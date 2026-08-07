A falência moral da esquerda progressista: o caso Barbara Butch

A 18 de julho de 2026, a DJ Barbara Butch - lésbica, gorda, ativista histórica da causa LGBTQ+, praticamente um cartaz vivo de tudo o que o progressismo francês gosta de exibir como prova de virtude - subiu ao palco do festival Cabaret Frappé, em Grenoble. Vinte minutos depois, foi forçada sair dele por uma centena (ou duas, dependendo do jornal) de militantes pró-palestinianos e da ala local da França Insubmissa, entre vaias, insultos e garrafas de vidro arremessadas para o palco. O motivo do linchamento: meses antes, Butch havia assinado uma carta de apoio a um projeto de lei - depois retirado - que propunha combater ‘novas formas de antissemitismo’. A turba também lhe cobrava um espetáculo antigo em Israel. Ou seja: puniu-se uma artista judia por, bem, existir como judia de uma forma que não agradou aos fiscais da pureza ideológica.

A mesma militância que se orgulha de nunca reduzir ninguém à sua identidade decidiu, neste caso específico, que a identidade da pessoa era exatamente o problema. Não era o texto que ela assinou, era quem ela é enquanto assina. Allan Brunon, vereador da França Insubmissa em Grenoble, apelidou a interrupção do concerto como ‘manifestação pacífica’ e, com uma coragem interpretativa digna de aplausos, explicou que quem estava sendo censurado não era a DJ arrancada do palco sob uma chuva de garrafas, mas os próprios manifestantes. É o tipo de acrobacia retórica que só sobrevive em ambientes muito bem protegidos da vergonha alheia.

A resposta veio, previsivelmente, não da política institucional, mas do mundo cultural: uma carta assinada por trezentas personalidades - Alain Chabat, Géraldine Nakache, os irmãos Dardenne, entre outros - publicada no Libération em 21 de julho, com um título que resume tudo: Agredir uma DJ judia não vai libertar a Palestina. O texto, escrito pelo pesquisador antirracista Jonas Pardo, faz questão de separar o que deveria ser óbvio: defender os direitos do povo palestiniano é uma causa legítima; usá-la como licença para perseguir uma artista por causa da sua identidade judaica é outra coisa, com nome próprio. É irónico - ou talvez só justo - que tenha sido preciso o jornal mais identificado com a esquerda francesa a publicar o texto que corrigiu, publicamente, a própria esquerda.

E claro, como em toda boa novela ideológica, veio a réplica dos que se sentiram incomodados com o espelho: setores pró-palestinianos acusaram os signatários da tribuna de ‘indignação seletiva’, perguntando, não sem alguma razão, se toda aquela gente do mundo cultural se mobilizaria com o mesmo entusiasmo por qualquer outra causa que não envolvesse um microfone e um DJ set. É um ponto que merece ser levado a sério, e não descartado só porque veio do lado que armou a emboscada em Grenoble: a mobilização cultural francesa é, de fato, seletiva - como toda mobilização cultural sempre foi.

Mas a seletividade da indignação alheia não anula o essencial do episódio: uma mulher foi expulsa do próprio palco, sob ameaça física, por militantes que se dizem antifascistas e que, na prática, decidiram que a identidade judaica de uma artista era motivo suficiente para silenciá-la (como tentam agora fazer com o cantor Boy George por ter lançado uma música de apoio aos sobreviventes do 7 de Outubro). Chame-se isso de ‘manifestação pacífica’ se quiser - é o tipo de eufemismo que só funciona para quem nunca precisou fugir de uma garrafa de vidro no meio do próprio set. O antissemitismo, aparentemente, não pergunta a que lado do espectro político pertence antes de aparecer; só a esquerda francesa parece achar que, vindo de dentro de casa, ele merece um comunicado de imprensa em vez de uma autocrítica.

Analista de assuntos internacionais e risco geopolítico, Lecturer