Em 2018, numa volta memorável ao Lago de Garda, no Norte de Itália, fiz uma paragem obrigatória em Sirmione. Há muito para ver, além do Castello Scaligero e a sua doca muralhada, mas um dos meus primeiros objectivos era o Hotel Eden. Ezra Pound estava aí hospedado quando, em Maio de 1920, fez um convite a James Joyce, escrevendo: «Aqui estou em casa. Não sei quais são as suas obrigações em Trieste nem se está com saúde suficiente para a viagem, mas gostaria que passasse uma semana aqui comigo (“por minha conta”, como meu convidado, ou como quiser) O local vale bem a viagem de comboio. Tem a garantia de Catulo e a minha.»

Tais palavras convenceram Joyce, que detestava viajar, e chegou de barco a Sirmione, juntamente com o seu filho Giorgio, no mês seguinte. Depois de sete anos de correspondência regular, os autores encontraram-se finalmente em pessoa naquele local maravilhoso.

O Hotel Eden ainda existe e recebe alguns dos milhares de visitantes que lotam as ruas. Enquanto pensava que, nesta era do turismo de massas, Pound dificilmente repetiria as palavras que dirigiu ao escritor irlandês, invejei os gelados que via nas mãos de tantos transeuntes…

O calor apertava e rapidamente detectei uma geladaria. Mas, antes de entrar, a estranheza pelo que estava a ver deteve-me. De fora, observei uma jovem que, ao balcão, ia dando a provar os vários sabores de gelado ao pequeno cão que segurava ao colo. Foi então que li tratar-se de uma geladaria e pastelaria «para cães», que abrira no mês anterior! Não era apenas a expressão «vida de cão» que perdia o significado, era uma manifestação de que a relação entre os homens e os animais perdia o sentido.

Recordei este momento ao ler uma peça no diário francês Le Figaro, no final deste Agosto, sobre a Coreia do Sul, país onde 30% da população tem animais de estimação e que é, simultaneamente, o que tem a taxa de fertilidade mais baixa do mundo. O artigo integrava uma série de Verão dedicada a «loucuras asiáticas», mas o que li é apenas o cúmulo daquilo a que assistimos já no Ocidente. Celebridades caninas nas redes sociais, pratos gourmet, carrinhos de bebés para cães, ou óculos anti-UV, até às cerimónias fúnebres, há tudo o que se possa imaginar para os animais domésticos! Uma das coreanas citadas diz sem rodeios que «os cães são os novos bebés» e outra afirma que «existe uma ligação entre a baixa natalidade e o entusiasmo pelos animais». Seja pelos elevados custos ou pela pressão social, em Seul é notória a grande substituição das crianças pelos animais de companhia.

Os grandes autores são visionários e, sobre este tópico, Drieu La Rochelle teve uma clara antevisão. Em La femme au chien, uma das suas doze novelas publicadas no volume Journal d’un homme trompé, de 1934, descreve uma senhora que tratava o seu pequinês como uma pessoa.

Nesse texto espirituoso, que é também uma observação sociológica, há uma passagem que reflecte este fenómeno que a pós-modernidade agudizou: «As mulheres, quando não se dedicam às tarefas da amante ou da mãe, estão muito mais distantes da natureza do que os homens mais abstractos; são todas sociais. Por isso, a senhora não via de todo no Bijou o fantasma da floresta, o possuído pelos deuses, selvagem, caloroso e enigmático: vestia-o com os retalhos frívolos e gastos da sua vida pessoal que, sem dúvida, não tinha corrido como devia; e contava-lhe histórias de porteira. Nela, pobre mulher perdida na ignomínia intelectual das cidades, o diálogo entre o homem e o mundo, entre o homem e os deuses, estava reduzido ao mais ténue, ao mais fútil solilóquio perante um pobre ouvinte, nos olhos do qual a domesticação tinha apagado o reflexo profundo e a quem tinham enfiado um casaco. Pobre senhora, atroz senhora, como nos parecemos com ela!»