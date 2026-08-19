O SNS consegue formar médicos. O desafio é conseguir mantê-los

Uma verdadeira política de retenção médica deveria incluir indicadores de permanência por instituição e especialidade, avaliação sistemática dos motivos de saída e responsabilização das lideranças pela estabilidade das equipas

Portugal tem um problema com os médicos. Mas talvez ainda não tenha percebido exatamente qual. Durante anos discutimos a falta de médicos, o número de vagas nas faculdades, a formação especializada e a necessidade de contratar mais profissionais. Tudo isso é importante. Mas há uma pergunta que deveria anteceder muitas outras: quantos dos médicos que Portugal forma consegue realmente manter? Porque um país pode formar muitos médicos e, simultaneamente, ter falta de médicos onde e quando eles são necessários. É este o paradoxo que deveríamos começar por enfrentar.

Muitos médicos não significa médicos suficientes

Os números oficiais mostram uma realidade aparentemente confortável: Portugal tem uma elevada densidade de médicos licenciados. Mas este indicador esconde uma parte importante da realidade, porque inclui profissionais reformados ou que já não exercem e não traduz necessariamente a capacidade assistencial efetivamente disponível. No SNS, o número de médicos cresceu significativamente entre 2010 e 2023. Contudo, uma parte substancial desse crescimento correspondeu a médicos em formação, enquanto uma proporção significativa dos especialistas se aproxima da idade da reforma. Cerca de um terço dos especialistas do SNS tem 55 ou mais anos e 12% dos médicos ultrapassam os 65.

A questão não é, portanto, simplesmente formar mais. É formar, especializar, distribuir e reter. E os sinais de alerta já existem. Num concurso recente de acesso à formação especializada ficaram por escolher 307 das 2167 vagas disponíveis. Quando centenas de vagas ficam por preencher, não basta concluir que faltaram candidatos: é preciso perguntar porquê. Que especialidades estão a perder atratividade? Em que regiões? Em que condições de trabalho? E o que nos dizem essas escolhas sobre o futuro do SNS? A pergunta verdadeiramente importante é, por isso, outra: quantos dos médicos que formamos permanecem no SNS ao fim de cinco, dez ou vinte anos?

O médico também escolhe

Durante muito tempo, o sistema de saúde comportou-se como se o médico tivesse poucas alternativas. Essa realidade mudou. Um jovem médico compara hoje diferentes hospitais, setor público e privado, Portugal e outros países, assistência e investigação, prática clínica tradicional e novas formas de exercer a profissão. A Medicina continua a ser uma profissão de enorme responsabilidade, exigência e significado social, mas vocação deixou de significar disponibilidade ilimitada.

É isso que se torna particularmente evidente na Geração Z. Esta geração não rejeita necessariamente o trabalho; rejeita uma ideia de trabalho em que a carreira ocupa todo o espaço disponível da vida. Quer remuneração, mas quer também significado. Quer aprender e progredir, mas quer previsibilidade. Quer responsabilidade, mas quer autonomia. Quer ser médico sem deixar de ser pai, mãe, companheiro, companheira, filho, filha ou simplesmente cidadão. Estas expectativas podem parecer incómodas para organizações construídas segundo modelos de outra época, mas não podem ser ignoradas. Sobretudo porque o SNS já não pode comportar-se como se fosse o único lugar onde um médico pode trabalhar. Hoje, também o SNS tem de ser capaz de se tornar uma escolha.

O salário é necessário. O pacote profissional é decisivo

Seria absurdo fingir que o salário não importa. Importa. Um jovem médico, depois de seis anos de faculdade e vários anos de formação especializada, compara naturalmente remuneração, responsabilidade e condições de trabalho. Mas reduzir a retenção ao salário é igualmente simplista. Um médico não escolhe apenas quanto vai ganhar. Escolhe também como vai trabalhar e como vai viver.

Fixar um médico exige, por isso, aquilo a que poderíamos chamar um verdadeiro pacote de valor profissional: horários previsíveis, trabalho suplementar limitado, equipas estáveis, lideranças clínicas competentes, formação contínua, tempo protegido para ensino e investigação, progressão profissional transparente, equipamentos adequados, sistemas informáticos que ajudem em vez de criarem mais trabalho, menos burocracia, autonomia e possibilidade real de conciliar profissão e família. A Ordem dos Médicos identificou, em 2025, muitas destas dimensões nas suas propostas para aumentar a atratividade do SNS.

Não se trata de facilitar a Medicina. A Medicina continuará a exigir estudo permanente, noites, urgências, responsabilidade e decisões difíceis. Trata-se de garantir que uma profissão exigente possa ser exercida com qualidade e de forma sustentável. É fundamental distinguir exigência profissional de disfunção organizacional. Um sistema de saúde não pode continuar a transformar falhas de organização em obrigações permanentes de sacrifício individual.

Outros países já começaram a responder

A dificuldade em reter profissionais de saúde não é exclusivamente portuguesa. Em 2025, a Organização Mundial da Saúde analisou mais de 90 mil respostas de médicos e enfermeiros de 29 países europeus, encontrando níveis preocupantes de sofrimento psicológico, excesso de horas de trabalho e intenção de abandonar o emprego. A retenção deixou, por isso, de ser uma questão secundária de recursos humanos: é uma questão de sustentabilidade dos sistemas de saúde, de qualidade e de segurança dos cuidados.

Alguns países começaram a responder de formas diferentes. Em Inglaterra, programas do NHS têm apostado numa melhor organização das escalas, maior flexibilidade e participação dos profissionais na organização do trabalho. Na Austrália, a resposta passou por combinar incentivos financeiros com melhores condições de formação, períodos de estudo remunerados e proteção da licença parental em áreas onde é necessário atrair médicos. O Canadá acrescenta uma dimensão particularmente relevante para Portugal: a distribuição territorial. Algumas das estratégias mais duradouras de fixação em regiões interiores passam por formar médicos nessas próprias regiões, criando desde cedo uma ligação às comunidades onde poderão posteriormente exercer.

A lição comum é simples: a retenção funciona melhor quando o incentivo financeiro faz parte de uma proposta profissional e pessoal mais ampla. No interior, por exemplo, não basta um suplemento remuneratório. É preciso oferecer formação local de qualidade, ligação às universidades, supervisão clínica, investigação, telemedicina, habitação, escolas, creches, possibilidades de progressão profissional e condições para que a família possa também construir aí a sua vida. Um médico não muda apenas de hospital. Muda, muitas vezes, de vida.

Portugal precisa de uma política de retenção

Talvez a Geração Z esteja a fazer uma pergunta que deveríamos ter feito há muito tempo: quantas das condições que durante décadas considerámos inevitáveis na Medicina eram realmente inevitáveis? Querer conhecer antecipadamente o horário de trabalho não demonstra menor vocação. Querer acompanhar os filhos não significa menor dedicação. Querer tecnologia eficiente não é comodismo. Querer uma liderança respeitadora não é insubordinação. E querer sair de uma organização que não oferece essas condições pode não significar abandonar a Medicina; pode significar simplesmente escolher outra forma de a exercer.

Essa possibilidade obriga o SNS a mudar. Não porque os jovens médicos devam ter tudo o que querem, mas porque qualquer organização que queira atrair e manter profissionais qualificados tem de compreender por que razão eles entram, por que razão permanecem e por que razão saem. Portugal sabe quantos médicos forma e quantos entram no SNS, mas precisa de saber muito melhor quantos ficam ao fim de dois, cinco ou dez anos, quem sai, em que fase da carreira, de que especialidades e instituições, e por que motivo.

Uma verdadeira política de retenção médica deveria incluir indicadores de permanência por instituição e especialidade, avaliação sistemática dos motivos de saída e responsabilização das lideranças pela estabilidade das equipas. Deveria também permitir percursos profissionais diferenciados na assistência, ensino, investigação e gestão, proteger tempo de formação, reduzir burocracia, melhorar a organização do trabalho e utilizar a digitalização e a inteligência artificial para devolver tempo clínico aos médicos. Nas regiões com maior dificuldade de recrutamento, os incentivos deveriam envolver não apenas o profissional, mas também a família e o seu projeto de vida. Porque recrutar é apenas o início; o verdadeiro sucesso mede-se pela capacidade de fazer com que os profissionais queiram permanecer.

Formar é investir. Reter é preservar esse investimento

Portugal investe muitos anos e muitos recursos na formação de cada médico e, posteriormente, na especialização daqueles que seguem formação médica especializada. Perder esses profissionais porque não conseguimos oferecer-lhes uma carreira suficientemente atrativa representa um desperdício que não é apenas financeiro. É científico, humano e social.

A Geração Z não está necessariamente a pedir uma Medicina menos exigente. Está a pedir uma Medicina profissionalmente exigente e humanamente sustentável. Talvez devêssemos, por isso, deixar de perguntar por que razão os jovens médicos não se adaptam ao SNS e começar a perguntar o que precisa o SNS de mudar para continuar a ser um lugar onde os médicos escolham construir uma carreira.

Porque, no fim, a questão não é apenas saber quantos médicos Portugal consegue formar.

É saber quantos conseguirá manter daqui a vinte anos.



Diretor do Departamento de Medicina da ULSSM

Professor de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa





