Luís Neves, o Pina Manique da Temu

As minhas expectativas sobre o regime há muitos anos já que são muito baixas. Contudo nunca imaginei que ele pudesse chegar a um tal ponto de decomposição.

O dr. Luís Neves (LN) está a fornecer-nos um case study de Direito Constitucional. Este senhor acumula três cargos: Presidente da República, primeiro-ministro e ministro da Administração Interna. E tudo, claro, num Estado de Direito. Nem o Doutor Salazar se lembrou de uma tão sofisticada arquitetura de Poder. É obra. Eu explico: «A mim não me intimidam. Jamais me intimidarão. Nada me vai afastar daquilo que me levou a aceitar este cargo. Tenho, hoje, uma razão para continuar neste governo: derrotar o populismo. Podem continuar a gritar, eu vou continuar a governar». Ventura? Anda cá se és homem. Jornalismo de investigação? Calúnias. Os meus colegas da judiciária? Uns invejosos com quem vou acertar contas. Populismo? Cuidado comigo!!

Resumindo: porque decidiu continuar, continua. ponto. O PR terá estabelecido a Montenegro uma dead line? Que importa, quem manda é ele, Neves, Seguro não risca nada. Quem foi nomeado primeiro-ministro foi o outro Luís, Montenegro? Outro que não risca nada, quem tem o apito é ele, Luís Neves, o outro Luís que se limite a tirar fotografias à porta de S. Bento. Sim, porque é ele, Luís Neves, quem tem o apito, pacientemente burilado e afinado ao longo de 30 anos de metódico trabalho na Judiciária.

Todas as declarações proferidas na Madeira pelo Dr. Neves foram um desafio direto ao primeiro-ministro que, interpelado por uma jornalista algures por aí, se recusou a falar mergulhando rapidamente no carro.

Como o foram também ao Presidente da República. Porque LN sabe, como toda a gente, que Seguro quer a sua saída do governo. Mas não por isso apenas: André Ventura, a quem o ministro dedicou todo o seu ódio e despeito, é também membro do Conselho de Estado, Conselho esse presidido pelo PR. Institucionalmente, isto é uma afronta de LN ao PR.

Ia explicar tudo, em todos os detalhes, ‘na terça-feira’. Toda a gente pensou que finalmente o PR/PM/MAI ia mostrar recibos, faturas, extratos bancários de forma tão transparente que as três investigações que estão a ser feitas iriam terminar por não haver justificação para elas. Engano. Insultou o Chega, André Ventura, os jornalistas, os antigos colegas da judiciária e seguiu em frente.

Discordo politicamente em muito com António José Seguro. Mas tenho por ele estima e apreço pela sua honradez e pelo modo como em tempos, sereno e digno, enfrentou a adversidade. Não gostaria de o ver diminuído por não saber, querer ou conseguir enfrentar um personagem saído do saloon de uma banda desenhada do Lucky Luke. Como não entendo a reação – ou ausência dela – de vários ministros deste Governo por quem tenho, igualmente, estima e apreço.

Finalmente não entendo – ou tento não entender – as costas curvadas com que Luís Montenegro foge aos constantes vexames de quem, diariamente, o enxovalha na praça pública.

As minhas expectativas sobre o regime há muitos anos já que são muito baixas. Contudo nunca imaginei que ele pudesse chegar a um tal ponto de decomposição. De todos os partidos representados no parlamento houve a reação imediata de AV e do Chega seguido pela reação tardia da IL. No PS José Luís Carneiro vai-nos generosamente abonando com bizarros números de dança na corda bamba entre o medo de reagir e o medo de a sua não-reação fazer emigrar votos do PS para o Chega. No resto da esquerda – aliás residual – silêncio tumular. Na generalidade da bolha, apenas se nota o terror do ‘quem vai ganhar com isto é o Ventura’.

Cada tempo nos dá os homens que merecemos. O século XVIII, generoso, ofereceu-nos Pina Manique. O sec. XXI, mais avaro, vendeu-nos Luís Neves, o Pina Manique da Temu.



Vice-presidente da Assembleia da República