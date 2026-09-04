Políticas, Medidas e Reformas

A necessidade de verdadeiras reformas estruturais é indiscutível. No índice de competitividade do IMD, Portugal melhorou entre 2022 e 2024, passando do 42.º lugar para o 36.º, mas voltou a recuar para o 40.º lugar em 2026, entre 70 países. Na UE está em 16.º lugar.

Tornou-se frequente chamar ‘reformas’ a medidas avulsas que, mudando alguma coisa, deixam o essencial na mesma. Estes dois planos não devem ser confundidos. As políticas devem ser definidas de forma consistente e, depois, traduzidas em medidas que terão de formar um todo coerente. As medidas de política podem ter uma natureza de curto prazo - dirigidas à regulação da conjuntura ou a questões transitórias - ou ser inseridas nas muito faladas, mas nem sempre bem caracterizadas, reformas estruturais. Estas são as que permitem elevar o produto potencial, ou seja, a capacidade produtiva da economia com os recursos de que dispõe.

Muitas vezes também se presume que as reformas estruturais têm custos sociais significativos e que, por isso, são impopulares. É um entendimento errado. A subida do produto potencial leva a um aumento da riqueza dos portugueses em geral. O problema é que esse tipo de reformas leva tempo a produzir efeitos e, no curto prazo, pode haver grupos negativamente afetados. A arte está em encontrar mecanismos de transição e de compensação temporária e justa para os perdedores transitórios. Se dúvidas houvesse sobre os efeitos políticos de reformas estruturais, temos o exemplo dos governos de Cavaco Silva, cujas políticas conduziram a duas maiorias absolutas. Fundamental é que as reformas sejam bem concebidas, aplicadas e explicadas, e acompanhadas de políticas conjunturais adequadas. Cavaco Silva resumiu magistralmente tudo isto numa só frase: «As políticas corretas têm muita força!».

A necessidade de verdadeiras reformas estruturais é indiscutível. No índice de competitividade do IMD, Portugal melhorou entre 2022 e 2024, passando do 42.º lugar para o 36.º, mas voltou a recuar para o 40.º lugar em 2026, entre 70 países. Na UE está em 16.º lugar, sendo o melhor a Dinamarca e o pior a Eslováquia. No topo do ranking está Singapura.

Em geral, os piores lugares nas componentes do índice em 2022 mantêm-se relativamente estáveis: Economia Doméstica (49.º em 2026 vs 52.º em 2022), Política Fiscal (54.º vs 56.º), Produtividade e Eficiência (48.º vs 45.º), Mercado do Trabalho (46.º vs 48.º) e Práticas de Gestão (53.º vs 56.º). Note-se ainda que a eficiência da Administração (Government Efficiency) teve uma melhoria do 43.º lugar em 2022 até ao 35º em 2024, para cair para o 41.º lugar em 2026. A situação não é melhor no setor empresarial (Business Efficiency), onde passou do 42.º lugar em 2022 para o 39.º em 2024, recuando depois até ao 45.º em 2026.

É verdade que a classificação da Performance Económica regista melhoria sensível em 2026 (35.º vs 46.º em 2022) que, todavia, corresponde apenas ao 15.º lugar na UE. E os fatores de natureza estrutural anteriormente referidos não refletem um progresso sustentado (bem pelo contrário) da competitividade da nossa economia.

Esta conclusão não é surpreendente, dada a falta de reformas estruturais que levem a uma alteração substancial dos fatores avaliados. Essas reformas têm de ser parte integrante de uma política económica e financeira permanente e não podem ser encaradas como a mera produção de leis e regulamentos. Também não são, naturalmente, um fim em si. Devem visar, essencialmente: a) a estabilidade financeira, a equidade e a competitividade fiscal e a qualidade da despesa pública; b) a justiça intra e intergeracional da segurança social; c) os ‘custos de contexto’ das empresas, através de uma regulamentação de mercados e produtos racional e simples, servida por uma administração pública e uma ‘justiça económica’ eficientes e eficazes; d) níveis elevados de concorrência, particularmente nos setores voltados para o mercado doméstico; e) a prevenção e a punição rápida dos crimes de corrupção e tráfico de influências; f) o fomento da inovação, do investimento e da capitalização das empresas; g) a qualidade e a disponibilidade do capital humano, alinhando a oferta de qualificações com as necessidades das empresas.

São objetivos ambiciosos, que exigem determinação, tempo e persistência. Foi o que fizeram os parceiros da UE que estão no top 10 do ranking IMD (Dinamarca, Irlanda, Holanda e Suécia). As presentes condições de estabilidade conjuntural são especialmente propícias a uma profunda mudança estrutural. Ela não pode ser condicionada pelos ciclos políticos e todos terão de assumir a responsabilidade de a fazer, ou de não fazer…

Ex-ministro da Economia e Coordenador do Observatório de Políticas Económicas e Financeiras da SEDES