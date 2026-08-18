Luís Neves, a ‘desinformação’ sobre Ceuta e as férias

O Dr. Luís Neves (LN) poderia ter, prudentemente, aproveitado o protagonismo do eclipse do sol para se ter eclipsado também. Mas não, reapareceu à boca do palco com um fulminante ataque aos automobilistas, e à ‘guerra civil’ por eles supostamente causada nas estradas, aquilo que todos os ministros da Administração Interna fazem quando não têm coragem para enfrentar os verdadeiros problemas que competiria ao seu ministério resolver. Essencialmente todos os muitos que se prendem com a total ausência de segurança que se vive nas ruas das cidades portuguesas. Enquanto turistas levam tiros na barriga nas ruas de Lisboa, o dr. Neves manda a polícia para as estradas multar quem não cumpre os imbecilmente baixos limites de velocidade de 30 km/h. Tiroteios nas ruas são perceções, circular a 40 km/h quando a velocidade permitida é de 30 km/h é, essa sim, uma escaldante realidade, uma feroz ‘guerra civil’. O dr. LN é um D. Quixote moderno e urbano, em luta contra sucessivos moinhos de vento: dos ‘perigosos movimentos de extrema-direita’ à ‘guerra civil nas estradas’ nada lhe escapa. Nada, exceto tudo o que é importante. O modelo de IA adotado pelo MAI só poderá ser o Amália, esse fulgurante estandarte da nossa ‘soberania digital’. Sugiro que o substituam pelo ChatGPT ou pelo Claude. Será pouco patriótico mas mais eficaz.

Entretanto, noticiou o Observador que comissão europeia, Meta e TikTok se uniram para combater a ‘desinformação’ sobre Ceuta. Tendo em conta apenas o título, pensei que, finalmente, a desinformação sobre o assunto a que durante dias se dedicaram o Público, o Expresso, demais jornais e televisões nacionais e todos os congéneres a nível mundial iria ser devidamente controlada. Mas não, lido o corpo da notícia percebi que eram, mais uma vez, as redes sociais as vítimas da coisa. Meta e TikTok alinham, claro, para evitarem multas gigantescas arbitrariamente determinadas por Bruxelas. Retomando - e adaptando - o velho anátema de Cícero no senado romano, ‘até quando, Ursula, abusarás tu da nossa paciência?’. Em princípio, apenas abusará da nossa paciência até às eleições presidenciais francesas, na primavera de 27. Mas começa a ser evidente que as tropas macronistas centristas vão tentar evitá-lo, a bem mas, se não der, a mal. A criação de uma obviamente falsa narrativa de ‘interferências estrangeiras’ está a ser tentada e devidamente maquinada. Tal como na Alemanha. Porque uma viragem à verdadeira direita em França ou na Alemanha será o fim da Senhora von der Leyen e dos seus oligarcas de serviço. Mas como isto é uma questão verdadeiramente preocupante fica para setembro, não quero estragar as férias dos leitores com este assunto.

E, por falar em férias, os questionários a políticos sobre o ‘onde e como vão passar as suas férias’ deram para perceber muita coisa. Todos querem muito sossego, muita água, comer pouco, nenhum vinho, quiçá bird watching e ler, ler muito. Mas como podemos confiar em políticos que não aproveitam as férias para beberem um bom vinho - e temos tantos vinhos bons; para prolongados jantares com família e amigos falando longamente um pouco de tudo e de nada; para um ou dois gins tónicos ou Bloody Mary bem carregados ao pôr do sol… A civilização ocidental fez-se disto também e mesmo em grande parte. Mas isso ficará igualmente para desenvolver depois das férias, porque é muito, muito importante. Até lá, ótimas férias para todos com gin tónicos ao pôr do sol, bons vinhos ao jantar, conversa fluida e reencontro de velhos amigos de sempre. É o que eu vou oferecer a mim mesmo, com mar batido como ruído de fundo, o reencontro anual com um mundo que me acompanha desde que me lembro. A civilização também é feita de rituais. Principalmente, de rituais.

Vice-presidente da Assembleia da República