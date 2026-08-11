O Matuto e os Matrecos

Há o domínio do pulso, a finta, a destreza dos passes... mas com muito barulho à mistura. O profissional batido sabe que o matraquear também joga: faz bater o varão central, aquele que tem cinco bonecos, contra as paredes do campo enquanto os avançados chutam a direito para golo.

O Matuto ainda lembra aquele barulho: o matraquear. Do matraquear surgiu o nome: matrecos. Matraquilhos. (‘Pimbolim’, no Brasil, por favor, embora no Rio de Janeiro seja ‘totó’, ‘fla-flu’ no Rio Grande do Sul e ‘pacau’ em Santa Catarina.) O Matuto entende destas coisas e acha que o segredo do jogo está precisamente neste ‘matraquear’. Sem ele não há matrecos.

Até chega a ser um truque do profissional dos matraquilhos. Há o domínio do pulso, a finta, a destreza dos passes... mas com muito barulho à mistura. O profissional batido sabe que o matraquear também joga: faz bater o varão central, aquele que tem cinco bonecos, contra as paredes do campo enquanto os avançados chutam a direito para golo. O guarda-redes contrário (goleiro no Brasil, por favor), assustado com o estrondo, mexe os defesas e abre a baliza no momento preciso do remate. Golo limpo. Matrecos também é psicologia.

O Matuto já jogou ‘matrecos’ nos quatro cantos do mundo. Mas ficam-lhe na memória, com especial nitidez, os jogos no Café do Sr. Domingos, na praça de Paio Pires. O campo dos matraquilhos estava num alpendre com vista panorâmica, o que denunciava estatuto. Era uma mesa pesada de ferro e madeira maciça. Dez bolas — permitindo empates ou vitórias antecipadas, o primeiro a chegar aos seis ganhava — e vinte e dois bonecos deslavados de cor.

O Matuto jogava com o primo Daniel. Uma moeda bojuda de um escudo libertava uma torrente de diversão e, lá está, de barulho. Era a algazarra dos jogadores — “Toma lá, essa!” —, o estrondo dos varões contra os tapumes amadeirados do campo, o estrépito da bola a bater nos bonecos, o estardalhaço das molas de ferro — era expressamente proibido serem de borracha — e o estampido cavo quando a bola batia na madeira do golo.

Baaammm! Esse som era único. O barulho não era ruído, era a alma do jogo.

Para entrar no espírito dos ‘matrecos’, havia que nos abastecermos de umas ‘minis’. Sagres, claro. Nunca Super Bock. Também era importante que a mesa dos matraquilhos possuísse bolas de madeira. Velhas. Ou seja, era desejável que as bolas não fossem totalmente esféricas. A geometria perfeita não tinha lugar naquele jogo.

Assim abria-se espaço àquele momento sublime em que a bola parava nos pés dos avançados e apareciam dez segundos de concentração absoluta: o jogador inclinava ligeiramente o corpo, rodava o pulso, procurava o ângulo e rematava para golo.

Sendo um jogo de confraternização masculina, onde abundavam machos de boina à banda que arrotavam sonoramente os tremoços que faziam companhia às ‘minis’, há registos históricos de mulheres de pulso firme. O Matuto lembra amigas de veia assassina. Debruçadas sobre o relvado (gramado, no Brasil, por favor), olhavam friamente para a baliza como se fosse um ex-namorado.

E baaammm! Raramente falhavam.

O Matuto considera os ‘matrecos’ um dos jogos mais democráticos de que há memória. Não exige horas de treino como o snooker, nem multidões como o futebol. Basta um

amigo e a alegria está garantida. Não precisa de écrans, PlayStations, aplicações, actualizações ou ligação à internet. Não precisa sequer de ser carregado.

Bom, há uma moeda. Umas ‘minis’. Uns tremoços. O resto é conversa.

É só ter boa disposição e encontrar um Café Central em qualquer lugarejo do planeta. Uma mesa boa. Vinte e dois bonecos. Algumas bolas tortas. Um comparsa. E vontade de fazer barulho.

O Matuto já não joga ‘matrecos’ como antigamente. Os tempos mudaram. Os cafés sumiram. As mesas desapareceram. Os bonecos perderam a cor. As bolas deixaram de rolar. E o Matuto perdeu a destreza de pulso.

Mas há barulhos que ficam.

Às vezes basta ouvir um baaammm! para o Matuto voltar por instantes ao alpendre do Café do Sr. Domingos, à praça de Paio Pires, ao primo Daniel, aos tremoços e àquela moeda de um escudo.

Viva o escarcéu duma boa ‘matrecada’!