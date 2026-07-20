A tecnologia termina onde começa a responsabilidade

A verdadeira diferenciação hospitalar não se mede pelos equipamentos que possui, mas pela capacidade de proteger o doente quando surgem as complicações.

Vivemos fascinados pela tecnologia.

Na medicina, como em tantas outras áreas, existe a tendência para acreditar que a inovação tecnológica é, por si só, sinónimo de progresso, qualidade e excelência. Sempre que um hospital anuncia a aquisição de um equipamento de última geração ou a introdução de uma nova técnica, a perceção pública é quase imediata: trata-se de uma instituição mais moderna, mais diferenciada e, por isso, melhor preparada para cuidar dos doentes.

É uma conclusão compreensível.

Mas está longe de ser toda a verdade.

A história da medicina demonstra precisamente o contrário. Os maiores avanços não resultaram apenas da descoberta de novos equipamentos ou de procedimentos mais sofisticados. Resultaram, sobretudo, da capacidade de transformar essas inovações em cuidados seguros, organizados e sustentáveis.

A tecnologia pode abrir portas à medicina do futuro.

Mas nunca substitui aquilo que continua a ser o verdadeiro alicerce da qualidade assistencial: equipas experientes, organização clínica, capacidade de decisão e resposta imediata quando a evolução deixa de seguir o percurso esperado.

É precisamente aí que se distingue um hospital verdadeiramente diferenciado.

Não quando tudo corre bem.

Mas quando alguma coisa corre mal.

Em medicina, essa possibilidade nunca pode ser considerada excecional. Faz parte da própria natureza da atividade clínica.

Mesmo nas melhores instituições do mundo, realizadas pelas equipas mais experientes e recorrendo à tecnologia mais avançada, continuam a surgir hemorragias inesperadas, perfurações, infeções graves, insuficiência respiratória, complicações neurológicas ou cardiovasculares e múltiplas situações que exigem intervenção imediata.

Nenhuma inovação conseguiu eliminar completamente esse risco.

A verdadeira questão é outra.

O que acontece quando a complicação surge?

Existe capacidade para reconhecer rapidamente o problema?

Há equipas disponíveis para intervir sem demora?

Encontram-se reunidas, no próprio hospital, todas as especialidades necessárias para evitar que uma complicação potencialmente tratável se transforme numa tragédia?

É aqui que termina a tecnologia e começa a responsabilidade.

Durante demasiado tempo, o debate sobre a diferenciação hospitalar centrou-se quase exclusivamente na capacidade de realizar procedimentos cada vez mais sofisticados.

Essa perspetiva é incompleta.

Executar uma técnica representa apenas uma parte do percurso assistencial.

A outra, muitas vezes invisível para quem observa de fora, consiste em garantir que o doente permanece protegido se o inesperado acontecer.

E essa proteção depende muito menos do equipamento utilizado do que da organização existente à sua volta.

Um hospital verdadeiramente diferenciado não é aquele que realiza mais procedimentos.

É aquele que consegue assumir integralmente a responsabilidade pelo doente desde o primeiro momento até à resolução completa do problema clínico, incluindo todas as complicações que, legitimamente, podem surgir.

É esta diferença que importa discutir quando se analisa a organização da rede hospitalar portuguesa.

Porque uma coisa é encaminhar um doente para um hospital mais diferenciado devido à natureza da sua doença.

Outra, profundamente diferente, é realizar programadamente procedimentos de elevada complexidade sem possuir capacidade permanente para tratar as complicações previsíveis dessas mesmas intervenções.

Quando isso acontece, aquilo que é transferido não é apenas um doente.

É o risco.

E um sistema de saúde que transfere sistematicamente o risco em vez de o prevenir acaba, inevitavelmente, por comprometer a segurança dos doentes e a eficiência de toda a rede hospitalar.

A complexidade não começa no procedimento. Começa quando o procedimento falha.

Há uma ideia profundamente enraizada na cultura hospitalar que importa questionar.

Durante anos, a diferenciação de uma instituição foi frequentemente associada ao número de técnicas que conseguia realizar. Quanto mais sofisticados os procedimentos, maior parecia ser o prestígio do hospital.

Mas essa lógica mede apenas uma parte da realidade.

Realizar uma intervenção complexa é importante. Contudo, a verdadeira qualidade de um hospital revela-se quando deixa de existir um protocolo previsível e passa a existir um doente em risco.

É nesse instante que se percebe se a instituição dispõe apenas de tecnologia ou se possui verdadeira capacidade assistencial.

Uma hemorragia maciça, uma perfuração inadvertida, uma falência respiratória súbita, um acidente vascular durante um procedimento ou uma complicação cardíaca grave não esperam pela chegada de uma ambulância nem pela aceitação de outro hospital.

Exigem resposta imediata.

Cada minuto pode representar tecido perdido, função irrecuperável ou uma vida que deixa de poder ser salva.

Por isso, antes de perguntar se um hospital consegue realizar uma determinada técnica, deveria colocar-se uma questão muito mais exigente:

Se alguma coisa correr mal, esta instituição consegue resolver o problema sem depender de mais ninguém?

Esta pergunta resume, por si só, toda a discussão sobre diferenciação hospitalar.

Porque um procedimento tecnicamente perfeito pode transformar-se rapidamente numa situação dramática se não existir capacidade para responder à complicação que dele resulta.

A verdadeira medida da excelência

Na literatura internacional sobre qualidade em saúde existe um conceito particularmente esclarecedor: "failure to rescue", habitualmente traduzido como falha de resgate.

É um conceito simples, mas extraordinariamente poderoso.

Não mede quantas complicações ocorrem.

Mede quantos doentes deixam de ser salvos depois de surgir uma complicação potencialmente tratável.

Esta diferença é decisiva.

Nenhum hospital do mundo consegue eliminar completamente as complicações.

Nem os melhores.

Nem os mais experientes.

Nem os mais bem equipados.

A medicina continuará sempre a lidar com a incerteza.

Aquilo que distingue os grandes centros não é a ausência de complicações.

É a rapidez com que as reconhecem, a competência com que as tratam e a capacidade de impedir que uma situação reversível evolua para uma tragédia.

É precisamente aqui que reside a verdadeira diferenciação hospitalar.

Não na capacidade de realizar um procedimento.

Mas na capacidade de proteger o doente quando o procedimento deixa de seguir o percurso esperado.

Esta é uma realidade amplamente demonstrada pela investigação internacional e constitui, hoje, um dos indicadores mais valorizados na avaliação da qualidade hospitalar.

Talvez esteja na altura de passar a valorizá-la também na organização do nosso sistema de saúde.

Quando o risco muda de hospital

A transferência inter-hospitalar é uma das maiores conquistas da medicina moderna.

Nenhum hospital consegue fazer tudo.

Nem deve tentar fazê-lo.

Uma rede de referenciação bem organizada permite que cada instituição desempenhe aquilo para que está preparada, encaminhando os casos que exigem um nível superior de diferenciação.

É assim que funcionam os melhores sistemas de saúde.

Mas existe uma diferença que nem sempre é devidamente reconhecida.

Uma coisa é transferir um doente porque a sua doença exige recursos altamente especializados.

Outra, muito diferente, é transferir a complicação de um procedimento que a própria instituição decidiu realizar sem possuir todos os meios necessários para responder às consequências previsíveis dessa decisão.

No primeiro caso, existe cooperação entre hospitais.

No segundo, existe transferência de risco.

E esta diferença não é apenas semântica.

Tem consequências clínicas, organizacionais e éticas.

Cada transferência urgente mobiliza equipas, ambulâncias, camas de cuidados intensivos, blocos operatórios e profissionais altamente diferenciados.

Enquanto estes recursos são utilizados para resolver complicações que poderiam exigir resposta imediata no hospital de origem, deixam de estar disponíveis para outros doentes cuja própria doença justificou, desde o início, o encaminhamento para um centro altamente especializado.

Pouco a pouco, instala-se um fenómeno quase invisível.

Os hospitais centrais deixam de concentrar a sua energia naquilo que constitui a sua missão principal e passam a consumir uma parte crescente da sua capacidade assistencial na resolução das insuficiências da restante rede.

É um desequilíbrio que raramente aparece nas estatísticas.

Mas que todos os profissionais conhecem.

E que, a longo prazo, acaba por afetar toda a organização do Serviço Nacional de Saúde.

Os hospitais centrais não são apenas hospitais maiores

Existe um equívoco frequente no debate público.

Fala-se dos hospitais centrais como se fossem apenas hospitais de maior dimensão.

Não são.

São instituições construídas para responder ao que mais ninguém consegue responder.

Nelas concentram-se equipas multidisciplinares, cirurgia altamente diferenciada, cuidados intensivos, radiologia de intervenção, medicina transfusional, laboratórios especializados, investigação clínica e ensino universitário.

Mas o seu maior património não são os edifícios nem os equipamentos.

É a experiência acumulada.

É a capacidade de reunir, em poucos minutos, profissionais de diferentes especialidades para enfrentar situações que colocam a vida em risco.

Essa capacidade não se improvisa.

Constrói-se ao longo de muitos anos de prática, de formação, de trabalho em equipa e de contacto permanente com casos de elevada complexidade.

É por isso que os hospitais centrais representam o último nível de segurança do sistema.

E é precisamente por essa razão que os seus recursos devem ser preservados para as situações que verdadeiramente deles necessitam

A responsabilidade não se transfere

Existe um princípio ético que acompanha a medicina desde Hipócrates.

Quem aceita tratar um doente aceita, igualmente, a responsabilidade pelas consequências desse tratamento.

Durante séculos, esta responsabilidade foi entendida sobretudo como um dever individual do médico. Hoje sabemos que isso já não basta.

A medicina moderna deixou de ser uma sucessão de atos isolados. Tornou-se uma atividade profundamente dependente das organizações. O melhor cirurgião, o melhor cardiologista ou o melhor gastrenterologista do mundo pouco podem fazer se não dispuserem, no momento certo, da equipa, dos meios e da estrutura necessários para responder a uma complicação grave.

É por isso que, no século XXI, a responsabilidade deixou de ser apenas clínica.

Passou também a ser organizacional.

Esta mudança é profunda.

Significa que a excelência de um hospital não pode ser avaliada apenas pela competência dos seus profissionais ou pelo número de procedimentos que realiza. Tem de ser avaliada pela capacidade da instituição para garantir, em qualquer circunstância, a continuidade dos cuidados.

Quando essa capacidade não existe, a responsabilidade acaba inevitavelmente por ser transferida para outro hospital.

E é aqui que importa fazer uma distinção essencial.

Transferir um doente porque a sua doença exige cuidados mais diferenciados é um sinal de maturidade do sistema. Demonstra que existe uma rede organizada, baseada na complementaridade entre instituições.

Mas transferir um doente porque a instituição que iniciou o tratamento não dispõe de condições para resolver uma complicação previsível é uma realidade diferente.

Nesse caso, o que verdadeiramente se transfere não é apenas o doente.

Transfere-se a responsabilidade.

E uma responsabilidade que deveria ter sido assumida desde o início.

A ilusão da autossuficiência

Todos os hospitais desejam evoluir.

É natural que pretendam incorporar novas tecnologias, desenvolver novas técnicas e ampliar a sua capacidade assistencial.

Esse desejo é legítimo.

É, aliás, indispensável ao progresso da medicina.

Mas o crescimento de uma instituição não pode ser medido apenas por aquilo que consegue começar a fazer.

Tem de ser medido, sobretudo, pelo que consegue terminar com segurança.

Na prática clínica existe uma diferença enorme entre iniciar um procedimento e acompanhar um doente até à resolução completa do seu problema.

É nesta diferença que reside, muitas vezes, a fronteira entre a ambição e a responsabilidade.

A tecnologia pode ser adquirida em poucos meses.

A experiência constrói-se durante décadas.

Uma equipa multidisciplinar não nasce por decreto.

Forma-se através de milhares de horas de trabalho conjunto, de decisões partilhadas, de sucessos, de dificuldades e da aprendizagem permanente que apenas os casos complexos proporcionam.

É por isso que a verdadeira diferenciação nunca pode ser improvisada.

Constrói-se lentamente.

E exige humildade.

Humildade para reconhecer aquilo que já se consegue fazer.

Mas também aquilo que ainda não se consegue garantir.

O verdadeiro património de um hospital

Existe uma tendência para associar o valor de um hospital aos seus edifícios, aos seus equipamentos ou à sofisticação tecnológica de que dispõe.

Nada disso constitui, verdadeiramente, o seu maior património.

O património mais precioso de uma instituição hospitalar é invisível.

É a confiança.

Confiança dos cidadãos.

Confiança dos profissionais.

Confiança das equipas que trabalham lado a lado durante anos.

Confiança de quem sabe que, aconteça o que acontecer, existe sempre alguém preparado para responder.

Essa confiança não se compra.

Não se inaugura.

Não resulta de uma fotografia na apresentação de um novo equipamento.

Constrói-se lentamente, todos os dias, através de milhares de decisões corretas, de uma organização rigorosa e de uma cultura que coloca a segurança do doente acima de qualquer outra consideração.

É essa confiança que distingue um hospital respeitado de um hospital apenas bem equipado.

Uma questão de cultura e não apenas de organização

Talvez o maior desafio não seja tecnológico.

Nem financeiro.

É cultural.

Durante demasiado tempo habituámo-nos a medir os hospitais pelo número de técnicas introduzidas, pelos equipamentos adquiridos ou pelas unidades inauguradas.

São indicadores importantes.

Mas são insuficientes.

Talvez tenha chegado o momento de acrescentar um novo critério.

Perguntar menos:

"O que este hospital consegue fazer?"

E perguntar mais:

"Pelo que este hospital está verdadeiramente preparado para responder?"

É uma mudança subtil.

Mas muda completamente a forma de pensar a qualidade.

Porque desloca o foco da tecnologia para a responsabilidade.

Da inovação para a segurança.

Da capacidade técnica para a capacidade institucional.

E é precisamente essa mudança de cultura que poderá contribuir para um Serviço Nacional de Saúde mais forte, mais coerente e, acima de tudo, mais seguro para os cidadãos.

Conclusão – A medicina mede-se pela responsabilidade

Existe uma tendência natural para associar o progresso da medicina ao desenvolvimento tecnológico.

É uma associação compreensível.

A inovação permitiu diagnósticos mais precoces, tratamentos mais eficazes e intervenções que, há poucas décadas, seriam impensáveis. Graças à tecnologia, milhões de vidas foram salvas e a esperança média de vida aumentou de forma notável.

Mas a história da medicina ensina-nos uma lição que importa nunca esquecer.

O verdadeiro progresso nunca resultou apenas da inovação.

Resultou da capacidade de transformar a inovação em segurança.

É essa transformação que distingue uma técnica promissora de uma prática clínica de excelência.

E é precisamente essa diferença que deve orientar a organização hospitalar.

Quando um hospital decide incorporar um novo procedimento, não assume apenas o direito de o realizar.

Assume o dever de proteger o doente durante todo o percurso assistencial.

Essa responsabilidade começa antes da intervenção, acompanha cada decisão clínica e apenas termina quando o doente recupera ou quando todas as respostas possíveis lhe foram asseguradas.

A responsabilidade não termina quando a técnica acaba.

Termina quando o doente volta a estar em segurança.

É por isso que a verdadeira diferenciação hospitalar não pode ser medida apenas pelo número de procedimentos realizados, pelos equipamentos adquiridos ou pela sofisticação tecnológica instalada.

Esses fatores são importantes.

Mas são apenas instrumentos.

A verdadeira medida da excelência encontra-se noutro lugar.

Encontra-se na capacidade de antecipar o risco.

De reconhecer precocemente a complicação.

De mobilizar imediatamente os recursos necessários.

E de nunca deixar um doente sem resposta quando mais precisa dela.

É essa capacidade que justifica a existência dos grandes centros altamente diferenciados.

É essa capacidade que dá sentido à organização em rede do Serviço Nacional de Saúde.

E é essa capacidade que deve orientar todas as decisões sobre diferenciação hospitalar.

Não para limitar a inovação.

Não para estabelecer hierarquias artificiais entre hospitais.

Mas para garantir que cada cidadão recebe os cuidados certos, no lugar certo, pelas equipas certas e com a máxima segurança possível.

Os hospitais de proximidade continuarão a ser pilares insubstituíveis do sistema de saúde.

Os hospitais centrais continuarão a ser indispensáveis para responder às situações de maior complexidade.

Não existe qualquer contradição entre estas duas realidades.

Existe, pelo contrário, uma profunda complementaridade.

Uma rede hospitalar moderna não é aquela em que todos fazem tudo.

É aquela em que cada instituição conhece a sua missão, dispõe dos recursos adequados para a cumprir e coopera lealmente com as restantes, colocando sempre o interesse do doente acima de qualquer lógica de protagonismo institucional.

No final, a questão é surpreendentemente simples.

Quando um cidadão entra num hospital, pouco lhe importa a idade do edifício, a marca do equipamento ou o número de procedimentos realizados naquele ano.

Aquilo que verdadeiramente espera é outra coisa.

Espera encontrar profissionais preparados.

Uma organização competente.

Uma equipa que saiba decidir.

E a certeza de que, se o inesperado acontecer, ninguém dirá: "agora terá de ir para outro lado."

A confiança dos cidadãos constrói-se precisamente aí.

No momento em que a competência técnica se transforma em responsabilidade.

Porque a tecnologia pode comprar-se.

Os equipamentos podem renovar-se.

As instalações podem ampliar-se.

Mas há algo que exige muitos anos para ser construído e apenas um momento para ser perdido.

A confiança.

E essa confiança nasce quando os cidadãos sabem que, aconteça o que acontecer, o hospital que escolheram está preparado para assumir plenamente a responsabilidade pela sua vida.

É por isso que a verdadeira diferenciação hospitalar não começa na tecnologia. Começa na responsabilidade

Diretor do Departamento de Medicina da ULSSM

Professor de Medicina da Faculdade de Medicina de Lisboa