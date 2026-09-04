Habitação em Portugal: o sucesso da Economia Social de Mercado

A permanência do congelamento das rendas antigas e do imposto Mortágua cria um enorme receio em muitos investidores, impedindo-os de investir no nosso país, pois criam o ‘terror psicológico’ de que novas medidas de confisco do património por via política possam surgir no futuro.

A habitação voltou nos últimos meses ao debate político, em grande parte devido a novas medidas de incentivo ao arrendamento de longa duração, recentemente aprovadas pelo Governo.

Nas discussões ocorridas, faltou referir o essencial do que se passou nos últimos dois anos: o notável sucesso revelado pela Economia Social de Mercado ao conseguir aumentar, de forma muito significativa, a oferta de habitações para arrendar, o que já fez reduzir o valor das novas rendas.

Este verdadeiro milagre, que se começou a registar no mercado a partir do início de 2025, é tanto mais notável quanto o valor de venda dos andares aumentou significativamente nesse mesmo período.

Como é possível que o valor das novas rendas estejam a baixar, enquanto ao mesmo tempo o valor da venda dos andares esteja a aumentar?

A resposta é que nos últimos dois anos a Economia Social de Mercado teve menos constrangimentos para funcionar, e os investidores portugueses sentiram-se mais encorajados a arriscar as suas poupanças para proporcionar mais casas às famílias.

O número de habitações renovadas que estão a ser lançadas no mercado não pára de aumentar e, de acordo com a principal plataforma informática de divulgação de casas para arrendar, a oferta no distrito de Lisboa aproxima-se já das 9.000 casas.

Para se poder quantificar a dimensão do aumento da oferta registado, refira-se que em Janeiro de 2024, ainda com o espetro da atuação do Governo da ‘geringonça’ bem presente na mente dos investidores, o número de casas para arrendar no distrito de Lisboa andava apenas por 3.000.

O mais espantoso, é que esta mobilização de recursos, nomeadamente por parte de muitos milhares de pequenos investidores que renovam casas antigas e as lançam no mercado de acordo com as atuais exigências das famílias, está a ser feita apesar de persistirem dois verdadeiros atentados à Economia Social de Mercado no âmbito da habitação:

1. Manter congeladas, em valores baixíssimos, as rendas anteriores a 1990, confiscando assim o património dos investidores em habitação para a arrendar.

2. Manter em vigor o Imposto Mortágua/AIMI, que é um imposto de confisco que recai seletivamente sobre quem investe para proporcionar habitação às famílias portuguesas.

Para se ter uma ideia mais concreta do grave impacto económico destas medidas legislativas absurdas que continuam a massacrar quem investe em habitação, bastará referir que, de acordo com estudos recentes, 255 mil contratos de arrendamento continuam com rendas congeladas, 70 mil das quais em valores inferiores a 100 euros mensais, e 30 mil nem sequer chegam aos 50 euros mensais.

Pode-se assim concluir que, apesar deste garrote legislativo persistente, os investidores se contentaram com escassos sinais de ‘algum alívio’ na orientação política do atual Governo da AD, nomeadamente em termos fiscais, para que reorientassem uma maior parte das suas poupanças para o investimento em habitação para arrendar.

Em termos de coesão social e eficácia económica, felizmente que os investidores portugueses se contentam com muito pouco...

Mas esta evolução revela também que, se os dois graves constrangimentos atrás referidos fossem ultrapassados, a situação do mercado da habitação seria ainda muito mais favorável.

De acordo com estudos recentes, o mercado da habitação em Portugal aproxima-se já de 1,6 milhões arrendamentos.

O que revela investimentos muito avultados na renovação do parque habitacional, a fim de os andares poderem ser colocados no mercado.

Com taxas de juro dos depósitos a prazo em valores abaixo da inflação, o investimento das poupanças na habitação é uma alternativa óbvia, e socialmente de encorajar.

Só que a permanência do congelamento das rendas antigas e do imposto Mortágua cria um enorme receio em muitos investidores, impedindo-os de investir no nosso país, pois criam o ‘terror psicológico’ de que novas medidas de confisco do património por via política possam surgir no futuro.

A situação permanece, pois, infelizmente muito frágil, e as medidas do atual governo pecam por serem chocantemente contraditórias entre si.

Mas nos últimos dois anos, e apesar da persistência dum enquadramento legislativo muito adverso, a Economia Social de Mercado revelou um enorme sucesso, em termos da sua capacidade de proporcionar casas aos portugueses.

Professor Catedrático do Instituto Superior Técnico, Membro do Conselho de Indústria e Energia da SEDES