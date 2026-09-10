A longevidade obriga-nos a reinventar o sistema de saúde

Portugal envelheceu mais depressa do que reformou a forma de cuidar. Esta é uma das questões mais importantes e menos debatidas para o futuro do Serviço Nacional de Saúde.

Continuamos a organizar grande parte da resposta em torno de doenças, especialidades, consultas e episódios hospitalares. Mas a pessoa que mais precisa do sistema de saúde já não cabe facilmente nesse modelo. Vive mais anos, acumula frequentemente várias doenças, toma múltiplos medicamentos e precisa, acima de tudo, de conservar aquilo que nenhuma consulta consegue devolver facilmente depois de perdido: a autonomia.

Os números obrigam-nos a olhar de frente para esta realidade. Em 2024, 24,3% da população portuguesa tinha 65 ou mais anos; em 1970, eram 9,7%. As projeções apontam para que, em 2100, essa proporção possa atingir 37,3%. À escala mundial, a Organização Mundial da Saúde estima que, em 2030, uma em cada seis pessoas terá 60 ou mais anos.

Estes números não descrevem uma catástrofe, mas uma conquista. São o resultado dos progressos da medicina, da vacinação, do saneamento, da melhoria das condições de vida e do desenvolvimento social. O problema não está em vivermos mais, mas em ainda não termos conseguido transformar plenamente esses anos adicionais em tempo vivido com saúde, autonomia e dignidade. Viver mais não pode significar passar mais tempo entre consultas, urgências, internamentos e caixas de medicamentos.

O verdadeiro objetivo tem de ser aumentar a esperança de vida saudável: os anos durante os quais uma pessoa mantém a capacidade física e mental, a autonomia, as relações sociais e o poder de decidir sobre a própria vida. Na União Europeia, uma pessoa com 65 anos podia esperar viver, em média, mais de duas décadas em 2023, mas uma parte significativa desse tempo é vivida com limitações ou incapacidade. A medicina conseguiu acrescentar anos à vida; falta agora acrescentar vida a muitos desses anos.

Da doença para a pessoa

É aqui que o modelo tem de mudar. Tratar corretamente cada doença, de forma isolada, não significa necessariamente cuidar bem da pessoa. Um cidadão com insuficiência cardíaca, doença renal, diabetes, artrose, dificuldades auditivas e sinais de fragilidade pode receber recomendações adequadas de vários especialistas e, ainda assim, acabar com um plano de cuidados impossível de cumprir.

As orientações podem entrar em conflito, os medicamentos acumulam-se, os exames repetem-se e ninguém assume verdadeiramente a responsabilidade pelo conjunto. O doente não é a soma das suas doenças: é uma pessoa. É a partir desta ideia que devemos começar a repensar o sistema de saúde.

A resposta deve partir dos cuidados de saúde primários, com uma equipa que conheça a história da pessoa, articule os diferentes especialistas, reveja a medicação e construa um plano único de cuidados. Não basta saber se a doença está controlada; é preciso perceber se a pessoa continua capaz de viver a sua vida.

A pressão arterial, o colesterol e a hemoglobina glicada continuam a ser importantes, mas não chegam. É necessário saber se a pessoa consegue andar, ver, ouvir, alimentar-se adequadamente, gerir os medicamentos, preservar a memória e o equilíbrio, evitar quedas e manter a independência. É igualmente importante perceber se dispõe de família, amigos ou apoio social.

Uma doença pode estar clinicamente controlada e, apesar disso, a pessoa ter deixado de conseguir viver como antes. O sistema de saúde tem de reconhecer esta diferença entre tratar a doença e cuidar da pessoa.

Prevenir antes de remediar

A prevenção não pode continuar a ser o capítulo que todos defendem e poucos financiam. A longevidade saudável começa muito antes dos 65 anos. O tabaco, a hipertensão, a obesidade, a diabetes, o sedentarismo, a alimentação inadequada, o isolamento social e a poluição condicionam profundamente a forma como envelhecemos.

Prevenir não é apenas investir hoje para poupar amanhã. É permitir que as pessoas cheguem mais longe com maior capacidade para viver. Isso implica uma mudança de perspetiva: a saúde de uma população não se constrói apenas nos hospitais e nos centros de saúde. Constrói-se também nas escolas, nas cidades, nas casas, nos locais de trabalho e nas condições em que as pessoas vivem. Uma habitação inacessível, uma rua sem condições para caminhar ou a falta de transportes podem transformar autonomia em dependência. Uma política de longevidade é, por isso, mais ampla do que uma política de saúde.

Cuidar mais perto das pessoas

Precisamos de aproximar os cuidados das pessoas. A hospitalização domiciliária, a reabilitação, as equipas móveis e, quando adequada, a telemonitorização podem evitar internamentos ou reduzir a sua duração. Mas não podemos transformar a casa numa solução aparentemente barata que apenas transfira para as famílias o trabalho, a responsabilidade e o risco. A casa pode ser o melhor lugar para cuidar de alguém, desde que existam condições habitacionais, apoio profissional e uma rede familiar ou comunitária capaz de responder.

Os hospitais continuarão a ser indispensáveis, mas também terão de mudar. Um internamento pode tratar com sucesso uma doença aguda e, ao mesmo tempo, provocar imobilidade, desnutrição, delirium ou perda de capacidade funcional. Por isso, a mobilização precoce, a avaliação da fragilidade, a prevenção de quedas, a revisão da medicação e a preparação da alta devem fazer parte do próprio tratamento.

O resultado de um internamento não pode resumir-se à alta clínica. É preciso perguntar se a pessoa regressou a casa, se consegue andar, tomar banho, preparar uma refeição e tomar corretamente os medicamentos e se recuperou a capacidade de decidir sobre a própria vida. É isso que verdadeiramente importa.

Uma alta hospitalar não é segura se o doente não consegue cozinhar, deslocar-se ou compreender a medicação. Também não haverá uma verdadeira política de longevidade enquanto a saúde, os cuidados continuados e o apoio social funcionarem como mundos separados. A integração não exige necessariamente mais estruturas administrativas. Exige uma avaliação comum, um responsável pelo plano de cuidados, informação partilhada em segurança e modelos de financiamento que favoreçam a cooperação.

Quem cuida de quem

Há uma questão que não pode ser esquecida: quem vai cuidar? A necessidade de profissionais nos cuidados de longa duração aumentará. Ao mesmo tempo, continuamos a depender enormemente dos cuidadores informais, muitas vezes mulheres que reduzem ou abandonam a sua atividade profissional para cuidar de familiares.

Não podemos continuar a tratar estas pessoas como um recurso invisível. Precisam de formação, períodos de descanso, apoio económico, proteção laboral e reconhecimento social. Uma sociedade que depende dos cuidadores, mas não cuida deles, está a construir uma resposta frágil para uma necessidade que continuará a crescer.

A tecnologia não substitui a pessoa

A tecnologia poderá ajudar-nos a responder a alguns destes desafios. Registos clínicos interoperáveis, inteligência artificial e dispositivos de monitorização poderão permitir a deteção precoce de alterações e ajudar as equipas a intervir antes de uma ida à urgência.

A tecnologia deve estar ao serviço da pessoa. Um algoritmo pode detetar um risco, mas não pode decidir, sozinho, o que significa viver bem para aquela pessoa. Esta distinção será cada vez mais importante à medida que a inteligência artificial entrar na prática clínica. A eficiência tecnológica não pode substituir a relação humana, o julgamento clínico nem a vontade e os valores de quem está a ser cuidado.

Envelhecer não é uma doença

A ciência do envelhecimento abre perspetivas particularmente interessantes. A gerociência procura compreender os mecanismos biológicos comuns ao envelhecimento e a várias doenças. É uma área promissora, com potencial para alterar a prevenção e o tratamento das doenças associadas à idade.

Importa, contudo, distinguir a esperança científica da promessa comercial. Ainda não existe um comprimido capaz de reverter, de forma comprovada e segura, o envelhecimento humano. O futuro não será construído por suplementos milagrosos nem por soluções vendidas como atalhos para a juventude. Dependerá de ciência rigorosa, ensaios clínicos, regulação e acesso equitativo aos benefícios da inovação.

Será igualmente necessária uma mudança cultural. Uma sociedade longeva não pode olhar para as pessoas mais velhas apenas como um custo coletivo. São cidadãos com direitos, experiência, conhecimento e capacidade para contribuir para as famílias, as comunidades e a economia. Combater o idadismo, isto é, a discriminação baseada na idade, é também uma questão de saúde.

A idade cronológica, por si só, não deve determinar os cuidados a que uma pessoa tem acesso. As decisões devem considerar a fragilidade, o benefício esperado, os riscos, as preferências e os objetivos de cada indivíduo. Envelhecer não é uma doença e ter mais idade não significa ter menos valor.

Uma estratégia nacional para a longevidade

Portugal precisa de uma estratégia nacional para a longevidade saudável. Essa estratégia não pode pertencer apenas ao Ministério da Saúde. Envelhecer com qualidade depende também da segurança social, da habitação, da mobilidade, do urbanismo, do trabalho e das relações sociais.

Precisamos de metas concretas: aumentar os anos de vida sem incapacidade; detetar precocemente a fragilidade; reduzir a polimedicação inadequada e os internamentos evitáveis; reforçar a reabilitação e os cuidados domiciliários e paliativos; apoiar os cuidadores; formar profissionais; e diminuir as desigualdades territoriais.

Precisamos também de mudar a forma como financiamos e avaliamos o sistema. Enquanto valorizarmos sobretudo consultas, exames, procedimentos e dias de internamento, estaremos a medir atividade, não necessariamente saúde. Devemos medir aquilo que realmente importa às pessoas: autonomia preservada, dias vividos em casa, recuperação funcional, segurança da medicação e qualidade de vida. Medir o que importa é uma das formas mais eficazes de mudar aquilo que fazemos.

O verdadeiro indicador de sucesso

O êxito da medicina do futuro não será apenas adiar a morte. Será permitir que mais pessoas conservem, durante mais tempo, a capacidade de caminhar, pensar, escolher, relacionar-se e viver no lugar que reconhecem como seu.

Essa transformação exigirá tecnologia e proximidade, inovação e organização, recursos adequados e prioridades diferentes. Obrigar-nos-á a olhar para o envelhecimento como uma transformação da sociedade à qual temos de responder com inteligência, solidariedade e visão de futuro.

Portugal não precisa apenas de preparar o Serviço Nacional de Saúde para uma população mais velha. Precisa de preparar a própria sociedade para uma vida mais longa. Viver mais é uma conquista; viver melhor terá de ser uma escolha clínica, política e coletiva.

Diretor do Departamento de Medicina da ULSSM

Professor de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa