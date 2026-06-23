O Algoritmo e a IA estão a transformar o comportamento humano

Muitas vezes se fala no Algoritimo e na Inteligência Artificial (IA) e a sua aplicação, mas ainda está distante para a maioria dos cidadãos.

O que é afinal o Algoritmo? É uma sequência finita de instruções lógicas e bem definidas, planeadas para resolver um problema ou executar uma tarefa especifica. Em termos simples, um algoritmo é um conjunto de etapas definidas e projetadas para realizar um objetivo específico. Podemos definir um Algoritmo como uma sequência de raciocínios, instruções ou operações para alcançar um objetivo. Existem três tipos principais de Algoritmos: o sequencial, o condicional e o de repetição. Quais os benefícios do Algoritmo? Na eficiência, na precisão e na automatização de tarefas, libertando os seres humanos para se concentrarem em atividades mais complexas e criativas, aumentando a produtividade eficiência em diversos sectores, desde a indústria até aos serviços financeiros.

A IA é a capacidade de máquinas e sistemas computacionais imitarem funções cognitivas humanas, como aprender, raciocinar, planejar e tomar decisões. A Inteligência Artificial é considerada a ‘tecnologia que define o futuro’. O que é exatamente a IA e de que forma afeta as nossas vidas? A IA é a capacidade que uma máquina tem para reproduzir competências semelhantes às humanas, no raciocínio, a aprendizagem, o planeamento e a criatividade.

A Inteligência Artificial é considerada primordial para a transformação da sociedade e tornou-se uma prioridade da UE e está a proporcionar aos cidadãos cuidados de saúde melhorados, automóveis e outros transportes mais seguros, um acesso a produtos e serviços personalizados e pode tornar o local de trabalho mais seguro, tendo em conta que os robôs podem ser usados para as tarefas de maior risco e contribuir para a criação de novos postos de trabalho, porque as empresas que utilizam a IA são mais produtivas e aumentam o seu volume de negócios.

A maioria dos países está a utilizar o Algoritmo e a Inteligência Artificial e os que mais recorrem à IA são os mais desenvolvidos. Na UE 25% das empresas recorre a estas ferramentas, e no que diz respeito à utilização individual 68% dos europeus já utilizam ou recorrem a estas ferramentas. Nos Estados Unidos da América cerca de 53% das instituições de ensino superior já adotam a IA os estudantes universitários cerca de 90% e na investigação cerca 84%. A nível europeu a utilização é mais de 80% entre os estudantes universitários e as empresas utilizam a inteligência artificial em cerca de 20%. Na China, cerca de 30% da indústria utiliza a IA, mas nas fábricas-piloto de sectores de alta tecnologia, o uso da IA ultrapassa os 70%.

Portugal: Cerca de 11,5% das empresas recorrem a tecnologias de Inteligência Artificial (ainda temos muito caminho para nos aproximarmos da UE). Nas grandes empresas, com mais de 250 trabalhadores 49,1% já recorrem à IA. No ensino superior, cerca de 80% dos estudantes utilizam a IA e na investigação 52,9%. Nas instituições já adotaram IA cerca de 42,6%. Estes dados vêm demonstrar a alta qualidade do nosso ensino universitário e na investigação, com uma grande procura dos nossos diplomados a nível global.

Estando Portugal num enorme progresso na utilização destas ferramentas ‘Algoritmo e Inteligência Artificial’, a Fundação Champalimaud é considerada a 4.ª melhor instituição de saúde do mundo na área do Algoritmo e da Inteligência Artificial.

Trabalhar com o Algoritmo e a Inteligência Artificial é aprender a transformar o comportamento humano.

Professora universitária de Gestão e Economia