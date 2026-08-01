Como uma barriga de aluguer (e não só) tramou o chanceler

Se Merz ainda tivesse o apoio do seu grupo parlamentar e do seu partido, dificilmente um secretário de Estado demitido teria a ideia de o expor desta forma

Friedrich Merz vacila. Muitos democratas-cristãos estão a ponderar quando e como o poderão substituir. Após as três eleições regionais de setembro, a situação poderá tornar-se grave.

A pausa parlamentar de verão é, na verdade, um período para respirar fundo. Os deputados do Bundestag recuperam-se nos seus círculos eleitorais do stress da capital. Os jornalistas, por puro tédio, ocupam-se com histórias próprias da silly season. O verão de 2026 é diferente. E o monstro que atormenta o chanceler alemão não é uma história exagerada para preencher o vazio noticioso do verão.

Merz luta há já algum tempo contra a perda de prestígio. Os seus índices de aprovação estão em baixa e a AfD, que ele pretendia ‘dividir ao meio’, ultrapassou a União (CDU e CSU ) nas sondagens. Há duas semanas que a situação também está a ferver na CDU. O que desencadeou a situação foi a decisão do até então líder do grupo parlamentar da União, Jens Spahn, de se tornar pai com a ajuda de uma barriga de aluguer. O que daí resultou é a crise mais grave até agora do mandato de Merz como chanceler. Por enquanto, ninguém exige abertamente a sua demissão. Mas se a CDU obtiver maus resultados nas três eleições regionais de setembro, a situação complica-se.

Até agora, a crise pode ser dividida em dois atos. O primeiro ato teve início a 14 de julho, quando o jornal Bild noticiou que Spahn e o seu marido se tinham tornado pais através de uma mãe de aluguer nos EUA. O problema era óbvio: a maternidade de substituição é proibida na Alemanha, a CDU rejeita-a há anos e também Spahn tinha defendido essa posição. Merz felicitou inicialmente o seu rival de longa data e, ao que tudo indica, só mais tarde percebeu quão grande era o ressentimento no seio do partido. Spahn teve de se demitir.

O segundo ato deveria ter sido um golpe libertador. Acabou por se tornar um desastre. O ministro dos Transportes, Patrick Schneider, soube na passada quinta-feira que iria ser demitido e informou os seus colaboradores sobre o assunto através de uma mensagem de texto. Fritz Güntzler, porta-voz para a política financeira do grupo parlamentar e apontado por Merz como sucessor, ainda não estava convencido da sua mudança para o gabinete e retirou a sua aceitação. O chanceler ficou humilhado. E agravou a situação ao não ter esclarecido a situação durante dias. No domingo, Schneider viu-se obrigado a agir. Pôs fim àquilo a que chamou de «situação indigna», pedindo a sua demissão. Schneider não estava sozinho na sua indignação.

As críticas públicas ao chanceler revelam a sua perda de autoridade. Se Merz ainda tivesse o apoio do seu grupo parlamentar e do seu partido, dificilmente um secretário de Estado demitido teria a ideia de o expor desta forma. A linha da frente da União ainda se mantém cautelosa nas críticas ao chanceler. Mas também aqui o tom está a tornar-se mais duro. «Estamos, em todas as sondagens, abaixo do nosso pior resultado histórico de 2021», afirmou Dennis Radtke, deputado europeu e presidente da Associação Cristã-Democrata dos Trabalhadores da Alemanha (CDA), ao jornal WELT. «É lógico, portanto, que o clima no partido esteja muito tenso». Thorsten Alsleben, diretor executivo da iniciativa ‘Nova Economia Social de Mercado’ – próxima dos empregadores – e com boas ligações na CDU, é ainda mais claro: «Nunca vi um clima destes na CDU. E isto precisamente durante a mais longa fase de fraqueza económica desde a fundação da República Federal». Merz terá de apresentar, após a pausa de verão, com os seus novos membros do gabinete, apresentar propostas de reforma concretas. Desta forma, poderia reconquistar a confiança e o apoio da base e do grupo parlamentar.