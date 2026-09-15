O reaccionário de esquerda e a Nova Direita

Filósofo, sociólogo e professor universitário, Julien Freund (1921-1993) foi um continuador de Carl Schmitt e um dos principais responsáveis pela introdução do seu pensamento em França, bem como o principal divulgador de Max Weber, tanto pelas traduções para francês que fez da sua obra, como pelos estudos que lhe dedicou. Foi igualmente um pensador original e prolífico, cuja influência se alastrou a vários domínios das ciências sociais. A sua proximidade com a chamada Nova Direita, de Alain de Benoist, valeu-lhe vários ataques aos quais reagiu com firmeza, presciência e humor.

Freund definia-se como «francês, gaullista, europeu e regionalista», ou por vezes, com ironia, como «reaccionário de esquerda», mas as suas características mais marcantes, notadas por quem com ele privou, eram a sua boa disposição e a gargalhada estrondosa.

Em Portugal foram traduzidos e publicados dois livros da sua autoria, O que é a política? e As teorias das ciências humanas, ambos em 1977, e a sua influência fez-se sentir em especial nos anos 80 do século passado até que passou ao esquecimento.

À pergunta «O que é a política?», Freund respondia no seu ensaio: «Podemos basear-nos nas relações e correlações entre os diversos pressupostos: comando e obediência, privado e público, amigo e inimigo. Parece-nos, no entanto, que a melhor maneira consiste em caracterizá-la pelo encadeamento das dialécticas que estes pressupostos orientam. A política é, então, a actividade social que tem como objectivo garantir, pela força, geralmente apoiada no direito, a segurança exterior e a concórdia interna de uma unidade política particular, salvaguardando a ordem no meio de lutas que têm origem na diversidade e divergência das opiniões e interesses.» Nota-se na definição freundiana a clara influência de Schmitt, que afirmou que «a específica distinção política à qual é possível reconduzir as acções e os políticos é a distinção entre amigo (Freund) e inimigo (Feind)». Nesta oposição, há que precisar que o inimigo a que Schmitt se refere é o inimigo público, o hostes latino, e não o inimigo privado, o inimicus.

Schmitt foi uma referência intelectual maior para a Nova Direita francesa, especialmente para Alain Benoist, que sobre ele muito escreveu. Não é, assim, de estranhar que Julien Freund tenha sido um compagnon de route desta corrente de pensamento, tão inovadora como incompreendida.

Em 2020, foi publicado Le Politique ou l’art de designer l’ennemi («O Político ou a arte de designar o inimigo»), obra pertinente para melhor compreender esta proximidade. O livro é um tríptico que nos desperta a curiosidade numa conversa de amigos e que, de seguida, nos dá a conhecer parte do pensamento de Freund, concluindo com uma troca de correspondência que nos revela a intimidade de uma amizade que se intensifica.

Primeiro, fazendo uso das notas registadas e da sua memória viva, Pierre Bérard reproduz as inúmeras conversas que teve com Julien Freund em vários locais, principalmente em casa deste, na Alsácia, reconstituindo um diálogo delicioso a uma mesa a que nos sentamos mal o começamos a ler. A discussão inteligente de ideias, sempre polvilhada com humor e referências gastronómicas, faz-nos participar mentalmente, recordando teses e autores, assuntos e polémicas, tecendo comentários e revendo conceitos. Freund deixa de ser um autor distante para estar próximo de nós e para, além da admiração, lhe sentirmos amizade e ouvirmos o seu riso contagiante.

A colaboração de Julien Freund com a Nova Direita traduziu-se na participação em colóquios do GRECE e na publicação de artigos em revistas como a Nouvelle École ou Études et recherches. Na segunda parte do livro podemos ler estas colaborações, onde se incluem um artigo com uma análise do político, a defesa da aristocracia feita no Colóquio do GRECE em 1975, um longo ensaio sobre o pensamento de Carl Schmitt e um estudo sobre o fascismo, que é um comentário ao livro Entrevista sobre o fascismo, de Renzo de Felice.

A cumplicidade entre Freund e a Nova Direita valeu-lhe os ataques do costume por parte dos «antifascistas» e até de inspirador de um ataque terrorista em Itália! Em vez de contestar tais acusações tão graves como mirabolantes, recorde-se que Julien Freund fez parte da Resistência francesa desde 1941. No entanto, ao contrário de tantos outros, recusou honras e proveitos, afirmando schmittianamente: «O resistente é um combatente, ele faz numa situação de excepção a discriminação entre amigo e inimigo e assume todos os riscos.»

Freund foi ainda mais longe, dizendo que não é apenas por ignorância histórica ou desonestidade intelectual que esse passado de resistente de nada lhe valeu contra os que o vilipendiaram. Observou com perspicácia que «a Resistência é parte integrante no mundo antigo, o dos reflexos vitais que se despertam quando o território é invadido pelo inimigo». Assim, concluiu que «esta é a ligação quase camponesa à terra que se hoje se pretende abolir», isto porque «as elites se libertaram destas ligações» e tornaram-se transnacionais, desprezando «os laços que para elas são apenas entraves».

Entre 1973 e 1990, Julien Freund e Alain de Benoist corresponderam-se regularmente e esse diálogo epistolar é transcrito na parte final do livro, com notas cuidadas que ajudam à compreensão do contexto de certas passagens. A parte mais interessante é verificar que ambos se aproximam, respeitosamente, até se tornarem amigos, como atesta a alteração da forma de tratamento, de «Caro Senhor» para «Caro Amigo». Desde a primeira carta que sabemos que são leitores um do outro, que aos elogios juntam a exigência e, quando necessário, o esclarecimento, ou melhor, a precisão. O tema recorrente é a publicação de artigos, de obras, a preparação de revistas, os projectos de livros… Enfim, um deleite para quem se interesse pelos dois autores.

Freund é um autor cuja obra parece não se esgotar, em especial pela sua luminosa actualidade. A sua tese de doutoramento foi sobre «a essência do político» e a constante do político mantém-se, tal como a natureza humana. Como escreve Alain de Benoist, Julien Freund foi «um teórico e um pedagogo do realismo político». Urge reencontrá-lo.