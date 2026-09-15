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Ventura não apanha boleia ou explora, faz frente!

Não, não foram os dirigentes e militantes dos partidos de direita que viraram à extrema-direita. Foram os seus partidos que viraram à esquerda. Eles mantiveram-se no mesmo lugar para não traírem as suas convicções.
Diogo Pacheco de Amorim
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Não há cronista, comentador, jornalista que não repita, exaustivamente, que Ventura ‘surfa’, Ventura ‘apanha boleia’, Ventura ‘cavalga’, Ventura ‘explora’. Não, Ventura não surfa, apanha boleia ou explora: faz frente. São duas coisas completamente distintas. Caso ele liderasse um dos partidos do regime, elogiar-lhe-iam a coragem, a frontalidade, a capacidade para correr riscos. Como lidera um partido estranho ao sistema, verberam-lhe o ‘oportunismo’ e a ‘chico-espertice’. É pura má-fé travestida de análise. Exemplo recente? Ventura enfrentou Luís Neves, não ‘surfou’ a onda do caso Luís Neves.

Todos querem que o sistema se regenere, mas que se regenere apenas a partir de dentro. Nada de intrusos e de vagabundos no sepulcro chic dos lázaros políticos que são os partidos centrais espalhados por todos os países da Europa. Ora essa regeneração a partir de dentro é uma óbvia impossibilidade, como podemos de há uns anos a esta parte verificar por toda a Europa, onde a totalidade dos partidos tradicionais se vão inexoravelmente autodestruindo porque alimentando-se das suas próprias raízes e incapazes de ler a realidade que está na sua frente. Ainda agora a Alemanha deu disso um magnífico exemplo. Merz, com os seus parquíssimos 12% de apoio entre os eleitores e com a sua CDU cilindrada pela AfD na urnas na Saxónia e nas sondagens nacionais consegue culpar as redes, a Rússia, a conjugação dos astros e a cegueira dos alemães. Tudo menos olhar para dentro, relembrar o desgraçado consulado da sua colega de partido Angela Merkel que, posicionando a CDU à esquerda do espetro político caseiro, destruiu as bases da poderosa máquina industrial alemã encerrando as centrais nucleares e apostando na dependência energética da Rússia, ou abrindo de par em par as portas a uma imigração descontrolada. Ou as responsabilidades dele próprio liderando um governo inoperacional pelos compromissos impossíveis com o SPD ao invés de ter feito um acordo com a AfD. Mas o que está a matar Merz e a CDU não são os erros passados, é a incapacidade para entender esses erros cometidos ao longo das últimas dezenas de anos e corrigir o caminho.

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O mesmo em toda a Europa. Os partidos que há 50 anos eram de direita foram deslizando para as esquerda, assolados pela cobardia dos seus dirigentes de serem condenados, culturalmente e moralmente, pela esquerda dominante nos meios pseudointelectuais. Todos esses partidos começaram na direita e chegaram, há 15 ou 20 anos, ao centro-esquerda. Os eleitores com uma sensibilidade política, cultural e moral de direita ficaram entregues à sua sorte, sem representação política. Como é óbvio trataram de se organizar para reconstruir partidos de direita onde se pudessem sentir representados. Os dirigentes da AfD e do Vox vieram, quase todos, da CDU e do PP. Como os do Chega vieram do PSD e do CDS. O mesmo se tendo passado com a maioria esmagadora dos dirigentes da totalidade dos partidos ditos ‘populistas’ de ‘extrema-direita’ por toda a Europa. Todos eles abandonaram os antigos partidos quando estes iniciaram a sua viagem para a esquerda. Conheço grande parte deles pessoalmente, quase todos seguiram esse percurso. Não, não foram os dirigentes e militantes dos partidos de direita que viraram à extrema-direita. Foram os seus partidos que viraram à esquerda. Eles mantiveram-se no mesmo lugar para não traírem as suas convicções. Um partido é um instrumento, não um fim em si próprio.

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Isto é clarificar o óbvio, mas há momentos conturbados em que mesmo o óbvio tem de ser clarificado. Continuaremos para a próxima semana, ainda há muito óbvio a necessitar de clarificação.

Vice-presidente da Assembleia da República

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