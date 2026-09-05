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Estamos em guerra

Os cerca de 4500 quilómetros que separam Lisboa de Moscovo não significa que não haja razão para alarme porque não falamos apenas do desfilar de tropas.
Helena Ferro Gouveia
Helena Ferro Gouveia
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A esperança do pós-Guerra Fria de Europa livre de violência entre Estados foi abalada em 2014 com a invasão da Crimeia e deitado por terra em 2022 com a agressão russa contra a Ucrânia. Os cerca de 4500 quilómetros que separam Lisboa de Moscovo não significa que não haja razão para alarme porque não falamos apenas do desfilar de tropas.

O relatório, publicado a 11 de agosto pelo Congressional Research Service – o braço de investigação independente do Congresso norte-americano –, devia estar na mesa de qualquer decisor político. O documento, ‘Russian Hybrid Warfare Activities in Europe: Considerations for Congress’, traça um retrato frio de algo que os europeus enfrentam: uma campanha russa de sabotagem, espionagem, ciberataques, interferência eleitoral e violações de espaço aéreo cada vez mais numerosa e severa.

Os números não deixam margem para eufemismos. Segundo o relatório, os ataques híbridos atribuídos à Rússia na Europa quadruplicaram entre 2023 e 2024, e uma investigação independente citada pelos analistas do Congresso contabilizou pelo menos 151 incidentes entre fevereiro de 2022 e março deste ano. Kaja Kallas, a chefe da diplomacia europeia, já não hesita em chamar-lhe «terrorismo patrocinado pelo Estado». Ursula von der Leyen descreveu-a como uma campanha coerente para testar a resolução da União, dividi-la e minar o apoio à Ucrânia.

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Se este vocabulário parece dramático, basta olhar para a Alemanha, principal laboratório desta nova frente. Em agosto, a deteção de drones junto ao aeroporto de Leipzig/Halle – infraestrutura também usada pela DHL – levou o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, a interromper as férias e a falar em «cenário de atentado híbrido». Não foi caso isolado: analistas alemães descrevem um país sob pressão constante, em que os serviços de contrainformação apontam a Rússia como o ator mais ativo, recorrendo a chamados ‘Wegwerfagenten’ – agentes descartáveis, recrutados por poucas centenas de euros para cometer vandalismo e sabotagem. O prejuízo anual de espionagem, sabotagem e roubo de dados na Alemanha ronda os 289 mil milhões de euros. Berlim respondeu, em junho, com o GAZ Hybrid, centro que junta cerca de 40 autoridades federais e regionais – mas os próprios analistas admitem que o país ainda hesita quanto à resposta certa, enquanto outros Estados já reagem com mais firmeza.

E reagem porque têm de reagir. A Estónia invocou o artigo 4.º da NATO em setembro de 2025, depois de três caças MiG-31 russos terem violado o seu espaço aéreo durante doze minutos. Mais recentemente, o serviço de segurança dinamarquês PET revelou planos russos de sabotagem contra empresas da indústria de defesa dinamarquesa ligadas ao apoio militar à Ucrânia — numa lógica dupla: paralisar cadeias de fornecimento e, ao mesmo tempo, semear medo suficiente para corroer a vontade política de continuar a apoiar Kiev.

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É este o desenho que o relatório do Congresso torna explícito: a Rússia não precisa de disparar um único míssil sobre território da NATO para testar, dividir e desgastar a aliança ocidental. Precisa apenas de manter a ambiguidade — negação plausível, atores intermediários, agentes descartáveis — que lhe permite avançar sem cruzar a linha que obrigaria a uma resposta militar coletiva.

Portugal, por estar afastado da linha da frente, tende a olhar para este debate como assunto alheio, de Berlim, de Copenhaga, de Tallinn. É um erro. A ameaça híbrida não respeita fronteiras: visa infraestruturas críticas, cabos submarinos, sistemas eleitorais e opinião pública em qualquer país da União. A pergunta que o relatório do Congresso deixa em aberto – que tipo de resposta é mais eficaz, militar, policial ou de inteligência – é a mesma que os governos europeus, Portugal incluído, continuam a adiar.

A lição da Alemanha é clara: esperar por um incidente espetacular para agir já é, em si, uma forma de derrota. A Europa não está em guerra convencional com a Rússia. Está, há anos, numa guerra que Moscovo trava sem nunca a declarar – e só lhe responderemos com eficácia no dia em que deixarmos de fingir que ela não existe.

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Analista de assuntos internacionais e risco geopolítico, Lecturer

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