A falência do capital humano na PSP – Parte 1

É evidente que a carga de trabalho policial na PSP, mesmo dentro da Área Metropolitana de Lisboa, é extremamente desigual. Existem esquadras onde cada polícia responde diariamente a um elevado volume de ocorrências, enquanto noutras existe maior disponibilidade para policiamento de proximidade, prevenção e patrulhamento de visibilidade.

Em maio último, no artigo de opinião “PSP: a quem mais se exige, menos se dá”, identificámos a disparidade do rácio de polícias por 100.000 habitantes entre a PSP e a GNR. Com base nos Censos de 2021, estimámos para a PSP um rácio de 362 polícias por 100.000 habitantes, valor ligeiramente superior à média europeia, então situada nos 341. Contudo, esta análise merece hoje ser revisitada.

Em junho, o Instituto Nacional de Estatística reviu em alta a estimativa da população residente em Portugal para 11.424.031 pessoas, representando um crescimento de 7,8% relativamente a 2021. Admitindo que esse aumento se distribuiu de forma relativamente uniforme pelo território nacional, mas com maior incidência nas áreas urbanas sob responsabilidade da PSP, é razoável admitir um crescimento populacional de, pelo menos, 10% na sua área de intervenção.

Partindo dessa premissa, o rácio da PSP passaria para cerca de 329 polícias por 100.000 habitantes, valor já inferior à média europeia. E este resultado poderá até pecar por excesso, caso a concentração populacional nas grandes áreas urbanas tenha sido superior à estimada, cenário que consideramos bastante plausível.

Todavia, o problema não se esgota nos rácios. Na verdade, este tipo de indicador pode ser profundamente enganador quando analisado de forma isolada. Apesar de PSP e GNR servirem um universo populacional relativamente semelhante, a PSP exerce a sua missão em cerca de 5% do território, concentrando as áreas urbanas mais densamente povoadas, mais diversificadas do ponto de vista social e económico e, naturalmente, mais exigentes do ponto de vista securitário.

Não por acaso, a International Association of Chiefs of Police (IACP) desaconselha a utilização de rácios per capita como instrumento de planeamento policial, por ignorarem fatores como a carga real de trabalho, a criminalidade, a sazonalidade, o contexto territorial, o modelo de policiamento adotado e as inúmeras tarefas não diretamente relacionadas com a atividade criminal.

No mesmo sentido, o Police Staffing Observatory da Universidade Estadual de Michigan publicou recentemente o guia Managing Police Staffing Assessments: A Decisionmaker’s Guidebook, no qual critica vários modelos tradicionais de dimensionamento policial, incluindo precisamente os rácios por habitante. Os autores defendem uma metodologia assente na carga efetiva de trabalho (Workload-Based Staffing), calculada a partir de indicadores como o volume de chamadas recebidas, o número de ocorrências, os tempos de resposta, a duração das intervenções, a atividade preventiva, a investigação criminal, a formação e outras tarefas operacionais e administrativas.

Ora, é evidente que a carga de trabalho policial na PSP, mesmo dentro da Área Metropolitana de Lisboa, é extremamente desigual. Existem esquadras onde cada polícia responde diariamente a um elevado volume de ocorrências, enquanto noutras existe maior disponibilidade para policiamento de proximidade, prevenção e patrulhamento de visibilidade.

A verdadeira questão não é, por isso, quantos polícias existem por cada 100.000 habitantes. A questão é saber se existem polícias suficientes, nos locais certos, com as competências adequadas, para responder às necessidades atuais e futuras da população. E quando analisamos a evolução demográfica do próprio efetivo policial, percebemos que o maior desafio da PSP poderá já não ser apenas o seu dimensionamento, mas sobretudo a sua renovação. É precisamente sobre esse problema que nos debruçaremos no próximo artigo.