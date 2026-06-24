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CR7, o lugar de uma lenda

Cristiano Ronaldo continua a ser uma das maiores figuras da história do futebol, mas a idade trouxe mudanças naturais ao seu rendimento dentro da seleção portuguesa. Aos 41 anos, já não apresenta a mesma explosão física, intensidade na pressão ou capacidade de repetir movimentos de alta intensidade, durante todo o jogo, como nos anos em que dominava pela velocidade e pela aceleração.
Filipa Dâmaso
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Na seleção, isso torna-se especialmente visível porque o futebol internacional é cada vez mais rápido, mais físico e exige grande mobilidade ofensiva e defensiva. Ronaldo mantém qualidades que continuam a fazer diferença — posicionamento, finalização, experiência, liderança e presença na área — mas já depende mais da equipa para criar espaço e oportunidades.

Isto não significa que tenha deixado de ser útil ou decisivo. Significa que o papel dele mudou. Em vez de ser o jogador que carregava a equipa sozinho durante 90 minutos, hoje tende a funcionar melhor como referência ofensiva, aproveitando momentos específicos do jogo e a qualidade dos colegas à sua volta.

O desafio para a seleção portuguesa não passa apenas por avaliar a idade de Ronaldo, mas por encontrar o equilíbrio entre respeitar o legado de um jogador histórico e adaptar o modelo de jogo às exigências atuais. Muitas seleções fizeram esse processo com grandes nomes: manter a influência técnica e emocional do veterano, sem depender exclusivamente dele para manter o nível competitivo.

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No caso de Portugal, o debate acaba por ser menos sobre se Ronaldo ainda tem qualidade — porque continua a marcar e a contribuir — e mais sobre se o contexto tático e o tempo de utilização permitem extrair o melhor rendimento possível nesta fase da carreira.

Um dos temas mais debatidos em torno de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa é a marcação de livres diretos. Durante muitos anos, esta foi uma das imagens de marca do jogador: a preparação característica, a potência do remate e a capacidade de decidir jogos em momentos importantes. No entanto, com o passar do tempo, surgiu o debate sobre se deve continuar a assumir essa responsabilidade de forma tão regular.

A questão não passa pela qualidade histórica de Ronaldo na bola parada, mas pela adaptação ao momento atual da equipa. O futebol moderno valoriza cada vez mais a eficácia e, em determinados contextos, Portugal dispõe de jogadores com características diferentes para esse tipo de lance, oferecendo mais variedade nas soluções ofensivas.

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Defender que Cristiano Ronaldo não deve marcar todos os livres não significa retirar importância ao seu papel na seleção. Pelo contrário, pode significar otimizar o seu rendimento, preservando energia para zonas onde continua a ser particularmente decisivo — dentro da área, na finalização e nos momentos de maior pressão competitiva.

Num grupo com várias opções técnicas, distribuir responsabilidades pode tornar Portugal mais imprevisível e aumentar a eficácia ofensiva. O debate, por isso, não é sobre estatuto ou legado, mas sobre encontrar as decisões que melhor servem o rendimento coletivo da equipa.

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