O Matuto, o Olho de Vidro e os Dentes Brancos

O Matuto levou um susto do catano. Caramba! Era o terceiro no espaço duma hora. Parece que nasciam por geração espontânea. Como era possível!

Ora bem, este vosso amanuense das aventuras do Matuto vai contar tudo. Tudinho. Tim tim por tim tim. Qual a razão de tão inusitado espanto? É assim: O Matuto queria trocar de carro. Foi a vários stands (estacionamento, no Brasil, por favor). No primeiro, analisou as possibilidades de um VW. O vendedor sai-lhe ao encontro de mão estendida. Abre um sorriso simpático... irradiando uns dentes luminosos. O Matuto foi ofuscado por tanto brilho. Houve uma negociação rápida e o gentil personagem chama o chefe. Apresentou-se mais um sorriso simpático com... uma fila dental de alvíssima brancura. Aqui, o Matuto ficou zonzo da silva. Que luz!

Apesar da boa conversa não houve negócio. O Matuto tentou outras andanças. Num stand próximo apaixonou-se por um Chevrolet. Mais um vendedor prestimoso oferece os seus serviços. Sorriso aberto... e!? Adivinharam: uma dentadura branquíssima, alva, leitosa, alabastrina, nívea. O cidadão tinha uma lâmpada fluorescente na boca.

Antes de mais é imperioso notar que não há malvadez nestas considerações do Matuto. São meros apontamentos sociais. Uma borboleta na couve-flor da vida. Na realidade os dentes e seus derivados – dentaduras, próteses e implantes dentários, coroas, fios de arame e elásticos para endireitar dentes – sempre se prestaram ao cómico.

Cabeleiras, perucas, braços mecânicos, olhos de vidro, também entram nesta categoria. Mas dentes postiços ou falsos suscitam mais rapidamente o riso por serem obtidos por meios extracurriculares. São imitações. São uma contrafacção. Um plágio. Fake!

Por falar nisso, o Matuto lembra o Sr. João – ilustre pai do Matuto – a cantar o fado do “Doutor Zarolho”. Eis a história: Em Fafe havia um doutor / Personagem de valor / E de génio exaltado / Um dia entrou num restolho / Deram-lhe um soco no olho / Teve que ser operado. / O cirurgião, bastante comovido, disse-lhe: Colega, tenha paciência, mas para bem da sua existência tem de usar olho de vidro. / Aonde comprou o olho disseram-lhe para pôr de molho num copo, à noite, para que de manhã entrasse lá no sítio facilmente. / O patrão diz ao criado: Olha, põe aí um copo bem lavado em cima da cabeceira. / E lá foi: tirou o olho, pô-lo no copo de molho. / Era verão, estava calor e o pobre do doutor acordou meio zarolho. / Tendo de sede uma água, botou mão ao copo d’água e catrapuz, engole o olho. / Lá se tornou a deitar e sentiu um rabear, uma espécie de lombriga. / O doutor, atrapalhado, mandou chamar o criado para lhe esfregar a barriga. / Quando o criado entrou e seu patrão encontrou em certa posição bera: Tenha cautela, ó patrão, porque nessa posição já perdeu a Alemanha a guerra. / Ó rapaz, vê se te ajeitas e pelo buraco espreitas qual a dor que me devora. / E o rapaz espreitou com jeito: Ó patrão, é um sujeito que está a espreitar cá para fora. (Autor: Emanuel Moura. Ouça aqui)

Olhos de vidro, perucas e dentaduras têm destas coisas. São acessórios que podem ganhar vida própria. Olhos de vidro pulam, as perucas voam e os dentes falsos são

cuspidos. A falsidade destes apetrechos é exposta sempre que há um certo movimento exagerado. O Matuto está em acreditar que a satisfação cómica que os observadores destes fenómenos sentem, é uma vingança moral. Verdadeiramente, diante dos seus olhos a impostura e a vaidade deste século ficam a olho nu.

Esta é, segundo o Matuto, uma conclusão razoável e que diz muito do estado de coisas deste mundo. A falsificação do corpo tornou-se uma comédia.

O Óscar, a lagartixa residente das Pontes, concorda - tudo o que é falso, tem uma fraqueza: acaba por sair do lugar.