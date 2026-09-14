O Matuto, o Olho de Vidro e os Dentes Brancos

Ora bem, este vosso amanuense das aventuras do Matuto vai contar tudo. Tudinho. Tim tim por tim tim. Qual a razão de tão inusitado espanto? É assim: O Matuto queria trocar de carro. Foi a vários stands (estacionamento, no Brasil, por favor). No primeiro, analisou as possibilidades de um VW. O vendedor sai-lhe ao encontro de mão estendida. Abre um sorriso simpático... irradiando uns dentes luminosos. O Matuto foi ofuscado por tanto brilho. Houve uma negociação rápida e o gentil personagem chama o chefe. Apresentou-se mais um sorriso simpático com... uma fila dental de alvíssima brancura. Aqui, o Matuto ficou zonzo da silva. Que luz!
Apesar da boa conversa não houve negócio. O Matuto tentou outras andanças. Num stand próximo apaixonou-se por um Chevrolet. Mais um vendedor prestimoso oferece os seus serviços. Sorriso aberto... e!? Adivinharam: uma dentadura branquíssima, alva, leitosa, alabastrina, nívea. O cidadão tinha uma lâmpada fluorescente na boca.
Antes de mais é imperioso notar que não há malvadez nestas considerações do Matuto. São meros apontamentos sociais. Uma borboleta na couve-flor da vida. Na realidade os dentes e seus derivados – dentaduras, próteses e implantes dentários, coroas, fios de arame e elásticos para endireitar dentes – sempre se prestaram ao cómico.
Cabeleiras, perucas, braços mecânicos, olhos de vidro, também entram nesta categoria. Mas dentes postiços ou falsos suscitam mais rapidamente o riso por serem obtidos por meios extracurriculares. São imitações. São uma contrafacção. Um plágio. Fake!
Por falar nisso, o Matuto lembra o Sr. João – ilustre pai do Matuto – a cantar o fado do “Doutor Zarolho”. Eis a história: Em Fafe havia um doutor / Personagem de valor / E de génio exaltado / Um dia entrou num restolho / Deram-lhe um soco no olho / Teve que ser operado. / O cirurgião, bastante comovido, disse-lhe: Colega, tenha paciência, mas para bem da sua existência tem de usar olho de vidro. / Aonde comprou o olho disseram-lhe para pôr de molho num copo, à noite, para que de manhã entrasse lá no sítio facilmente. / O patrão diz ao criado: Olha, põe aí um copo bem lavado em cima da cabeceira. / E lá foi: tirou o olho, pô-lo no copo de molho. / Era verão, estava calor e o pobre do doutor acordou meio zarolho. / Tendo de sede uma água, botou mão ao copo d’água e catrapuz, engole o olho. / Lá se tornou a deitar e sentiu um rabear, uma espécie de lombriga. / O doutor, atrapalhado, mandou chamar o criado para lhe esfregar a barriga. / Quando o criado entrou e seu patrão encontrou em certa posição bera: Tenha cautela, ó patrão, porque nessa posição já perdeu a Alemanha a guerra. / Ó rapaz, vê se te ajeitas e pelo buraco espreitas qual a dor que me devora. / E o rapaz espreitou com jeito: Ó patrão, é um sujeito que está a espreitar cá para fora. (Autor: Emanuel Moura. Ouça aqui)
Olhos de vidro, perucas e dentaduras têm destas coisas. São acessórios que podem ganhar vida própria. Olhos de vidro pulam, as perucas voam e os dentes falsos são
cuspidos. A falsidade destes apetrechos é exposta sempre que há um certo movimento exagerado. O Matuto está em acreditar que a satisfação cómica que os observadores destes fenómenos sentem, é uma vingança moral. Verdadeiramente, diante dos seus olhos a impostura e a vaidade deste século ficam a olho nu.
Esta é, segundo o Matuto, uma conclusão razoável e que diz muito do estado de coisas deste mundo. A falsificação do corpo tornou-se uma comédia.
O Óscar, a lagartixa residente das Pontes, concorda - tudo o que é falso, tem uma fraqueza: acaba por sair do lugar.