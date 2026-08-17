O prazer de fazer uma caderneta em conjunto

Chegavam a ser dezenas de pessoas com montinhos de cromos que passavam de mão em mão.

Esta semana, os meus filhos completaram a caderneta do Mundial. O que há três meses parecia uma missão impossível, quando olhávamos para um molho de páginas com 980 espaços em branco, acabou por se tornar mais simples do que imaginávamos.

Mas esta caderneta foi especial. Envolveu não só os mais pequenos, mas também muitos graúdos, que recuperaram o entusiasmo de ‘fazer uma caderneta’, como antigamente se dizia.

Quem não se lembra da sensação de comprar ou receber uma carteirinha de cromos? De abrir aquele pacotinho pequenino e começar a retirar os cromos, um a um, na expectativa do que iria sair? Do entusiasmo quando aparecia uma carta brilhante? Do prazer de colar os cromos na caderneta e de a ver cada vez mais preenchida? De fazer a grelha dos cromos num papel quadriculado que se ia enchendo de cruzinhas? De trocar cromos na escola?

Para muitos, tal como aconteceu connosco, só foi possível completar a caderneta apesar das vezes em que os cromos estiveram esgotados e depois de a escola ter terminado – limitando as possibilidades de troca – porque o país viveu intensamente esse espírito e o objetivo comuns.

Houve vários locais onde as pessoas se reuniram para fazer trocas. Chegavam a ser dezenas de pessoas nos sítios mais inesperados, com folhas impressas ou papelinhos escritos à mão e montinhos de cromos que passavam de mão em mão. O entusiasmo era tão grande por parte dos filhos como dos pais, dos tios ou dos avós.

Uniam-se quando surgia alguém a quem já só faltava um cromo, muitas vezes o mais improvável, de um país insuspeito ou de um jogador desconhecido, anunciado em código: «Só me falta o BIH 5!», «Só preciso do CUW 3!»

Esta caderneta trouxe às crianças a possibilidade de completar uma coleção que parecia interminável, muitas vezes graças ao dinamismo dos mais velhos, que alinharam na brincadeira, organizaram e participaram nos encontros de trocas, trocaram cromos com colegas de trabalho e amigos e ajudaram a procurar e a colar os que faltavam.

Num mundo demasiado sério e rápido, onde por vezes nos esquecemos do essencial, onde o digital e as obrigações consomem tanto dos nossos dias, esta simples caderneta permitiu reacender uma série de coisas simples e significativas: a relação com os outros, os encontros improváveis, o tempo com os mais novos, os entusiasmos partilhados, o prazer de brincar e de desejar alguma coisa em conjunto.

Os últimos três cromos da caderneta dos nossos filhos foram trazidos pelo pai: um, trocado com um menino na rua; os outros dois, com um amigo.

O entusiasmo de finalmente colar os cromos que faltavam e concluir a caderneta foi vivido por todos. Houve rituais e cânticos próprios de quem finalmente termina qualquer coisa há muito desejada.