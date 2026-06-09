Roberto Martínez e a língua como tática de jogo

Ao utilizar o português, Martínez consegue estabelecer uma ligação mais direta com os jogadores, favorecendo um ambiente de maior confiança e compreensão mútua. Esta proximidade é particularmente importante numa seleção nacional, onde o tempo de trabalho é reduzido e a construção de uma identidade coletiva deve ocorrer de forma rápida e eficaz.

Roberto Martínez assumiu o comando da Seleção Portuguesa de Futebol em janeiro de 2023, iniciando uma nova etapa na história do futebol português. Com uma carreira consolidada como treinador e uma vasta experiência internacional, Martínez encontrou em Portugal um contexto exigente, marcado por uma forte tradição futebolística e por elevadas expectativas em relação aos resultados da seleção. Para além dos desafios táticos e competitivos, a sua integração passou também pela adaptação à cultura portuguesa, sendo a aprendizagem da língua um elemento essencial nesse processo.

A língua é um dos principais instrumentos de liderança e comunicação. Embora o espanhol seja relativamente próximo do português, as diferenças existentes podem gerar dificuldades na transmissão de ideias mais complexas ou na interpretação de nuances culturais. Consciente desta realidade, Roberto Martínez procurou desenvolver as suas competências linguísticas em português, demonstrando uma atitude de respeito e compromisso para com o país que passou a representar. Esta dedicação foi bem recebida por jogadores, dirigentes e adeptos, que reconheceram o esforço do treinador em aproximar-se da realidade portuguesa.

No contexto desportivo, a capacidade de comunicar na língua dos atletas pode trazer vantagens significativas. Um treinador não se limita a transmitir instruções técnicas; é também responsável por motivar, corrigir, inspirar e gerir relações humanas dentro do grupo. Ao utilizar o português, Martínez consegue estabelecer uma ligação mais direta com os jogadores, favorecendo um ambiente de maior confiança e compreensão mútua. Esta proximidade é particularmente importante numa seleção nacional, onde o tempo de trabalho é reduzido e a construção de uma identidade coletiva deve ocorrer de forma rápida e eficaz.

Além do contacto com os atletas, a aprendizagem da língua portuguesa revelou-se importante na relação com a comunicação social e com os adeptos. As conferências de imprensa representam momentos fundamentais para explicar decisões, analisar resultados e transmitir mensagens ao país. Sempre que Roberto Martínez utiliza o português, mesmo que com algumas limitações naturais de quem continua a aprender, transmite uma imagem de empenho e respeito pela cultura nacional. Esse esforço contribui para criar uma relação mais próxima com os portugueses e reforça a sua credibilidade enquanto líder da seleção.

A aprendizagem de uma nova língua envolve, não apenas, a aquisição de vocabulário e regras gramaticais, mas também a compreensão de referências culturais, expressões idiomáticas e formas de comunicação próprias de cada sociedade. Neste sentido, o percurso de Roberto Martínez reflete uma vontade genuína de integração.

Num mundo cada vez mais globalizado, em que treinadores e jogadores trabalham frequentemente em países diferentes dos seus, a capacidade de adaptação cultural tornou-se uma competência fundamental. Roberto Martínez constitui um exemplo dessa realidade, mostrando que o sucesso de um líder não depende apenas dos conhecimentos técnicos, mas também da sua disponibilidade para aprender, ouvir e integrar-se no contexto em que trabalha.

A língua pode ser, neste contexto, uma poderosa ferramenta de liderança, união e construção de confiança, elementos indispensáveis para alcançar o sucesso ao mais alto nível do futebol internacional.

Força, Portugal!

Docente, Escritora e Educadora Social