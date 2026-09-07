Sabe o que é farmar aura? Já mandou um six seven hoje?

Há uma nova língua a nascer diante dos nossos olhos. Não é português, não é inglês, não é um código linguisticamente, até ao momento, conhecido. É a língua do TikTok, dos videojogos, dos memes e dos adolescentes que parecem ter descoberto que dizer uma palavra em português já não dá aura suficiente.

Agora farma-se aura, manda-se um six seven. É tudo cringe, random, bro, vibe, slay ou NPC.

A linguagem juvenil sempre foi uma espécie de laboratório. Os jovens inventam, deformam, importam, abreviam e transformam palavras. Fazem-no para pertencer a um grupo, para criar cumplicidade e, sobretudo, para se diferenciarem dos adultos. A língua é também identidade.

O problema começa quando deixamos de criar e passamos apenas a importar.

Hoje, grande parte desta nova linguagem nasce nas redes sociais, nos videojogos, nos vídeos curtos e nos conteúdos em inglês. As palavras atravessam fronteiras à velocidade de um scroll. Uma expressão aparece num vídeo nos Estados Unidos e, poucas horas depois, já está na boca de adolescentes em Lisboa, Madrid ou Paris.

Farmar aura é um excelente exemplo: uma expressão construída a partir do universo dos jogos (farmar, acumular, conseguir) aplicada à ideia de ganhar aura, isto é, presença, estatuto, carisma. Já six seven, popularizado pela cultura viral das redes sociais, funciona muitas vezes menos pelo seu significado literal do que pelo reconhecimento imediato de quem pertence ao código.

E talvez seja essa a questão: a nova linguagem não serve, apenas, para comunicar. Serve para reconhecer quem está dentro e quem está fora.

É quase uma senha.

O adolescente diz uma expressão. O amigo ri-se. O adulto pergunta: “O que é que isso quer dizer?” E pronto. Está oficialmente excluído da conversa.

Não devemos, por isso, entrar em pânico. A língua portuguesa não vai desaparecer porque os jovens dizem bro, cringe ou six seven. Uma língua viva é uma língua que muda.

Mas também não devemos fingir que todas as mudanças são neutras.

Quando uma palavra portuguesa é substituída por uma estrangeira porque é mais divertida, mais viral ou simplesmente porque aparece mais vezes no TikTok, perdemos alguma coisa. Não necessariamente uma palavra, mas uma possibilidade, uma marca, uma impressão digital.

Porque uma língua é feita também daquilo que conseguimos dizer com ela.

Podemos “farmar aura”, podemos mandar um six seven, podemos falar em cringe, mas seria uma pena chegarmos a uma geração que sabe dizer tudo em inglês, em código de internet e em três segundos de vídeo e que já não encontra palavras portuguesas para dizer aquilo que sente.

A língua dos jovens não é uma ameaça.

É um espelho.

E talvez o verdadeiro desafio seja garantir que, enquanto inventam novas palavras, não se esqueçam de inventar também novas formas de comunicar em português.

Não me interpretem mal. A língua sempre mudou. Os jovens sempre inventaram palavras, gírias e expressões. Faz parte da vitalidade de qualquer idioma. Mas há uma grande diferença entre renovar uma língua e desistir dela, pois uma coisa é criar, outra, é importar tudo.

Estamos a assistir a uma espécie de colonização linguística feita à velocidade de um vídeo de quinze segundos. Já não precisamos de um país para nos colonizar. Basta um algoritmo.

E o mais curioso é que, muitas vezes, nem sequer importamos palavras porque não existem equivalentes em português. Importamo-las porque aparecem no ecrã.

Temos vergonha alheia, mas dizemos cringe.

Temos aleatório, mas dizemos random.

Temos irmão, amigo, meu, mas dizemos bro.

Temos clima, ambiente, energia, mas precisamos de vibe.

E agora até podemos farmar aura.

Talvez daqui a pouco deixemos de ter carisma porque, aparentemente, temos de farmar aura.

O problema não é o bro. O problema é quando já não sabemos viver sem ele.

Porque as palavras não são apenas ferramentas. São memória. São cultura. São uma forma de pensar.

Quando abandonamos uma palavra, não estamos, necessariamente, a perder uma relíquia. Mas quando começamos a substituir, sistematicamente, palavras portuguesas por estrangeirismos que não acrescentam absolutamente nada, estamos a empobrecer o nosso vocabulário por preguiça ou, pior, por moda.

E aqui está a parte, verdadeiramente, polémica: talvez uma geração que passa horas a comunicar nunca tenha comunicado tão pouco.

Milhões de vídeos. Milhões de comentários. Milhões de mensagens.

E cada vez menos palavras.

Bro, lol, cringe, six seven.

Está dito.

Ou quiçá não.

Talvez o six seven seja, precisamente, isso: uma expressão que funciona porque não precisa de fazer sentido. Basta pertencer ao grupo.

E talvez seja esse o verdadeiro poder da nova linguagem: não dizer mais, mas mostrar a que grupo pertencemos.

Os jovens não estão a destruir o português. Seria exagerado dizê-lo.

Mas estão a criar uma língua paralela, moldada por algoritmos, tendências que duram uma semana e expressões que amanhã já ninguém se lembrará de onde vieram.

E nós, adultos, fazemos aquilo que todas as gerações anteriores fizeram: reclamamos.

Só que desta vez há uma diferença.

Antes, uma gíria nascia numa rua, numa escola, num bairro, numa música.

Hoje, pode nascer do outro lado do planeta e chegar a milhões de jovens num abrir e fechar de olhos.

Por isso, não tenho medo de que os jovens “matem” o português.

Tenho medo de que um dia tenham tantas palavras virais na cabeça que já não tenham palavras próprias para dizerem aquilo que sentem.

Nesse dia, podem até ter muita aura.

Mas talvez já não tenham palavras para explicar porquê.

Escritora, Docente e Educadora Social



