O poder não estava à espera de Giorgia Meloni 

Giorgia Meloni acaba de alcançar um feito raro: lidera o governo mais duradouro da história da República italiana. Num país marcado pela instabilidade política, a primeira mulher a chegar ao cargo tornou-se também uma das líderes mais resistentes da Europa. Independentemente do partido, da ideologia ou da avaliação das suas políticas, há uma pergunta que merece ser feita: como conseguiu uma mulher conquistar e conservar tanto poder num território ainda pensado e organizado por homens?
Um estudo recente sobre o imaginário do poder no Brasil, levado a cabo pelo estúdio de inteligência Clarice, revelou um dado perturbador: 42% dos inquiridos consideram a política um lugar estranho para uma mulher. Mais reveladora é a linguagem utilizada. Quando se pensa em homens no poder, surgem palavras como «autoridade» e «merecimento». Quando se pensa em mulheres, fala-se de «superação» e «empoderamento». O poder masculino continua a ser entendido como natural; o feminino, como uma exceção que precisa de ser explicada.
É por isso que estar no poder não significa necessariamente ter poder. As mulheres já entraram nos parlamentos e nos governos, mas continuam muitas vezes afastadas dos núcleos onde se definem estratégias, se distribuem recursos e se tomam as decisões mais difíceis. Podem ocupar um cargo sem controlarem verdadeiramente a estrutura que o rodeia.
Meloni fez o percurso inverso. Entrou na política aos 15 anos, foi deputada aos 29 e ministra aos 31. Fundou um partido que, nas legislativas de 2018, obteve pouco mais de 4% dos votos e conduziu-o a cerca de 26% em 2022. Não chegou ao poder por uma circunstância favorável nem como escolha de compromisso. Construiu-o durante décadas, a partir das margens, até se tornar incontornável.
Parte do seu sucesso resulta de ter compreendido uma regra essencial: antes de se conquistar autoridade, é preciso criar uma identidade reconhecível. Meloni transformou a origem popular, a maternidade, o sotaque romano e até os ataques dos adversários numa narrativa política. Não tentou neutralizar aquilo que a distinguia. Fez da diferença uma fonte de poder.
Um episódio recente com Donald Trump ilustra essa forma de exercer autoridade. Depois de o Presidente norte-americano afirmar que Meloni lhe teria implorado por uma fotografia, a resposta foi imediata: classificou a história como inventada e declarou que «nem eu nem a Itália imploramos». Não procurou suavizar o confronto nem se refugiou na prudência diplomática. Respondeu-lhe de igual para igual.
O episódio vale menos pela troca de palavras do que pelo gesto político. Perante um dos homens mais poderosos e intimidatórios do mundo, Meloni recusou ocupar uma posição subalterna. Pode negociar, construir alianças e reconhecer interesses comuns, mas não aceita que a proximidade seja confundida com submissão. Não parece pedir licença para exercer autoridade.
Soube também combinar firmeza e pragmatismo. Chegou ao Governo envolta em receios sobre a sua relação com a União Europeia e a NATO. Depois, moderou posições, manteve o apoio à Ucrânia e construiu relações com Bruxelas, sem perder a ligação ao seu eleitorado. Foi suficientemente ideológica para conservar a base e suficientemente institucional para conquistar legitimidade internacional.
Isso não apaga as controvérsias das suas políticas nem transforma Meloni num símbolo do feminismo. Ser mulher no poder não significa necessariamente governar para as mulheres ou alterar as estruturas que dificultam a sua chegada. Podemos reconhecer a sua competência política e discordar profundamente das suas escolhas.
Talvez seja essa a maturidade que ainda nos falta. Um homem politicamente eficaz é analisado pela estratégia, pelas alianças e pelos resultados. Uma mulher bem-sucedida continua demasiadas vezes a ser explicada pelo temperamento, pela imagem, pela família ou pela capacidade de sobreviver entre homens.
O caso de Meloni não demonstra que as barreiras desapareceram. Mostra quanto uma mulher ainda precisa de construir para que a sua autoridade deixe de ser tratada como um acidente. Podemos não gostar do poder que exerce. Mas não podemos fingir que não sabe exercê-lo. A verdadeira igualdade começará quando uma mulher puder ser julgada pelas suas decisões, pelos seus resultados e pelos seus fracassos e não pelo espanto de ter conseguido chegar e permanecer.