Ventura não apanha boleia ou explora, faz frente!

Não há cronista, comentador, jornalista que não repita, exaustivamente, que Ventura ‘surfa’, Ventura ‘apanha boleia’, Ventura ‘cavalga’, Ventura ‘explora’. Não, Ventura não surfa, apanha boleia ou explora: faz frente. São duas coisas completamente distintas. Caso ele liderasse um dos partidos do regime, elogiar-lhe-iam a coragem, a frontalidade, a capacidade para correr riscos. Como lidera um partido estranho ao sistema, verberam-lhe o ‘oportunismo’ e a ‘chico-espertice’. É pura má-fé travestida de análise. Exemplo recente? Ventura enfrentou Luís Neves, não ‘surfou’ a onda do caso Luís Neves.

Todos querem que o sistema se regenere, mas que se regenere apenas a partir de dentro. Nada de intrusos e de vagabundos no sepulcro chic dos lázaros políticos que são os partidos centrais espalhados por todos os países da Europa. Ora essa regeneração a partir de dentro é uma óbvia impossibilidade, como podemos de há uns anos a esta parte verificar por toda a Europa, onde a totalidade dos partidos tradicionais se vão inexoravelmente autodestruindo porque alimentando-se das suas próprias raízes e incapazes de ler a realidade que está na sua frente. Ainda agora a Alemanha deu disso um magnífico exemplo. Merz, com os seus parquíssimos 12% de apoio entre os eleitores e com a sua CDU cilindrada pela AfD na urnas na Saxónia e nas sondagens nacionais consegue culpar as redes, a Rússia, a conjugação dos astros e a cegueira dos alemães. Tudo menos olhar para dentro, relembrar o desgraçado consulado da sua colega de partido Angela Merkel que, posicionando a CDU à esquerda do espetro político caseiro, destruiu as bases da poderosa máquina industrial alemã encerrando as centrais nucleares e apostando na dependência energética da Rússia, ou abrindo de par em par as portas a uma imigração descontrolada. Ou as responsabilidades dele próprio liderando um governo inoperacional pelos compromissos impossíveis com o SPD ao invés de ter feito um acordo com a AfD. Mas o que está a matar Merz e a CDU não são os erros passados, é a incapacidade para entender esses erros cometidos ao longo das últimas dezenas de anos e corrigir o caminho.

O mesmo em toda a Europa. Os partidos que há 50 anos eram de direita foram deslizando para as esquerda, assolados pela cobardia dos seus dirigentes de serem condenados, culturalmente e moralmente, pela esquerda dominante nos meios pseudointelectuais. Todos esses partidos começaram na direita e chegaram, há 15 ou 20 anos, ao centro-esquerda. Os eleitores com uma sensibilidade política, cultural e moral de direita ficaram entregues à sua sorte, sem representação política. Como é óbvio trataram de se organizar para reconstruir partidos de direita onde se pudessem sentir representados. Os dirigentes da AfD e do Vox vieram, quase todos, da CDU e do PP. Como os do Chega vieram do PSD e do CDS. O mesmo se tendo passado com a maioria esmagadora dos dirigentes da totalidade dos partidos ditos ‘populistas’ de ‘extrema-direita’ por toda a Europa. Todos eles abandonaram os antigos partidos quando estes iniciaram a sua viagem para a esquerda. Conheço grande parte deles pessoalmente, quase todos seguiram esse percurso. Não, não foram os dirigentes e militantes dos partidos de direita que viraram à extrema-direita. Foram os seus partidos que viraram à esquerda. Eles mantiveram-se no mesmo lugar para não traírem as suas convicções. Um partido é um instrumento, não um fim em si próprio.

Isto é clarificar o óbvio, mas há momentos conturbados em que mesmo o óbvio tem de ser clarificado. Continuaremos para a próxima semana, ainda há muito óbvio a necessitar de clarificação.

Vice-presidente da Assembleia da República