades não são de um só governo, nem de uma só cor política. As mudanças curriculares e pedagógicas iniciadas a partir de 2016 – a aposta na chamada «autonomia e flexibilidade curricular», a redução do peso dos exames, a promoção quase automática entre ciclos – foram desenhadas com boas intenções, mas foram também mal avaliadas ao longo do caminho. Quando um ex-ministro admite não ter tido «mecanismos ágeis» para perceber que algo corria mal, está a confessar exatamente aquilo que mais preocupa: um sistema que mudou profundamente sem monitorização séria dos seus efeitos.

Ao mesmo tempo, seria intelectualmente desonesto atirar tudo para cima de um único ciclo político. Nuno Crato, ministro entre 2011 e 2015, também já veio a público criticar «facilidades» instaladas no sistema, mas a verdade é que o pêndulo português oscila há décadas entre rigor e flexibilização, sem que nenhuma das fações se disponha a admitir os erros da sua própria fase. O resultado que a Educação que muda de rumo a cada legislatura, sem tempo para consolidar seja o que for – e sem que ninguém avalie, com seriedade e distância partidária, o que efetivamente funcionou.

O que precisa mesmo de mudar? Antes de mais, o método. Portugal precisa de um sistema de avaliação externa robusto, contínuo e protegido de ciclos eleitorais, capaz de detetar quebras de aprendizagem em tempo real e não só de quatro em quatro anos, quando chega o PISA e todos se assustam. Precisa também de currículos claros e exigentes – como lembra Crato – que sirvam de âncora a essas avaliações, em vez de flexibilidade sem bússola. E precisa de um combate sério ao uso excessivo de ecrãs em contexto escolar, tema que começa finalmente a reunir consenso transversal, da esquerda à direita.

Mas a mudança mais urgente é cultural: acabar com a ideia de que reconhecer um problema é o mesmo que entregar a vitória ao adversário político. Enquanto ministros e ex-ministros gastarem energia a repartir culpas em vez de construir, em conjunto, um plano plurianual e protegido de mudanças de governo, os números do próximo PISA dificilmente serão diferentes. As crianças que hoje estão a aprender a ler não têm paciência para esperar pela próxima moção de censura.

Portugal já teve, no passado, ciclos de reformas educativas com resultados visíveis – para o bem e para o mal. Sabemos, portanto, que é possível inverter tendências quando há vontade política sustentada. O que falta não é diagnóstico – esse já ninguém contesta –, mas a coragem de tratar a Educação como uma política imune ao calendário eleitoral. Enquanto isso não acontecer, continuaremos a discutir quem tem mais culpa, em vez de discutir o que fazer a seguir. E os alunos, esses, continuarão a pagar a fatura de um debate que fala deles, mas raramente os ouve.



P.S. – Acompanhe no SOL o novo videocast Mulheres às Direitas que conta com Liliana Reis, ex-deputada do PSD e Professora Universitária, Angélique da Teresa, deputada da IL, Patrícia Carvalho, deputada do Chega, Rute Sousa, empresária e influencer, e Helena Ferro de Gouveia, deputada municipal do CDS-PP e analista de risco geopolítico.

Analista de assuntos internacionais e risco geopolítico, Lecturer