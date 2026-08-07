Temos um problema! Chama-se produtividade

O rendimento per capita está hoje sete a oito pontos percentuais mais distante da média da UE do que no início do milénio. Para alcançar a média europeia em dez anos, o PIB nacional teria de crescer, em média, 2,5 pontos percentuais por ano acima do europeu.

A recente – e muito tardia – revisão dos dados sobre a população portuguesa revelou a verdadeira dimensão da divergência entre os níveis de riqueza nacionais e dos parceiros europeus.

Depois de atingir 85% da média comunitária em 1999, o rendimento per capita caiu para 83% em 2010. A descida acentuou-se nos anos seguintes, até ao mínimo de 73% em 2021. Apesar da recuperação após a pandemia, sabemos agora que o rácio não ultrapassou cerca de 77% em 2025 – o mesmo nível de 2019. Em suma, nos últimos 25 anos, Portugal afastou-se progressivamente da média da UE.

A forte subestimação do número de habitantes tinha criado a aparência de uma convergência, ainda que modesta, até 83% da média europeia em 2025 (contra os atuais 77%). Há quem defenda que uma população maior obrigará também a rever o PIB. Mas não tem de ser assim, pelo menos em montante significativo. O PIB pode ser calculado por três óticas: Procura (procura interna, mais exportações, menos importações), Produção (soma do valor acrescentado das unidades produtivas) e Rendimento (soma de salários, rendas, juros e lucros). As três têm de conduzir ao mesmo resultado. Em todas elas, as principais grandezas são observáveis e estimadas diretamente a partir de fontes oficiais; a principal exceção é a economia informal. Seria, todavia, surpreendente que a revisão da população alterasse de forma significativa a estimativa dessa parcela, pois isso implicaria admitir que uma parte substancial da imigração permaneceu na economia paralela. É, portanto, legítimo concluir que o rendimento per capita português está hoje sete a oito pontos percentuais mais distante da média da UE do que no início do milénio. Para alcançar a média europeia em dez anos, o PIB nacional teria de crescer, em média, 2,5 pontos percentuais por ano acima do europeu. Se a UE crescesse a um ritmo semelhante ao de 2025, isso exigiria que o PIB português crescesse 4% ao ano.

Esta divergência de rendimentos reflete outra, que tem determinado o fraco crescimento económico das últimas duas décadas e meia: o afastamento da produtividade portuguesa face à maioria dos países da UE.

Segundo dados da Comissão Europeia, o produto por trabalhador representava 65,5% da média europeia em 2010, 64% em 2019 e 66,6% em 2025. A produtividade relativa permanece, portanto, estagnada em valores inferiores à média europeia em cerca de um terço. Por hora trabalhada, o quadro é ainda mais grave: Portugal atinge apenas 56% do valor da UE, 51% do valor da Área do Euro e, mesmo em relação à vizinha Espanha, não vai além dos 65%. Estes números são inferiores aos que surgem com frequência no debate económico, onde o desvio do produto por trabalhador face à média da UE aparece pouco acima de 20%. A diferença resulta da utilização de valores corrigidos pelas paridades de poder de compra. Mas se essa correção é adequada para comparar níveis de vida através do rendimento per capita, já para comparar a produtividade o que importa saber é quanto produz cada trabalhador – ou cada hora de trabalho – em euros correntes. É essa a comparação relevante para avaliar a competitividade no comércio internacional.

Esta distinção é decisiva para o diagnóstico sobre o défice de produtividade e a escolha das políticas para o resolver. O essencial é o valor, não apenas a quantidade, dos bens e serviços produzidos. Muitas vezes, o problema das empresas portuguesas não é a qualidade ou o volume que produzem, mas a incapacidade de reter o valor que criam, refletido nos preços. Parte desse valor fica nas marcas para que trabalham em subcontratação, nos canais de comercialização ou em empresas localizadas noutros países através dos preços de transferência, normalmente por razões fiscais. Atacar este problema é prioritário e produzirá resultados mais rápidos do que o também necessário aumento da incorporação tecnológica na produção nacional. Existem, aliás, setores – como os têxteis, o calçado e o material de transporte – já com tecnologia avançada, mas que ainda retêm uma parcela reduzida do valor acrescentado que geram.

Sem resolver o problema da produtividade, os portugueses não podem aspirar a ter rendimentos próximos dos níveis dos parceiros europeus. A menos que a estratégia seja conformar-se com o que têm e continuar a receber fundos da União Europeia…

Ex-ministro da Economia e Coordenador do Observatório de Políticas Económicas e Financeiras da SEDES