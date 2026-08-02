E se o calor nos devolvesse as cidades?

É tudo o que acontece à volta do rio: famílias, cafés, concertos, ciclistas, corredores e milhares de pessoas a ocupar novamente o espaço público nas noites de verão.

Durante décadas, aprendemos a fugir das cidades no verão. O calor empurrava-nos para a praia, para a montanha ou para o ar condicionado. As ruas esvaziavam-se, as praças tornavam-se inóspitas e o espaço público parecia entrar em pausa.

Talvez estejamos a assistir ao início de uma mudança.

As sucessivas vagas de calor não são apenas um desafio climático. Estão a obrigar-nos a repensar a forma como desenhamos, vivemos e promovemos as cidades. E, paradoxalmente, podem tornar-se um catalisador para recuperar aquilo que fomos perdendo: a vida no espaço público.

O urbanista dinamarquês Jan Gehl resume esta ideia numa frase que nunca foi tão atual: «Primeiro moldamos as cidades. Depois, elas moldam-nos». Ao longo de décadas demonstrou que, quando uma cidade convida as pessoas a caminhar, permanecer e conviver, torna-se mais saudável, segura e dinâmica.

Paris oferece hoje um dos exemplos mais inspiradores. Depois de investir cerca de 1,4 mil milhões de euros na recuperação da qualidade da água do Sena, voltou a abrir zonas de banho públicas, encerradas há mais de um século. Mas o mais relevante não é poder nadar. É tudo o que acontece à volta do rio: famílias, cafés, concertos, ciclistas, corredores e milhares de pessoas a ocupar novamente o espaço público nas noites de verão.

Não é apenas uma obra ambiental. É uma estratégia urbana.

As cidades mais competitivas perceberam que o conforto climático passou a ser um fator de atração. Não basta ter bons museus, hotéis ou restaurantes. É preciso criar condições para caminhar, permanecer e viver a cidade.

Portugal parte, aliás, com uma vantagem rara. Temos rios, frentes marítimas, parques urbanos e centros históricos desenhados à escala humana. O Douro, o Tejo, o Mondego, o Lima ou a ria de Aveiro podem ser muito mais do que paisagem: podem tornar-se os grandes salões públicos das nossas cidades.

Isso exige outra forma de pensar o espaço urbano. Durante anos investimos em cidades inteligentes, sensores e tecnologia. Tudo isso continuará a ser importante. Mas talvez tenha chegado o momento de investir também em cidades agradáveis, onde a sombra seja infraestrutura, a água recupere protagonismo, existam mais árvores do que pavimento e a programação cultural acompanhe os dias longos de verão.

Esta é também uma questão de place branding. A marca de uma cidade já não se constrói apenas através de campanhas ou grandes eventos. Constrói-se pela experiência que oferece. Nenhuma identidade visual supera a memória de um final de tarde junto ao rio, de uma praça cheia de vida ou de uma rua onde apetece ficar.

Talvez o verdadeiro indicador de sucesso deixe de ser apenas o número de turistas ou de investimento captado. Talvez passe por uma pergunta mais simples: numa noite quente de verão, as pessoas escolhem estar na rua?

Porque uma cidade verdadeiramente bem-sucedida não é apenas aquela que se promove. É aquela que cria as condições para ser vivida. E talvez o calor, que hoje encaramos como ameaça, possa transformar-se na oportunidade para devolver às nossas cidades aquilo que sempre lhes deu sentido: as pessoas.