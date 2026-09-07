O Matuto e o Brasil Brasileiro

O Matuto não vai em definições certinhas. Este país que tão generosamente acolheu o Matuto no seu seio celebra a sua Independência no dia 7 de Setembro. Ora bem! Será possível explicar este Brasil brasileiro? Há dias, na Casa das Pontes, Dona Sirlei — esposa do Matuto — perguntou-lhe o que era, afinal, ser brasileiro. O Matuto ficou calado. Da última vez que tentou explicar o Brasil acabou a falar de futebol, de Deus e dum tio que "tem contactos".
Ser brasileiro, decidiu, é uma ciência exacta disfarçada de bagunça. Vejamos os axiomas:
Teorema da Pontualidade. O brasileiro é olimpicamente impontual, mas pergunta se chegou atrasado. É uma pergunta retórica, científica e filosófica, praticada com natural obstinação.
Princípio da Despensa Vazia. Recebe-se uma visita sem nada em casa e, cinco minutos depois, surge comida para uma aldeia, três primos e o cão do vizinho.
Paradoxo da Fila. Uma fila organizada dura, em média, três minutos antes de se tornar um debate parlamentar sobre quem chegou primeiro, quem "só vai perguntar uma coisinha" e quem representa, ali, a fúria dos povos oprimidos.
Axioma do Café. Reclama-se do café. Bebe-se outro – com muito açúcar. Reclama-se de novo. É o único ciclo económico brasileiro que nunca entrou em recessão.
Curiosa é a história do Capitão Palheta, português com muita palheta, que se infiltrou na Guiana Francesa e saiu de lá com sementes de café, oferecidas por uma aristocrata francesa. Foi assim que um português levou para o Brasil aquilo que viria a ser uma paixão nacional. O Matuto acha que esta história resume perfeitamente a amálgama brasileira: uma ideia portuguesa, uma planta francesa e um jeito brasileiro de fazer dela uma riqueza.
E há a linguagem, essa arte marcial. "Deixa pra lá" é o perdão em pantufas — resolve tudo sem levantar do sofá. Já "rouba, mas faz" é outra coisa: é ir ao ginásio da moral e só fazer aquecimento.
E depois há o andar. O Matuto sempre desconfiou que se pode conhecer um país pelo caminhar das suas mulheres. A mulher brasileira não parece simplesmente caminhar. Leva consigo uma música. Uma elegância leve. Já o português, coitado, quando tenta o mesmo passo, parece estar a fugir duma abelha.
Drummond escreveu que "no meio do caminho tinha uma pedra". O Matuto acha que no meio do caminho brasileiro há sempre um jeitinho para contornar a pedra, um sorriso para explicar por que ela ali ficou e um samba para lhe cantar as saudades.
E o jeitinho, ah, o jeitinho. Onde outros encontram um problema, o brasileiro arranja uma saída. Há o jeitinho para entrar, o jeitinho para sair, o jeitinho para não pagar, o jeitinho para pagar menos, o jeitinho para conhecer alguém que conhece alguém. E depois há aquele jeitinho mais perigoso, que começa por parecer simpatia e acaba sendo um detestável tráfico de influências. Aí o jeitinho vira vício. O Matuto não sabe se isso é o
Brasil sendo brasileiro ou simplesmente a raça humana com sotaque tropical e óculos de sol.
É um povo de contradições. É capaz, num fósforo, de passar duma delicadeza comovente para uma grosseria que deixa qualquer português a procurar discretamente uma janela para fugir.
Mas talvez seja precisamente nesta bagunça que mora o Brasil. Não numa qualidade isolada, nem num defeito nacional, nem numa bandeira. O Brasil está naquela mistureba manhosa de alegria e cansaço, esperança e desconfiança, improvisação e saudade.
Dona Sirlei voltou a perguntar:
— Então, Matuto? O que é ser brasileiro?
Ele sorveu o café, olhou pela janela - Dona Sirlei levantou-se e atravessou a sala na cadência do Brasil brasileiro - pensou no café, nos jeitinhos, nas alegrias, nas contradições.
— Minha querida, Tom Jobim dizia que "o Brasil não é para principiantes". E eu — ainda não me formei.
E bebeu mais um café.