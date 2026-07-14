terça-feira, 14 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

O Matuto e a Hipersensibilidade

O Matuto acredita obstinadamente que Homero, Shakespeare, Camões, Eça ou Dostoiévski dificilmente sobreviveriam ao escrutínio das sensibilidades contemporâneas. Felizmente escreveram antes de existirem formulários de risco emocional.
Filipe Nunes
Filipe Nunes
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

O Matuto foi asmático durante muitos anos. A asma era uma visita caprichosa. Aparecia sempre em momentos inconvenientes. Atacava com a descida da noite. E retirava-se com o sol. Houve uma noite, em Londres, em que um jantar terminou numa farmácia. Com ameaça de balões de oxigénio, e tudo. Felizmente, passou.

A asma ensinou-lhe uma palavra bonita: hipersensibilidade.

Os médicos explicavam que certos pulmões reagiam exageradamente ao pó, ao pólen, ao frio ou ao perfume da namorada. O amor é cego, mas o nariz tem critérios muito próprios.

Foi precisamente essa palavra que surgiu, dias atrás, numa conversa na Casa das Pontes.

O Sr. Rocha, visita letrada das Pontes e homem que lê mais jornais do que o próprio quiosque, apareceu indignado.

— Hoje toda a gente parece ofender-se com qualquer coisa. Há uma hipersensibilidade no ar.

A Belinha, sempre prática, encolheu os ombros.

— Eu continuo apenas alérgica a camarão.

O Marcello, visita reaccionária das Pontes e especialista em conclusões definitivas, declarou sem hesitar:

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

— Antigamente havia alergias. Hoje há susceptibilidades.

O Matuto ficou a matutar. Lembrou-se de Marcel Proust, que vivera grande parte da vida a negociar tréguas com a asma. Talvez por isso tivesse aprendido a respirar tão bem dentro das frases.

Durante muitos anos acreditara que a asma era um problema dos pulmões. Os médicos diziam que a asma era uma hipersensibilidade dos brônquios. O Matuto começou a suspeitar que essa sensibilidade exagerada sofrera uma curiosa migração. Deixara os pulmões em paz e instalara-se de armas e bagagens na massa cinzenta.

Hoje há quem seja alérgico a opiniões diferentes.

Outros não suportam uma piada.

Há quem entre em aflição sempre que alguém discorda dele.

E existe já uma vasta população que exige avisos prévios garantindo que o espaço é seguro, inclusivo e emocionalmente confortável antes de se aventurar numa conferência ou ver um filme.

O Matuto acredita obstinadamente que Homero, Shakespeare, Camões, Eça ou Dostoiévski dificilmente sobreviveriam ao escrutínio das sensibilidades contemporâneas. Felizmente escreveram antes de existirem formulários de risco emocional.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Sr. Rocha informou então que certas universidades aconselham os alunos sobre conteúdos potencialmente perturbadores.

A Belinha franziu a testa.

— No meu tempo chamavam-se livros.

O Matuto sorriu. Lembrou-se de C. S. Lewis dizer que lemos para descobrir que não estamos sós. Agora havia quem abrisse um livro apenas para verificar se o autor não escondia ideias tóxicas.

Sempre acreditara que um bom livro servia precisamente para perturbar um bocadinho. Se um romance nunca incomoda ninguém, talvez seja apenas mobília. Kafka afirmava que “um livro é um machado para quebrar o mar gelado dentro de nós”.

O Marcello voltou a colocar ordem na casa.

— Fala-se muito de resiliência. Nunca houve tantos amortecedores.

Silêncio. Pareceu ao Matuto que aquela frase bastava.

Lá fora o Óscar, a lagartixa residente das Pontes, regalava-se ao sol. Descansava.

Sem terapeutas. Sem avisos prévios. Sem filtros emocionais. Sem necessidade de ambientes seguros.

Uma mosca pousou ao seu lado.

O Óscar não se ofendeu, nem exigiu um pedido de desculpas. Limitou-se a estender a língua. A mosca nem soube de que terra era.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As coisas são como são.

Temas

Opinião
Matuto

Leia também

O Matuto e a Hipersensibilidade

O Matuto acredita obstinadamente que Homero, Shakespeare, Camões, Eça ou Dostoiévski dificilmente sobreviveriam ao escrutínio das sensibilidades contemporâneas. Felizmente escreveram antes de existirem formulários de risco emocional.
Filipe Nunes

Notas avulsas ou talvez não: a educação permanente e o fogo que aceitamos como inevitável

O problema da nossa baixa competitividade está ligado, sobretudo, à falta de educação permanente e atualizada da nossa população. 
António Cluny

Citizen Vigilante

Este Citizien Vigilante é um alerta e foi produzido e realizado para ser um alerta e não, como foi alegado, um incentivo.
Diogo Pacheco de Amorim

Mais vistos

Destaques