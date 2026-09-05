Estamos em guerra

Os cerca de 4500 quilómetros que separam Lisboa de Moscovo não significa que não haja razão para alarme porque não falamos apenas do desfilar de tropas.

A esperança do pós-Guerra Fria de Europa livre de violência entre Estados foi abalada em 2014 com a invasão da Crimeia e deitado por terra em 2022 com a agressão russa contra a Ucrânia. Os cerca de 4500 quilómetros que separam Lisboa de Moscovo não significa que não haja razão para alarme porque não falamos apenas do desfilar de tropas.

O relatório, publicado a 11 de agosto pelo Congressional Research Service – o braço de investigação independente do Congresso norte-americano –, devia estar na mesa de qualquer decisor político. O documento, ‘Russian Hybrid Warfare Activities in Europe: Considerations for Congress’, traça um retrato frio de algo que os europeus enfrentam: uma campanha russa de sabotagem, espionagem, ciberataques, interferência eleitoral e violações de espaço aéreo cada vez mais numerosa e severa.

Os números não deixam margem para eufemismos. Segundo o relatório, os ataques híbridos atribuídos à Rússia na Europa quadruplicaram entre 2023 e 2024, e uma investigação independente citada pelos analistas do Congresso contabilizou pelo menos 151 incidentes entre fevereiro de 2022 e março deste ano. Kaja Kallas, a chefe da diplomacia europeia, já não hesita em chamar-lhe «terrorismo patrocinado pelo Estado». Ursula von der Leyen descreveu-a como uma campanha coerente para testar a resolução da União, dividi-la e minar o apoio à Ucrânia.

Se este vocabulário parece dramático, basta olhar para a Alemanha, principal laboratório desta nova frente. Em agosto, a deteção de drones junto ao aeroporto de Leipzig/Halle – infraestrutura também usada pela DHL – levou o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, a interromper as férias e a falar em «cenário de atentado híbrido». Não foi caso isolado: analistas alemães descrevem um país sob pressão constante, em que os serviços de contrainformação apontam a Rússia como o ator mais ativo, recorrendo a chamados ‘Wegwerfagenten’ – agentes descartáveis, recrutados por poucas centenas de euros para cometer vandalismo e sabotagem. O prejuízo anual de espionagem, sabotagem e roubo de dados na Alemanha ronda os 289 mil milhões de euros. Berlim respondeu, em junho, com o GAZ Hybrid, centro que junta cerca de 40 autoridades federais e regionais – mas os próprios analistas admitem que o país ainda hesita quanto à resposta certa, enquanto outros Estados já reagem com mais firmeza.

E reagem porque têm de reagir. A Estónia invocou o artigo 4.º da NATO em setembro de 2025, depois de três caças MiG-31 russos terem violado o seu espaço aéreo durante doze minutos. Mais recentemente, o serviço de segurança dinamarquês PET revelou planos russos de sabotagem contra empresas da indústria de defesa dinamarquesa ligadas ao apoio militar à Ucrânia — numa lógica dupla: paralisar cadeias de fornecimento e, ao mesmo tempo, semear medo suficiente para corroer a vontade política de continuar a apoiar Kiev.

É este o desenho que o relatório do Congresso torna explícito: a Rússia não precisa de disparar um único míssil sobre território da NATO para testar, dividir e desgastar a aliança ocidental. Precisa apenas de manter a ambiguidade — negação plausível, atores intermediários, agentes descartáveis — que lhe permite avançar sem cruzar a linha que obrigaria a uma resposta militar coletiva.

Portugal, por estar afastado da linha da frente, tende a olhar para este debate como assunto alheio, de Berlim, de Copenhaga, de Tallinn. É um erro. A ameaça híbrida não respeita fronteiras: visa infraestruturas críticas, cabos submarinos, sistemas eleitorais e opinião pública em qualquer país da União. A pergunta que o relatório do Congresso deixa em aberto – que tipo de resposta é mais eficaz, militar, policial ou de inteligência – é a mesma que os governos europeus, Portugal incluído, continuam a adiar.

A lição da Alemanha é clara: esperar por um incidente espetacular para agir já é, em si, uma forma de derrota. A Europa não está em guerra convencional com a Rússia. Está, há anos, numa guerra que Moscovo trava sem nunca a declarar – e só lhe responderemos com eficácia no dia em que deixarmos de fingir que ela não existe.

Analista de assuntos internacionais e risco geopolítico, Lecturer