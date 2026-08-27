Não será por falta de aviso

Há já algum tempo que os líderes europeus nos habituaram ao discurso de agência de comunicação. É aborrecido, abstrato e padronizado. Não havendo lugar para imaginação política nem para arrojo, o vazio e a fuga a debates essenciais surgem como inevitabilidades. Os chavões substituem as convicções e, no processo, constroem-se fantasmas para mascarar, primeiro, a incapacidade de avaliação da realidade e, depois, a sua própria incompetência para resolver problemas prementes.

Um dos slogans pré-fabricados de eleição tem sido o de ‘salvar a democracia’ perante o assalto da extrema-direita, um termo que deixou também de ser utilizado na sua acepção original. Ousar remar contra a maré de Bruxelas e da bolha mediática, mesmo que a realidade assim o justifique, é motivo mais que suficiente para ser alvo desta cruzada que pugna pela higienização da esfera pública e política.

A imigração é um dos grandes temas onde os rótulos são mais facilmente distribuídos. Seguindo este raciocínio descabelado, podemos concluir que a extrema-direita europeia acabou de ganhar um novo elemento. Atente-se na frase seguinte: «Há estrangeiros que vieram para a Europa, há apoiantes do Hamas, há pessoas que cometem actos de terrorismo contra as sociedades europeias, há pessoas que não reconhecem os nossos valores europeus fundamentais, há pessoas que simpatizam com algumas das forças mais sombrias deste mundo». Temos ouvido este discurso um pouco por toda a direita há já algum tempo. Não só na direita radical – que tem sido mais vocal, é certo –, mas também em alguns líderes conservadores e liberais da direita tradicional, inclusive aqui em Portugal, que o exército do politicamente correto reduz rápida e despudoradamente ao estatuto de perigoso extremista. Mas a frase anterior tem um peso diferente; a sua autora é Mette Frederiksen, primeira-ministra dos sociais-democratas da Dinamarca que integram o grupo socialista (S&D) no Parlamento Europeu. Mais, Frederiksen não se esconde e critica duramente, e bem, o inqualificável governo de Pedro Sánchez por estar deliberada e incompetentemente a colocar em causa a segurança das fronteiras da União Europeia, sendo o recente caos em Ceuta uma grave consequência de, entre outras coisas, incentivos perversos criados pela Moncloa e pelo Supremo espanhol.

E se Ceuta teve alguma consequência positiva, foi a de impulsionar a construção de uma aliança invulgar. Frederiksen e a primeira-ministra conservadora de Itália Giorgia Meloni – que, como as próprias fizeram questão de reforçar, são as únicas mulheres que ocupam a posição de chefe de governo na UE – emitiram um comunicado conjunto que não deixa margem para dúvidas: «Não aceitamos imigração descontrolada para a Europa, e encabeçámos uma política de imigração estrita tanto nos nossos países quanto na Europa». Depois, a associação que o medo previne muitos de a reconhecer publicamente: a imigração ilegal tem repercussões negativas nas sociedades europeias porque provoca o «aumento da criminalidade, [o] aumento da pressão nos serviços públicos e [a] erosão da confiança pública». Como se estas duas frases não bastassem para ferir gravemente as consciências puras, as líderes desferem um golpe final: «Ambas nos orgulhamos da herança cultural cristã da Europa e queremos protegê-la». Aqui, referindo-se já não apenas aos imigrantes ilegais, mas a todos os imigrantes, afirmam que esperam que «respeitem os nossos valores e não tentem impor-nos um modo de vida que não desejamos».

No fundo, as palavras e as ações de Frederiksen e de Meloni são louváveis porque revelam um conjunto de características em vias de extinção na política europeia: clareza, coragem e, sobretudo, compreensão da dimensão do problema que a imigração descontrolada representa para a Europa. Na melhor das hipóteses, poderão funcionar como uma vacina de bom senso contra a epidemia dos lugares comuns e das vacuidades que infetou boa parte das lideranças europeias. Na pior das hipóteses, ninguém poderá dizer que foi por falta de aviso.