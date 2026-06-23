A ‘antidiscriminação’ da FIFA, os media e os partidos populistas

Só nos últimos dois dias e de fontes tidas por respeitáveis:

«Painel antidiscriminação da FIFA pede expulsão de videoárbitro por alegado símbolo de extrema-direita». Aparentemente, um tal Shaun Evans terá estendido a mão direita, muito provavelmente sem qualquer intenção política. Mas isso é o menos nesta notícia. O bizarro é a própria existência desse ‘painel antidiscriminação’ da FIFA. É um sinal destes tempos marcados por mundialistas woke a distribuírem piquetes de bufos pelos quatro cantos do mundo.

A ARCOM, entidade reguladora da Comunicação Social (CS) francesa quer obrigar a CNews, uma empresa privada, a abrir-se à Esquerda. A ARCOM acusa a CNews pela «predominância de uma mesma corrente de pensamento e de opinião» sobre a Segurança, a guerra na Ucrânia, a imigração e o Islão. Isto quando toda a CS pública francesa apenas tem palco para a esquerda e a extrema-esquerda, perante a olímpica indiferença da ARCOM, como resultou claro no relatório final de uma comissão parlamentar de inquérito aos órgãos de comunicação social tutelados pelo Estado francês. O momento escolhido não é, obviamente, fruto do acaso: aproximam-se as eleições presidenciais em França e há que pôr pedras no caminho da Direita RN. E muitas outras iniciativas do género se estão a preparar em França, basta ler com atenção a CS francesa para detetar os sinais. A mais recente? O site do La Croix dá-nos conta de um ‘estudo’ que afirma ser França o segundo país do continente mais atacado – informaticamente – pelos russos, logo a seguir à Ucrânia. Lembram-se das eleições anuladas na Roménia por causa de alegados ataques informáticos russos?

Sobre os acontecimentos de Belfast, o ministro da Irlanda do Norte acusa Tommy Robinson – um dos líderes da Direita inglesa – e Elon Musk de serem os causadores das manifestações e disse: «Gostaria que as pessoas não tivessem visto aquilo», referindo-se ao vídeo em que surge um africano a tentar decapitar um homem. Ao que Elon Musk respondeu: «Imigrantes assassinos decapitando pessoas inocentes nas suas próprias cidades é o que está a enfurecer as pessoas, não as redes sociais». Musk está cheio de razão. Starmer, Macron, Merz, Sánchez estão a governar contra os seus povos. Estes são os mais evidentes, mas não os únicos. Em Portugal os partidos do centro fazem o mesmo. E quando os povos reagem, a culpa é dos partidos ‘populistas’. Mas os partidos ‘populistas’ limitam-se a ouvir as sérias razões de inconformismo dos seus povos e a dar-lhes voz. Starmer & Cia. não passam de aprendizes de autocratas que julgam, controlando os media, parte do sistema judicial e inúmeras instituições dos respetivos países, que conseguem vencer a resistência dos seus povos. Creio que estão enganados, mas o futuro o dirá.

Finalmente, segundo a Newsweek, Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, afirma que «a Nova Ordem Mundial será construída na Europa, com um papel atribuído ao Canadá». Isto não é teoria da conspiração, coisa a que a Newsweek é pouco atreita. Quanto a Carney, este sabe do que fala, pois que foi um dos fundadores do Fórum de Davos e presença constante em todas as reuniões. Na última reunião do Fórum ficou claro pela intervenção lá feita, desde logo por Trump e, depois, pelo próprio Carney, que nos Estados Unidos a causa da Nova Ordem estava perdida e que haveria que contar apenas com potências médias para a salvar. Aqui está uma clarificação. E a explicação para muito do que se está a passar na Europa e que eu tenho vindo a abordar nesta coluna.

Vice-presidente da Assembleia da República