Primeiro de agosto, primeiro de inverno

Ainda há pouco as férias de verão estavam a começar e pareciam um período ao qual não se avistava o fim. Quando as crianças perguntavam quanto tempo iriam ficar sem escola, os pais pensavam: ‘uma eternidade’. Mas os dias menos quentes, os aguaceiros, a água do mar mais fria, começam a anunciar o fim de mais um ciclo. Enquanto as filas intermináveis nos hipermercados e as enchentes nas zonas de papelaria vaticinam o início de um outro: as aulas estão quase a começar.

Esta mudança, a que assistimos todos os anos, implica, para cada criança e família, uma reorganização.

Os longos meses de férias trazem com eles uma série de benefícios que deixam saudades ao longo do ano: a liberdade, a ausência de horários, a falta de responsabilidades escolares e também a proximidade da família. Durante o verão os pais estão mais disponíveis e os irmãos têm mais tempo para brincar – e também para implicar. Fazem-se programas mais do agrado dos mais novos, como ir à praia ou à piscina, jogam-se vários tipos de jogos e conversa-se mais. O tempo parece esticar, há menos regras e menos obrigações e as gerações aproximam-se. Em Setembro, o relógio volta a comandar os dias, os horários tornam-se mais apertados e a disponibilidade que no verão parecia natural volta a estar condicionada.

Muitas vezes, antes do início das aulas as crianças começam a ficar mais inquietas, porque esta mudança, além das responsabilidades que daí advêm, é também uma altura de separação. Da casa, do tempo, da liberdade e também dos pais. Estes, muitas vezes, escondidos atrás das intermináveis listas de material escolar, tentam também esconder alguma tristeza que esta mudança implica.

O regresso depende ainda de uma série de fatores que podem transformar essa experiência. As mudanças de escola, de professores ou de amigos são capazes de acordar inseguranças que ficaram adormecidas durante a tranquilidade do verão. Para algumas crianças regressar significa reencontrar um lugar conhecido, enquanto para outras significa descobrir um território completamente novo.

Muitas vezes os adultos tendem a desvalorizar estas transições, as emoções e os receios que elas acarretam: ‘As crianças adaptam-se facilmente a tudo. Os pais é que sofrem’, asseguram eles. Mas nem sempre é assim tão simples e, ainda que possa correr bem, isso não significa que as crianças não possam sofrer, sentir medo ou chegar a perder algumas noites de sono.

Se, por um lado, não é benéfico amedrontar as crianças com as inseguranças e receios dos pais, por outro a frase ‘Vai correr tudo bem, não há razão para teres medo’ pode ser mais tranquilizadora para os pais do que para os filhos. É claro que muitas crianças querem ouvir que vai correr tudo bem e precisam que os adultos lhes transmitam essa segurança. Mas também querem ser ouvidas e compreendidas nos seus receios. Precisam de encontrar espaço no outro para poder viver e pensar a sua tristeza, a sua ansiedade e os seus medos, sem esbarrar na parede do ‘não precisas de ter medo’.

Talvez o papel do adulto não seja retirar imediatamente esse medo, mas estar disponível para o acompanhar, sem o desvalorizar ou ter receio dele. Talvez a criança precise de poder falar sobre o que a inquieta e sentir que, mesmo sem sabermos exatamente o que está para vir, haverá sempre alguém disponível para a acompanhar.

Talvez seja por tudo isto que Setembro tem qualquer coisa de melancólico além da mudança do tempo. Não estamos apenas a preparar material escolar e a reorganizar horários, mas também a preparar-nos para os deixar ir. Não podemos garantir-lhes que tudo correrá bem, mas podemos assegurar que não estarão sozinhos. E talvez essa seja a maior segurança que lhes podemos oferecer.