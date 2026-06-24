CR7, o lugar de uma lenda

Cristiano Ronaldo continua a ser uma das maiores figuras da história do futebol, mas a idade trouxe mudanças naturais ao seu rendimento dentro da seleção portuguesa. Aos 41 anos, já não apresenta a mesma explosão física, intensidade na pressão ou capacidade de repetir movimentos de alta intensidade, durante todo o jogo, como nos anos em que dominava pela velocidade e pela aceleração.

Na seleção, isso torna-se especialmente visível porque o futebol internacional é cada vez mais rápido, mais físico e exige grande mobilidade ofensiva e defensiva. Ronaldo mantém qualidades que continuam a fazer diferença — posicionamento, finalização, experiência, liderança e presença na área — mas já depende mais da equipa para criar espaço e oportunidades.

Isto não significa que tenha deixado de ser útil ou decisivo. Significa que o papel dele mudou. Em vez de ser o jogador que carregava a equipa sozinho durante 90 minutos, hoje tende a funcionar melhor como referência ofensiva, aproveitando momentos específicos do jogo e a qualidade dos colegas à sua volta.

O desafio para a seleção portuguesa não passa apenas por avaliar a idade de Ronaldo, mas por encontrar o equilíbrio entre respeitar o legado de um jogador histórico e adaptar o modelo de jogo às exigências atuais. Muitas seleções fizeram esse processo com grandes nomes: manter a influência técnica e emocional do veterano, sem depender exclusivamente dele para manter o nível competitivo.

No caso de Portugal, o debate acaba por ser menos sobre se Ronaldo ainda tem qualidade — porque continua a marcar e a contribuir — e mais sobre se o contexto tático e o tempo de utilização permitem extrair o melhor rendimento possível nesta fase da carreira.

Um dos temas mais debatidos em torno de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa é a marcação de livres diretos. Durante muitos anos, esta foi uma das imagens de marca do jogador: a preparação característica, a potência do remate e a capacidade de decidir jogos em momentos importantes. No entanto, com o passar do tempo, surgiu o debate sobre se deve continuar a assumir essa responsabilidade de forma tão regular.

A questão não passa pela qualidade histórica de Ronaldo na bola parada, mas pela adaptação ao momento atual da equipa. O futebol moderno valoriza cada vez mais a eficácia e, em determinados contextos, Portugal dispõe de jogadores com características diferentes para esse tipo de lance, oferecendo mais variedade nas soluções ofensivas.

Defender que Cristiano Ronaldo não deve marcar todos os livres não significa retirar importância ao seu papel na seleção. Pelo contrário, pode significar otimizar o seu rendimento, preservando energia para zonas onde continua a ser particularmente decisivo — dentro da área, na finalização e nos momentos de maior pressão competitiva.

Num grupo com várias opções técnicas, distribuir responsabilidades pode tornar Portugal mais imprevisível e aumentar a eficácia ofensiva. O debate, por isso, não é sobre estatuto ou legado, mas sobre encontrar as decisões que melhor servem o rendimento coletivo da equipa.