Memórias de verão, âncoras de vida

Parece que estamos a transformar as férias numa competição. Quem viaja mais longe, quem fica no hotel mais caro, quem visita mais lugares, quem publica a fotografia mais bonita, quem consegue mostrar nas redes sociais que está a ter “as férias perfeitas”.

Há uma coisa que só aprendemos, verdadeiramente, quando crescemos: as férias não são apenas os dias que passamos longe do trabalho ou da escola, são pedaços de vida que ficam guardados na memória.

Quando somos crianças, não pensamos nisso. Queremos apenas que as férias cheguem. Queremos praia, liberdade, noites longas, gelados, brincadeiras e tempo. Muito tempo. Não sabemos que estamos a construir algumas das memórias que, décadas mais tarde, nos devolverão um sorriso.

E talvez seja, precisamente, por não o sabermos que conseguimos vivê-las tão intensamente.

Hoje, porém, parece que estamos a transformar as férias numa competição. Quem viaja mais longe, quem fica no hotel mais caro, quem visita mais lugares, quem publica a fotografia mais bonita, quem consegue mostrar nas redes sociais que está a ter “as férias perfeitas”.

Mas será que estamos realmente a viver melhor?

É uma pergunta incómoda, mas necessária.

Uma criança não precisa de umas férias extraordinárias para ser feliz. Precisa de tempo. Precisa de atenção. Precisa de adultos disponíveis. Precisa de brincar sem olhar para o relógio. Precisa de se sujar, de correr, de inventar histórias, de fazer perguntas e até de se aborrecer.

Sobretudo, precisa de sentir que aquele momento é importante.

As melhores memórias da infância raramente têm um preço elevado.

Muitas vezes, estão numa tarde interminável na praia. Numa ida à aldeia dos avós. Num passeio de bicicleta. Numa viagem de carro em família. Num jantar no terraço. Numa brincadeira entre irmãos. Num banho no mar ao fim do dia. Numa noite em que se ficou acordado até mais tarde porque no dia seguinte não era preciso levantar cedo.

São momentos, aparentemente, insignificantes.

Mas é precisamente deles que a memória se alimenta.

Na idade adulta, quando a vida começa a ser feita de horários, reuniões, contas, responsabilidades, trânsito, mensagens e notificações, percebemos o verdadeiro valor daquele tempo que, em crianças, nos parecia infinito.

E, então, algo extraordinário acontece.

Basta sentirmos o cheiro do protetor solar, ouvirmos uma determinada música ou sentirmos o cheiro da maresia para regressarmos instantaneamente a um verão de há vinte, trinta ou quarenta anos.

Não regressamos apenas a um lugar. Regressamos a quem éramos.

É por isso que criar memórias durante as férias é tão importante. Elas tornam-se uma espécie de arquivo emocional a que recorremos ao longo da vida.

Quando estamos felizes, recordamos.

Quando estamos tristes, recordamos.

Quando sentimos saudades de alguém que já partiu, recordamos.

Quando precisamos de perceber de onde viemos, recordamos.

As memórias não mudam o passado. Mas podem mudar a forma como enfrentamos o presente e o futuro.

E é aqui que os adultos têm uma responsabilidade enorme.

Estamos a criar as memórias dos nossos filhos.

Cada verão que lhes proporcionamos está a construir, silenciosamente, uma parte da sua história. Um dia, quando forem adultos e tiverem as suas próprias preocupações, poderão lembrar-se daqueles verões.

Talvez seja tempo de repensarmos o conceito de férias.

Não precisamos de preencher todos os dias. Não precisamos de transformar cada semana num itinerário turístico. Não precisamos de fotografar cada refeição, cada praia e cada pôr do sol.

Precisamos, talvez, de recuperar uma palavra que parece ter desaparecido do vocabulário moderno: presença.

Estar verdadeiramente presente. Sem notificações. Sem pressa. Sem a obsessão de registar tudo.

Porque há férias que terminam quando regressamos a casa, e outras que nunca terminam verdadeiramente. Ficam guardadas num lugar especial da nossa memória, à espera de serem revisitadas muitos anos depois. Um cheiro, uma música, uma fotografia antiga, o sabor de uma fruta ou som das ondas podem ser suficientes para nos transportar, por breves instantes, para aquele verão em que fomos crianças ou adolescentes.

É curioso pensar que, quando estamos de férias, raramente temos consciência de que estamos a construir memórias. Vivemos os dias. Corremos para a praia, mergulhamos no mar, brincamos até anoitecer, fazemos viagens, conhecemos lugares, discutimos por coisas insignificantes, rimos sem motivo e inventamos aventuras. Não sabemos, naquele momento, que algumas dessas experiências irão acompanhar-nos durante décadas.

É precisamente aí que reside uma das maiores riquezas das férias de verão: não são apenas uma interrupção da rotina. São também uma oportunidade para criar referências emocionais que podem permanecer connosco durante toda a vida.

Na infância, as férias parecem intermináveis. Um dia de praia pode parecer uma eternidade. Uma semana na aldeia, na casa dos avós ou junto ao mar parece durar meses. Na idade adulta, porém, o tempo ganha outra velocidade. Os dias sucedem-se, os compromissos multiplicam-se, o trabalho ocupa grande parte da nossa existência e, muitas vezes, percebemos que os verões já não têm a mesma duração emocional.

Talvez por isso as memórias das férias da infância adquiram um valor tão especial.

Recordamos aquela casa, mesmo que hoje já não exista. Recordamos os amigos com quem brincávamos durante horas, alguns dos quais nunca mais vimos. Recordamos os avós sentados à porta, os almoços demorados, as noites quentes, as viagens de carro, as discussões entre irmãos, os gelados comprados depois da praia e até os momentos que, na altura, nos pareciam aborrecidos.

Porque a memória não guarda apenas acontecimentos. Guarda, sobretudo, emoções.

E é essa dimensão emocional que faz com que determinadas experiências resistam ao tempo.

Na vida adulta, quando enfrentamos períodos de maior pressão, é frequente procurarmos, consciente ou inconscientemente, essas memórias. Voltamos mentalmente a lugares onde nos sentimos seguros. Relembramos pessoas que nos fizeram felizes. Recuperamos sensações associadas a uma época em que tínhamos menos responsabilidades e mais tempo para simplesmente estar.

As memórias das férias podem funcionar, assim, como pequenas âncoras emocionais.

Não resolvem os problemas do presente, naturalmente. Mas podem recordar-nos quem fomos, o que nos fez felizes e quais eram as coisas que, verdadeiramente, valorizávamos antes de a vida se tornar excessivamente ocupada.

Por isso, criar memórias nas férias é também uma forma de investir no futuro.

Quando levamos os nossos filhos à praia, fazemos uma viagem em família ou simplesmente passamos uma tarde sem telemóveis a jogar, conversar ou caminhar, estamos a fazer muito mais do que preencher o tempo. Estamos a oferecer-lhes experiências que poderão tornar-se parte da sua identidade.

E talvez este seja um dos maiores erros dos adultos: pensar que as crianças precisam de férias extraordinárias.

Não precisam.

Não precisam de hotéis de luxo, viagens intercontinentais ou programas permanentemente preenchidos. Muitas vezes, as memórias mais fortes nascem das coisas mais simples: uma tenda montada no jardim, uma noite a dormir fora de casa, um passeio de bicicleta com os amigos, uma corrida na areia, uma história contada pelos avós ou uma caminhada sem destino.

Porque as melhores férias nem sempre são as que nos levaram mais longe, mas as que mais longe nos levaram.